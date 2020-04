TOP 30: W dobie home office, tęsknimy za biurem. Najciekawsze przestrzenie biurowe w Polsce ostatnich 5 lat

Globalny test pracy zdalnej trwa w najlepsze. Teraz gdy możemy bez ograniczeń pracować z domu, wielu z nas marzy o powrocie do biura. Jak to bywa z regułą niedostępności, to co zakazane wydaje się nam wyjątkowo kuszące i atrakcyjne. Prędzej czy później do biur wrócimy, a na razie zapraszamy w wirtualną podróż po najbardziej designerskich przestrzeniach biurowych w Polsce. To przegląd ponad 30 projektów z ostatnich pięciu lat zaprojektowanych przez czołowe pracownie architektoniczne.

Biuro Acer, projekt Bit Creative Barnaba Grzelecki

W butikowym biurowcu Ocean Plaza na warszawskim Mokotowie mieści się biuro giganta komputerowego z Tajwanu. Gości wita mini-strefa wejściowa, która stanowi również showroom. Przy wejściu zaprojektowane zostały sale konferencyjne a obok nich kuchnia zarówno do obsługi części konferencyjnej, jak i biurowej. W dalszej części mamy zlokalizowany open space i strefę wypoczynku. Cześć pracownicza została zaprojektowana w taki sposób, aby cały zespół mógł pracować razem.

Biuro Allegro, projekt Workplace Solutions

Za nami burza mózgów w garażu i zebranie w salonie, zatem czas na niezobowiązującą chwilę relaksu na… trzepaku. W biurze Allegro poczujesz się jak w dom. - Udało nam się stworzyć miejsce, do którego ludzie będą chcieli wracać. Przestrzeń, która pomaga budować relacje. Środowisko, w którym znajdziesz przestrzeń do realizacji każdego zadania w tym zróżnicowanym, mobilnym i kreatywnym tyglu - opowiada Bogusz Parzyszek, prezes Workplace.

Biuro Allianz, projekt Studio Quadra

Nieczęsto się zdarza, aby architektura wnętrza idealnie współgrała z bryłą budynku - szczególnie jeśli budynek ma kształt kwadratu, a dziedziniec koła. Ten ciekawy efekt udało się uzyskać w warszawskiej siedzibie Allianz, przebudowanej przez Tétris według projektu Studio Quadra.

Biuro Apsys, doradztwo aranżacyjne: Kinnarps

Najważniejszym celem, jaki przyświecał firmie Apsys podczas aranżacji nowego środowiska pracy w Warszawie, było stworzenie jasnej, otwartej przestrzeni, która ułatwia współpracę pomiędzy poszczególnymi działami i usprawnia komunikację wewnętrzną firmy. Wnętrza zostały dopasowane do potrzeb pracowników, którzy na etapie projektowania dzielili się opiniami dotyczącymi funkcjonalności, wyposażenia i kolorystyki nowego biura.

Biuro AstraZeneca, projekt Massive Design

Do prac nad warszawskim projektem biura dla AstraZeneca przystąpiono razem z dedykowaną grupą projektową ze strony klienta. Wspólnie z projektantami podjęto decyzję, by kolejny etap rozwoju warszawskiej siedziby firmy został zrealizowany według nieco zmienionego scenariusza. Zwiększona została waga takich elementów jak przestrzenie do spotkań ad-hoc, strefy miękkie czy przestrzenie do współpracy.

Biuro Aviva, projekt InDesign Zbigniew Kostrzewa

Biuro Aviva mieści się w ośmiopiętrowym budynku w kompleksie Gdański Business Centre. Ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądało nowe biuro odegrali sami pracownicy i pracownia InDesign Zbigniew Kostrzewa. Aranżacja biura, funkcjonalność pomieszczeń i ich wyposażenie zostały wybrane zarówno na podstawie rekomendacji zewnętrznego audytora, jak i opinii pracowników. Pracownicy pomagali rozplanować przestrzeń i wybrali motywy przewodnie na poszczególnych piętrach. Wspólnie zadecydowali także o ich nazwach – Las, Miasto, Niebo, Morze i Góry – do których nawiązuje design mieszczących się tam pomieszczeń.