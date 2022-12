TOP 55: Siedziby firm z efektem "wow". Oto najbardziej designerskie biura 2022 roku

Rok 2022 obfitował w biurowe otwarcia. Allegro, Orange, PepsiCo, Grupa Żywiec - na nowe i cieszące oko siedziby zdecydowało się wiele znanych marek. Przedstawiamy zestawienie najbardziej designerskich biur minionego roku - jest co oglądać!

Biuro Allegro w Warszawie

Prestiżowa okolica warszawskiej Woli, zabytkowe budynki, historyczne uliczki, doskonała komunikacja z pozostałą częścią miasta - o planowanej przeprowadzce Allegro z Q22 do reprezentatywnych biurowców kompleksu Fabryki Norblina było już głośno od jakiegoś czasu. Choć pomysł Allegro na stworzenie unikatowego designu biura był do tej pory nieco owiany tajemnicą, dziś nareszcie możemy zajrzeć na środka i podziwiać spektakularną przestrzeń firmy, która zajmuje niemal 24 tys. mkw. powierzchni (7 pięter). Realizacją projektu wnętrz zajęła się warszawska pracownia The Design Group, która zatrudniona była również do aranżacji poznańskiej, największej siedziby Allegro.

24 tys. mkw. powierzchni, siedem pięter i zjawiskowy design - taka jest nowa siedziba Allegro w Warszawie. Tym samym Allegro zostało największym najemcą Fabryki Norblina. Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group, fot. The Design Group

Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

Biuro Animoon w Warszawie

Kosmiczne biuro producenta animacji w starej kamienicy? Taki jest projekt siedziby Animoon od NOKE Architects. Idea architektów w zaskakujący sposób nawiązuje do nazwy studia łącząc wyraźną kolorystykę z elementami planetarnymi. Inwestorowi i projektantom z NOKE zależało również na nawiązaniu do oryginalnej architektury mieszkania w starej kamienicy.

Kosmiczne biuro producenta animacji w starej kamienicy? Taki jest projekt siedziby Animoon od NOKE Architects, fot. Piotr Maciaszek

Głównym akcentem przełamującym klasyczny wystrój jest ogromny, ręcznie wykonany przez firmę zajmującą się scenografią filmową, plafon sufitowy przypominający księżyc.

Formą tego obiektu chcieliśmy nawiązać nie tylko do nazwy firmy, ale również do charakteru jej działalności. Dlatego jest przeskalowany, jakby wyjęty ze scenografii filmowej - mówi Piotr Maciaszek, architekt i partner w NOKE Architects.

Motyw księżyca wraca również w kształcie lamp i lustra wiszącego na ścianie. Na podłogach położony został wyjątkowy parkiet z trzech rodzajów drewna, z klasyczną bordiurą. Zostały również wykonane eleganckie cokoły i obróbka okien, nawiązujące do historii kamienicy.

Biuro PepsiCo w Warszawie

W budynku Monopol, w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, firma PepsiCo otworzyła swoją nową główną siedzibę. Kompleksowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, które marka stara się wdrażać na co dzień, znalazły odzwierciedlenie w organizacji nowego biura, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD.

W budynku Monopol, w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, firma PepsiCo otworzyła swoją nową główną siedzibę, fot. Kinga Skalik

– Podczas projektowania biura przyświecały nam dwa główne cele. Po pierwsze chcieliśmy, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo w nowej siedzibie i cieszyli się różnorodnością dostępnych w niej przestrzeni. Po drugie, naszym założeniem było to, aby biuro reprezentowało wartości, którymi kierują się pracownicy PepsiCo. Zadbaliśmy więc o to, by nasze marki były centralnym elementem aranżacji wnętrza, oddając energię, pasję i dumę z naszej firmy w każdym detalu. Dążyliśmy do tego, aby każda przestrzeń była otwarta, przyjazna, przystępna i dawała poczucie prawdziwej współpracy – powiedziała Agata Shen, dyrektor HR PepsiCo Polska. – Chcemy udowodnić, że działania ekologiczne są istotne i możliwe do wdrożenia już dzisiaj. Przyszłość naszej planety zależy od poziomu świadomości i społecznej odpowiedzialności organizacji działających na terenie Polski i na całym świecie. My przyjmujemy tę odpowiedzialność i pokazujemy, jak organizować pracę w sposób zrównoważony – dodała Agata Shen.

