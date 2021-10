TOP 30: Designerskie biura. Najciekawsze realizacje 2021 roku

Sony Music Polska, Red Bull, Columbus Energy - na decyzję o otwarciu biura w 2021 roku zdecydowali się m.in. ci giganci. Propertydesign.pl przygotowało ranking TOP 30 najbardziej designerskich biur 2021 roku - jest co oglądać!

Sony Music Polska / lokalizacja: Warszawa / projektant: Rave Architects

Zobacz -> Kiedyś w willi, teraz w Elektrowni Powiśle. Oto nietuzinkowa przestrzeń Sony Music Polska projektu Rave Architects

Siedziba firmy Sony Music Polska przez wiele lat znajdowała się w willi na Służewcu. Przeniesienie firmy do budynku biurowego w kompleksie Elektrowni Powiśle wiązało się ze zmianą otoczenia pracy i przyzwyczajeń pracowników. Celem projektu było zachowanie starego poczucie domowej atmosfery a jednocześnie odświeżenie środowiska pracy.

Przestrzeń łączy miejsce pracy z miejscem spotkań twórców muzycznych. Jako biuro poza skupieniem służyć ma w wolnych momentach integracji między pracownikami. Natomiast jako miejsce spotkań twórczych spełniać funkcje reprezentacyjne do przyjmowania światowych gwiazd muzyki. Projekt wyróżnia się na tle projektów biurowych swoim “nie krzykliwym” podejściem do projektowania miejsca pracy.

SYZYGY i Ars Thanea / lokalizacja: Warszawa / projektant: Colliers

Zobacz -> Kreatywna przestrzeń do pracy. Nowa siedziba SYZYGY i Ars Thanea w Warszawie

Zarówno SYZYGY, jak i Ars Thanea bardzo duży nacisk położyły na stworzenie miejsca o unikalnej estetyce, dlatego od samego początku zespół architektów Colliers pracował wspólnie z klientami nad stworzeniem biura wpisującego się w energiczne DNA spółek. Biuro miało mieć industrialny sznyt, lecz zachowywać charakter domowej przestrzeni. Tę atmosferę udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu m.in. drewnianych elementów w kilku kolorach, wysokiego, otwartego sufitu, patchworkowych płytek, cegły i metalowych konstrukcji.

Allianz Partners / lokalizacja: Warszawa / projektant: Studio Quadra

Zobacz -> Nowoczesność i technologia w najnowszym projekcie pracowni Studio Quadra. Oto biuro Allianz Partners

W ramach nowego biura pracownicy Allianz Partners mają do dyspozycji wygodną recepcję z efektowną ladą, otwarte, ale dopracowane pod względem akustyki i ergonomii przestrzenie do pracy, salki spotkań i rozmów oraz kuchnie i części rekreacyjne. To ok. 2 tys. mkw. powierzchni biurowej, na której pracować może swobodnie ponad 220 osób.

Fundacja Malta / lokalizacja: Poznań / projektant: VoxBox