Nowe biuro PepsiCo wyróżnia się licznymi rozwiązaniami prośrodowiskowymi, co wpisuje się w realizowaną strategię pep+, czyli strategiczną transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. W ramach ekologicznych założeń PepsiCo i w myśl zasady „zero waste”, w nowej lokalizacji zrezygnowano z plastikowych butelek. Zamiast tego udostępniono wodę z kranu, nalewaki do napojów marek PepsiCo oraz saturujące urządzenia SodaStream. Meble używane w biurze powstały z materiałów pochodzących z recyklingu np. blat recepcyjny oraz blaty kuchenne wykonane zostały z nakrętek od butelek. Warto dodać, że firma postawiła również na bardziej ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni – wprowadzono rezerwację biurek (shared desk) oraz miejsc parkingowych poprzez dedykowaną aplikację PEPspace.

Biuro Orange w Warszawie

Projekt i realizacja przebudowy wnętrz biura Orange Polska (OPL) w kompleksie budynków Miasteczko Orange w Warszawie związane były z nowym spojrzeniem na potrzeby pracowników po czasie pandemii.

- Wspólnie z zespołem OPL przeszliśmy drogę od analiz środowiska pracy, przez ewolucję rzutu, po wypracowanie nowych motywów przewodnich i świeżej, energetycznej estetyki wnętrz. Tak narodził się koncept: re_THINK, re_NEW, re_TURN - mówią architekci z pracowni Jander Kabza Architekci.

Na poziomie funkcjonalnym projekt uwzględnił szereg rozwiązań multimedialnych i aranżacyjnych ułatwiających pracę hybrydową. Architekci z pracowni JKA przewidzieli różnorodne przestrzenie pracy, również takie z wykorzystaniem elementów mobilnych, pozwalające na reorganizację powierzchni.

Projekt i realizacja przebudowy wnętrz biura Orange Polska (OPL) w kompleksie budynków Miasteczko Orange w Warszawie związane były z nowym spojrzeniem na potrzeby pracowników po czasie pandemii, fot. Jander Kabza Architekci

Ważną częścią planu jest strefa lounge, która dzięki składanej ścianie szklanej może w łatwy sposób połączyć się z przylegającą salą konferencyjną. Całość traktowana jest jako przestrzeń wielofunkcyjna sprzyjająca organizacji szkoleń, networkingu, czy innej formie spotkań. Dodatkowym atutem tej części piętra jest bezpośrednie sąsiedztwo największej sali konferencyjnej oraz tarasu.

Siedziba Glosel w Białymstoku

Spółka Glosel, właściciel takich tytułów, jak Taniaksiążka.pl czy Bee.pl ma nową siedzibę w Białymstoku. Za projektem wnętrz stoi warszawska pracownia Pik Studio przy współpracy z Tauart, którzy wykonali designerskie płaskorzeźby.

Spółka Glosel, właściciel takich tytułów, jak Taniaksiążka.pl czy Bee.pl ma nową siedzibę w Białymstoku, fot. Pik Studio

- Projekt wnętrz dla Glosel był dla nas nie lada wyzwaniem, a zarazem jednym z naszych ulubionych projektów. Szczególnie, że sam projekt oraz jego realizacja tworzyliśmy w szczycie epidemii Covid-19. Właściciele spółki zaufali nam. Chcieli czegoś nowego, pozytywnego, oraz funkcjonalnego – opowiada Kuba Kasprzak, architekt i współwłaściciel PIK Studio.

Biuro o pow. ponad 1 tys. mkw. mieści się w Białymstoku. - Najtrudniejszym zadaniem było zestawienie funkcjonalne oraz logistyczne, jak zaprojektować przestrzeń do pracy dla dużej liczby osób tak, aby ze sobą pracowały w symbiozie i każdy pracownik czuł się dobrze. Postawiliśmy na odważne kształty i kolory – nadmienia Kasprzak.

Biuro Papaya Films w Warszawie

Za projektem nowej przestrzeni biurowej dla Papaya Films stoi Studio Moszczyńska Puchalska.

Studio Moszczyńska Puchalska ponownie zaproszono do zaprojektowania siedziby Papaya Films, fot. Studio Moszczyńska Puchalska

Design nowego piętra Papaya Films jest minimalistyczny, czysty w formie. Nie ma zbędnych, rozpraszających uwagę przedmiotów czy dekoracji. Puryzm przestrzeni jest wzbogacony „falującym" kształtem drewnianych paneli ściennych. Całość uzupełniona meblami o geometrycznych formach i miękkich tkaninach.

W projekcie zostały użyte meble świadomych środowiskowo marek, zarówno zagranicznych jak i polskich m.in. Vitra, Hem, Muuto, The Good Living. Na ścianach wiszą obrazy nowojorskiej artystki Ewy Budki. W projekcie zastosowane zostały inteligentne rozwiązania pozwalające na oszczędność zarówno energii, jak i wody.

Siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich

Od wielu lat siedzibą Grupy Żywiec był warszawski Mokotów, ale stare biuro nie odpowiadało potrzebom organizacji. Grupa Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie. Do współpracy zaprosiła specjalistów z CBRE.

Grupa Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie, fot. mat. pras.

Nowoczesny i funkcjonalny design inspirowany browarami marki Żywiec łączy industrialny charakter z przytulnym wystrojem. Jest on także spójny z architekturą wyjątkowego kompleksu Browary Warszawskie.

Nowe biuro Grupy Żywiec zajmuje 4 tys. mkw. i położone jest na dwóch ostatnich piętrach budynku. Przede wszystkim zostało zaaranżowane z myślą o potrzebach pracowników. Zadbano o ergonomię miejsc pracy, dobre oświetlenie oraz nowoczesną infrastrukturę IT. Nie ma tu wielkich open spaceów. W zamian zaproponowano kameralne strefy z kilkoma biurkami oraz zróżnicowane funkcjonalnie przestrzenie wspierające realizowane zadania. Pracownicy mogą zmieniać miejsce pracy w dowolnym momencie dnia, zgodnie z potrzebami.

Biuro Allegro w Poznaniu

Nowa przestrzeń biurowa Allegro zlokalizowana jest na dziesięciu piętrach budynku D kompleksu biurowego Nowy Rynek w Poznaniu. To w sumie aż 24 700 mkw nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej powierzchni do pracy dla lokalnego zespołu liczącego ponad 2700 osób! Za projekt wnętrz wszystkich pięter biura odpowiada pracownia architektoniczna The Design Group.

Nowa przestrzeń biurowa Allegro zlokalizowana jest na dziesięciu piętrach budynku D kompleksu biurowego Nowy Rynek w Poznaniu, fot. fotomohito

Przestrzenie do pracy cichej w wygodnych fotelach, salki spotkań z hokerami na kilka osób, ale także amfiteatry, centrum konferencyjne z kilkoma aulami, ogromny taras, kantyny czy niesamowicie zielone jungle roomy – to tylko kilka z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać pracownicy poznańskiego biura. To jednak nie wszystko. Allegro zadbało również o dzieci swoich pracowników. Na pierwszym piętrze zaprojektowali wraz z pracownią The Design Group bajkowo wyglądające przedszkole dla najmłodszych, którego wiele elementów designu jest spójnych z częścią biurową.

Wnętrza biurowe Allegro łączą domowy, przyjazny klimat z nowoczesnym stylem, który koresponduje z charakterem i stylem budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Nawiązań jest jednak więcej, bowiem nowa przestrzeń biura firmy została zaprojektowana z uwzględnieniem elementów podkreślających jej lokalizację.

Biuro 3Soft w Katowicach

Nowa siedziba 3Soft zajmuje dwa piętra w katowickim budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu. Na blisko 1000 mkw. powierzchni znajdują się zarówno tradycyjne pokoje biurowe, jak i sale konferencyjne, strefy co-workingowe, pokój do pracy w ciszy, sala spotkań one-2-one, pokój relaksu, dwie kuchnie oraz recepcja i pomieszczenia techniczne. Do biura przynależy również taras. Aranżacja przestrzeni biurowych według DNA Architekci uwzględnia różne style pracy i potrzeby pracowników.

Nowa siedziba 3Soft zajmuje dwa piętra w katowickim budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu, fot. mat. pras.

Przy projektowaniu wnętrz uwzględniona została specyfika hybrydowego modelu pracy. Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni. Jednocześnie pod uwagę zostały wzięte opinie i dane z rynku, które wskazują, że mimo wielu zalet pracy zdalnej zauważalna część osób wykonujących swoje obowiązki w tym systemie, skarży się na znaczne osłabienie więzi ze współpracownikami. Ważnym celem stało się zatem, aby nowe przestrzenie, oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk pracy i komfortowych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, służyły też budowaniu relacji pomiędzy pracownikami.

W projekcie biura 3Soft postawiono na nowoczesny styl. Aranżacja jest spójna z identyfikacją wizualną marki. Dominują biele, szarości i czerń. Mocnym akcentem dynamizującym całość jest charakterystyczna malinowa czerwień, pojawiająca się na sufitach.

Biuro W&W Consulting w Warszawie

W&W Consulting postanowił zmienić aranżację warszawskiego biura. Głównym założeniem było pokazanie, że BHP jest nie tylko ważne, ale także jest dziedziną w której jest miejsce na poczucie humoru, nowoczesne podejście i ciekawy design. Do współpracy przy projekcie zaproszono architektów z MIXD.

W&W Consulting postanowił zmienić aranżację warszawskiego biura. Do współpracy przy projekcie zaproszono architektów z MIXD, fot. PION Studio

Jakie były oczekiwania inwestora? Po pierwsze chciał zerwać z „bezpiecznym”, zachowawczym wizerunkiem branży BHP i zaprezentować się, zgodnie z rzeczywistością, jako dynamiczna, nowoczesna firma. W myśl zasady „safety first, but it can be cool” oczekiwał od zespołu projektowego MIXD znalezienia nowego estetycznego kodu dla swoich działań, wartości i siedziby spełniającej na co dzień istotną wizerunkową rolę. Ważne było też to, by sam zespół W&W czuł się w tej przestrzeni komfortowo – w końcu w XXI wieku mamy wszyscy świadomość, że higiena pracy to także dobre samopoczucie. Projektanci MIXD postanowili więc skoncentrować się na stworzeniu przyjaznej przestrzeni, inspirowanej stylem coworkingów i loftowymi wnętrzami.

- Biuro W&W Consulting mieści się na Pradze, w historycznej kamienicy. Nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa tej okolicy wydawało się naturalne. Pomieszczenia podzieliliśmy przeszklonymi ściankami loftowymi, które pomogły wpuścić w głąb pomieszczeń dzienne światło. W kuchni zachowaliśmy charakterystyczne kwadratowe płytki ceramiczne, a w salach konferencyjnych pojawiła się „płytkopodobna” tapeta. Nie zabrakło też klasycznej lamperii– mówi Katarzyna Stasina, design manager MIXD.

Biuro Alcon Commercial w Warszawie

Colliers Define stanęło przed zadaniem zaprojektowania przestrzeni niemal 4300 mkw. dla Alcon Commercial, globalnego lidera w obszarze okulistyki i producenta wyrobów medycznych w obszarze Chirurgii i Vision Care. Proces obejmował stworzenie strategii środowiska pracy oraz koncepcji designu, nadzór architektoniczny, opracowanie projektu wykonawczego, a także realizację fit-out.

Colliers Define stanęło przed zadaniem zaprojektowania przestrzeni niemal 4300 mkw. dla Alcon Commercial, globalnego lidera w obszarze okulistyki i producenta wyrobów medycznych w obszarze Chirurgii i Vision Care, fot. mat. pras.

- I tak w ramach designu skierowanego do klientów zaprojektowaliśmy Centrum Szkoleniowe Alcon, czyli wyjątkowe miejsce do prowadzenia projektów edukacyjnych dla specjalistów z dziedziny okulistyki, na które składają się Centrum Badań Okulistycznych, laboratorium mokre (tzw. wet-lab), sale konferencyjne i strefy relaksu. Dedykowane elastyczne przestrzenie do spotkań planowanych i ad hoc, a także akustyka sprzyjająca rozmowom i współpracy bez rozpraszania współpracowników, służą innowacjom. Natomiast design zorientowany na ludzi znajduje odbicie w wyposażeniu, uwzględniającym wiele różnych potrzeb pracowników. Mogą oni skorzystać z ergonomicznych biurek i krzeseł, budek akustycznych czy specjalnych wnęk przystosowanych do spotkań. Dla osób pracujących w trybie hybrydowym dostępny jest system hot-desk. Nie brakuje również miejsc do odpoczynku i relaksu: kuchni, kącików kawowych, sal gier, tarasów na dachu. Dzięki tak zróżnicowanym przestrzeniom udało nam się zaprojektować środowisko pracy, które łączy wszystkich pracowników w jeden zespół – pomimo różnic kulturowych, w stylu pracy i potrzebach dotyczących biura –mówi Dorota Osiecka, partner w Colliers i dyrektor platformy Colliers Define.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie, fot. fotomohito

Morska paleta kolorów jest tłem dla detali i materiałów, które także są interpretacją nadmorskiego klimatu. Na uwagę zasługują chociażby autorskie lampy zaprojektowane przez Trzop Architektów nawiązujące do latających mew nad biurkami w open space'ach. Z kolei oświetlenie w salkach spotkań – lampy Toma Dixona – zostały wybrane ze względu na swój wygląd przypominający bałtycki bursztyn.

Biuro Maczfit w Warszawie

Firma cateringowa Maczfit przeniosła swoją siedzibę do biurowca Office Park na warszawskim Wilanowie. Interbiuro było odpowiedzialne za prace związane z wykończeniem wnętrz biura o powierzchni 700 mkw.

Tak się pracuje w firmie cateringowej. Siedziba Maczfit niczym... dżungla, fot. Szymon Polański

Powierzchnia zyskała całkowicie nowy układ pomieszczeń przy zastosowaniu w większości ścian szklanych, dzięki czemu tworzy jasne i przyjazne środowisko pracy. Główną dekorację przestrzeni stanowi zieleń, obecna nie tylko w formie roślin doniczkowych, ale również pnącz "wychodzących" z sufitu.

Oprócz wydzielenia gabinetów miejsce swoje znalazły pomieszczenia takie jak: sala ćwiczeń, kuchnia, część recepcyjna z kanapami i fotelami. Z kolei do pracy w większych zespołach czy też do spotkań z kontrahentami przygotowane zostały trzy sale konferencyjne o różnej wielkości.

Biuro Keyloop w Warszawie

Zabawa, radość, entuzjazm i zaangażowanie – to kluczowe słowa opisujące nowe biuro Keyloop w Warszawie. Głównym celem postawionym przed architektami z Massive Design było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli przyciągnąć pracowników do biura, nowej na naszym rynku organizacji.

Zabawa, radość, entuzjazm i zaangażowanie – to kluczowe słowa opisujące nowe biuro Keyloop w Warszawie, fot. Szymon Polański

– Elementem sprzyjającym realizacji tych założeń był wybór świetnej przestrzeni na 21 i 22 piętrze budynku Central Point. Jej walorem poza doskonałą lokalizacją i widokami na Centrum Warszawy są antresole łączące oba piętra w jedną imponująca przestrzeń – mówi Adam Choiński, Designer Massive Design.

Ważnym aspektem było wprowadzenie w wystroju wnętrza elementów wywołujących pozytywne skojarzenia i nierzadko uśmiech na twarzy. Istotnymi są tu nie tylko elementy nawiązujące do branży, w której działa Keyloop oraz do historii Polskiej motoryzacji, ale też prawdopodobnie najwyżej położona sucha zjeżdżalnia w Polsce. Można dzięki niej zjechać z antresoli na niższy poziom, gdzie znajduje się główne wejście do biura.

Biuro Prisjakt Poland w Krakowie

Tu można chodzić w kapciach, zespołowo piec ciasta, a nawet grać na konsoli. Nowatorsko zaaranżowana przestrzeń pozwala zorganizować burzę mózgów, skupić się na indywidualnych zadaniach, udzielać towarzysko lub po prostu wyluzować – w zależności od aktualnych potrzeb. Niezwykłe miejsce dla Prisjakt Poland Sp. z o.o. w budynku Aquarius w Krakowie zaprojektowała i zrealizowała platforma Colliers Define.

Niezwykłe miejsce dla Prisjakt Poland Sp. z o.o. w budynku Aquarius w Krakowie zaprojektowała i zrealizowała platforma Colliers Define, fot. Adam Grzesik

Dostosowując się do wymagań klienta, a także biorąc pod uwagę wyniki badań zespołu konsultantów strategii środowiska pracy, architektki Colliers Define wypracowały podstawowe założenia aranżacji. Jednym z nich był podział na strefę socjalną i strefę pracy indywidualnej. Owszem, wprowadzono open space, choć w tym celu trzeba było skonfrontować się z cokolwiek niechętną postawą pracowników. Dotychczasowe doświadczenie powodowało, że nastawili się oni negatywnie do koncepcji otwartej przestrzeni.

W nowym biurze open space jest więc specyficzny, urozmaicony dodatkowymi, wspólnymi „mini-przestrzeniami” i kameralnymi zakątkami, wyposażony w siedziska, na których można przysiąść i zorganizować spotkanie ad hoc. Oddzielony został od korytarza, który z kolei wije się meandrami po całym biurze i również tworzy układ przytulnych nisz. Stanowiska pracy ulokowano od strony, gdzie panuje cisza i jest też widok na zieleń; strefy do kontaktu, spotkań itp. mieszczą się od ulicy. Są tu, dostarczone przez Logan, miękkie siedziska, stoły projektowe i tablice.

Biuro Bacardi w Warszawie

Bacardi postanowiło przeprowadzić metamorfozę aranżacji swojego biura w Warszawie, zajmującego blisko 1000 mkw. Metamorfozy podjęła się pracownia The Design Group.

Bacardi postanowiło przeprowadzić metamorfozę aranżacji swojego biura w Warszawie, zajmującego blisko 1000 mkw. Metamorfozy podjęła się pracownia The Design Group, fot. mat. pras.

Architekci musieli zmierzyć się ze zmianą dotychczasowego układu niektórych części biura i stworzeniem miejsc do pracy, które odpowiadają koncepcji elastycznego modelu pracy.

Inwestorowi zależało na stworzeniu we wnętrzach domowej atmosfery. Na ostateczny efekt wizualny biura duży wpływ miały idea zrównoważonego rozwoju i pomysł ponownego wykorzystania części dotychczasowych elementów aranżacji. We wnętrzach panuje nienarzucająca się elegancja połączona ze stylem industrialnym w różnych elementach designu.

Biuro CodeLab we Wrocławiu

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu. Za projektem biura stoi pracownia mode:lina.

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu. Za projektem biura stoi pracownia mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Biuro Zooplus w Krakowie

Pracownia Artur Jasiński i Wspólnicy stoi za projektem nowej siedziby firmy e-commerce Zooplus zajmującej się sprzedażą artykułów dla zwierząt domowych.

Pracownia Artur Jasiński i Wspólnicy stoi za projektem nowej siedziby firmy e-commerce Zooplus zajmującej się sprzedażą artykułów dla zwierząt domowych, fot. arch. Paweł Wieczorek

AJiW odpowiadali za kompleksowy projekt biura, od układu aranżacyjnego, poprzez wybór materiałów, kończąc na szczegółach realizacyjnych. Po stronie pracowni była również identyfikacja wizualna. Wnętrze biura zostało rozplanowane w czytelny i jednoznaczny sposób z zachowaniem strefy formalnej oraz rekreacyjnej. Strefą buforową pomiędzy przestrzenią pracy a rekreacji jest wewnętrzy ogród, czyli greenzone.

W aranżacji biura przewija się lejtmotyw zwierząt domowych: pojedyncze sylwetki psów, kotów, a nawet papug, kameleona czy królika pojawiają się na ścianach w strefie formalnej. Na surowych słupach żelbetowych zaznaczone są... tropy-łapy.

Z myślą o systemie zmianowym uznano, że biurka nie będą dedykowane konkretnym pracownikom i wdrożono zasadę non-territorial office. Do biura wprowadzono wiele przestrzeni umożliwiających elastyczne zmiany aranżacyjne w dostosowaniu do potrzeb danej chwili.

Biuro DXC Technology w Warszawie

Pracownia Bit Creative stworzyła w warszawskim biurowcu Skyliner przestrzeń pracy dla firmy DXC Technology w oparciu o ideę "agile".

Pracownia Bit Creative stworzyła w warszawskim biurowcu Skyliner przestrzeń pracy dla firmy DXC Technology w oparciu o ideę

Przestrzeń została podzielona na wiele elastycznych przestrzeni roboczych, a także sal konferencyjnych. Biuro zaprojektowano z myślą o pracy hybrydowej - znajdziemy tu wiele przestrzeni do pracy w mniejszych zespołach.

Design biura nawiązuje do działalności firmy. Główny trzon projektu stanowią neutralne barwy i materiały, których uzupełnienie stanowią brandowe akcenty kolorystyczne. Chłodny industrialny styl został przełamany dużą ilością zieleni i drewna. Uzupełnienie aranżacji stanowią nowoczesne meble i rozwiązania akustyczne na ścianach i suficie.

Biuro Wella Company w Łodzi

Wella Company to firma znana z produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów. W jej portfolio znajdują się takie kultowe marki jak: Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin i ghd. Całkiem niedawno w skali globalnej przeszła zmiany organizacyjne i postawiła na budowanie kultury startupowej, sprzyjającej kreatywnemu podejściu do biznesu.

Na swoją drugą siedzibę w Polsce Wella Company wybrała efektowny budynek Bramy Miasta w Łodzi, fot. Kinga Skalik

Na swoją drugą siedzibę w Polsce wybrała efektowny budynek Bramy Miasta w Łodzi. Kompleksowym przygotowaniem wnętrz w modelu Design and Build – czyli projektem i pracami fit-out – zajęła się firma Tétris. Zaledwie 9 tygodni wystarczyło na stworzenie stylowego, oddającego charakter organizacji biura o powierzchni niemal 1500 mkw.

Motywem przewodnim występującym w przestrzeni są wielkie kropki, które nawiązują do próbki farby. Zostały one namalowane na powierzchniach lub wykonane z paneli tapicerowanych. Ciekawym rozwiązaniem jest też tapeta w modne obecnie wzory Terazzo, które występują najczęściej w płytach ściennych i podłogowych. Zostały one odpowiednio zeskalowane i zastosowano w nich barwy przewodnie koncepcji.

Biuro Demiurg w Poznaniu

W dzielnicy Górczyn w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego rok wcześniej charakterystycznego biura z bunkrem, powstał kolejny, wyjątkowy budynek firmy Demiurg. Do kompleksowego projektowania wnętrz zaproszono zespół mode:lina.

Oto siedziba Demiurg w Poznaniu. Jest industrialna, ale też pełna kolorów. To projekt mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Nowy budynek biurowy to prosta i nowoczesna forma będąca połączeniem delikatnego drewna elewacyjnego oraz dużych przeszkleń. Architekci wnętrz w swojej koncepcji bezpośrednio nawiązali do charakteru budynku oraz do profilu działalności jego użytkowników.

Deski użyte we wnętrzu nawiązują do materiału użytego na elewacji budynku i ocieplają przestrzeń. Kolejną pochodną tego materiału jest użyta przez nas sklejka o podobnej funkcji. Wykorzystane we wnętrzu wyraziste kolory tworzące geometryczne kształty są bezpośrednim nawiązaniem do programów typu CAD- używanych przez projektantów, a tym samym związanych z branżą, którą reprezentuje Demiurg. Jednocześnie użyte kolory przełamują też surowość wnętrza i tworzą przestrzeń do pracy dla nowoczesnego zespołu.

Biuro Axpo w Warszawie

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative. Dominuje naturalne drewno, jasne przestrzenie, a całości dopełniają rośliny oraz elementy w wesołych kolorach nowego brandingu. Ponadto, w różnych miejscach biura umieszczono neony z inspirującymi hasłami oraz dekoracje z mchu.

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative, fot. fotomohito

Przepływ energii w projekcie biura? Axpo i Bit Creative pokazują, że to możliwe

Pomieszczenia są jasne i pełne światła – głównie naturalnego, którego nie brak na 25 piętrze. Gdy jednak zajdzie słońce, przestrzeń rozświetla się dziesiątkami różnych lamp LED. Przewodzą im dwie splecione linie światła, które okalają całe biuro i nawiązują do stale płynącej energii.

Na nowe biuro Axpo składa się przestronna recepcja, przestrzeń biurowa w formacie open space, 6 pokoi do pracy cichej, 3 miejsca do zespołowej pracy kreatywnej wyposażone w interaktywne tablice i wygodne pufy oraz 7 sal konferencyjnych, z których każda nawiązuje wystrojem do innego rodzaju energii z portfolio Grupy Axpo. Dwie największe sale – Small Wind i Big Wind – charakteryzuje biel, falowany sufit oraz lampy w kształcie wiatraków.

Biuro Generali w Warszawie

Warszawska siedziba Generali zmieniła się z eklektycznej, chłodnej przestrzeni w uporządkowane, przyjazne człowiekowi wnętrze. To projekt o dużej skali – obejmował aż 13,5 tys. mkw. i jest dziełem zespołu workplace.

Warszawska siedziba Generali zmieniła się z eklektycznej, chłodnej przestrzeni w uporządkowane, przyjazne człowiekowi wnętrze, fot. Adam Grzesik

- Ostatecznie koncepcję warszawskiej siedziby włoskiego ubezpieczyciela przygotowaliśmy w duchu renesansowego miasta. Postawiliśmy na połączenie spuścizny tej epoki: harmonii i proporcji, natury oraz człowieka - mówi Bogusz Parzyszek, workplace.

Zyskało na tym zwłaszcza atrium, stając się wizytówką siedziby Generali: miejscem spotkań, wymiany wiedzy i kreatywnych dyskusji.

- Przestrzeń uspokoiliśmy, wprowadzając ciepłe i kolorowe materiały oraz zieleń. Balustradę z profili chromowanych wymieniliśmy na stonowane mleczne szkło - dodaje Dominika Zielińska z workplace.

Siedziba Playtika w Browarach Warszawskich

Browary Warszawskie i budynek Biura przy Warzelni stały się domem dla firmy Playtika, działającej w sektorze popularnych gier mobilnych, tj. Bingo Blitz, Board Kings, Solitaire Grand Harvest i Redecor.

Browary Warszawskie i budynek Biura przy Warzelni stały się domem dla firmy Playtika, działającej w sektorze popularnych gier mobilnych, fot. mat. pras.

Nowe biuro Playtika znajduje się w historycznej dzielnicy Warszawy, w otoczeniu najlepszych restauracji i udogodnień miejskich, terenów zielonych i pięknej architektury. Cały kampus jest kwintesencją przestrzeni stworzonej z myślą o stylu życia w nowoczesnym mieście i symbolem rozkwitu współczesnej Warszawy. Projekt biura został opracowany zgodnie z DNA Playtiki, oferując przestrzeń kawiarnianą, strefy relaksu, pokój gier, a nawet specjalną salę do pracy kreatywnej.

- Rodzina Playtika® w Warszawie rozwinęła się szybko i stała się wielokulturowym centrum, w którym profesjonaliści i utalentowani deweloperzy nie tylko z Polski, ale z całego świata wspierają misję Playtika®, aby zapewniać rozrywkę w myśl hasła „Infinite Ways to Play” – komentuje Shlomi Aizenberg, dyrektor operacyjny w Playtika.

Biuro Formson w Murowanej Goślinie

W Murowanej Goślinie, w województwie wielkopolskim, powstała nowa siedziba firmy Formson, producenta wyrobów z tworzyw sztucznych. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Spacelab.

W Murowanej Goślinie, w województwie wielkopolskim, powstała nowa siedziba firmy Formson, producenta wyrobów z tworzyw sztucznych. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Spacelab, fot. Moiz

Leitmotivem tego projektu stały się ściany najeżone tysiącami silikonowych szpatułek kuchennych produkowanych przez firmę.

- Pomysł wykorzystania szpatułek w designie pomieszczeń pojawił się podczas wizyty w fabryce Formson. Gdy przechodziłam obok skrzyń pełnych identycznie wyprodukowanych elementów, pomyślałam że setki lub tysiące tych małych kawałków zestawionych razem zrobią niesamowite wrażenie przestrzenne. Poza tym będą też przestrzenną reklamą możliwości produkcyjnych naszego klienta, moodboardem w formacie XXL pomocnym na spotkaniach z ich własnymi kontrahentami. Jednym słowem stworzyliśmy marce designerską ścianę, będącą jednocześnie prezenterem jego własnego produktu - mówi Aga Deptuła, główny architekt i właścicielka Spacelab.

Co ciekawe, marka Formson kojarzona jest w branży jako producent kolorowego wyposażenia kuchni. W swojej pracy wykorzystują i testują różne barwy i tonacje z wzorników Pantone'a . Architektki ze Spacelab chciały jednak nieco przewrotnie zaprojektować wejście do biura i zdecydowały się na monochrom.

Biuro Pyszne.pl we Wrocławiu

Nowa siedziba Pyszne.pl mieści się w nowoczesnym biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu. Centrala serwisu zajmuje w budynku 3,5 tys. mkw. Za projekt siedziby odpowiada biuro architektoniczne Trzop Architekci.

Nowa siedziba Pyszne.pl mieści się w nowoczesnym biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu. Centrala serwisu zajmuje w budynku 3,5 tys. mkw, fot. mat. pras.

Firma zdecydowała się na wdrożenie wielu ciekawych rozwiązań użytkowych. W nowej centrali pracownicy mają do dyspozycji na przykład elektrycznie regulowane biurka pozwalające na łączenie z aplikacją w telefonie i zapamiętanie indywidualnych preferencji użytkownika. Niezależnie od tego, które stanowisko pracy wybierze danego dnia pracownik, dopasuje się ono do jego indywidualnych potrzeb.

Nowy dom Pyszne.pl to również nowoczesna przestrzeń, w której pracownicy mogą czuć się swobodnie. Czeka tu na nich m.in. zjeżdżalnia, która służy także do przemieszczania się między piętrami, stół do ping ponga, bilard czy mini golf. Odetchnąć po pracy można również grając w gigantyczne szachy, gry planszowe i PlayStation czy układając klocki LEGO. Na jednym z tarasów dostępny jest grill.

Biuro Circle K Polska w Warszawie

Zespół Tétris pracował na powierzchni 1400 mkw. na trzech piętrach biurowca przy ul. Puławskiej w Warszawie urządzając nowe biuro Circle K Polska. Nowy plan przestrzeni powstał na podstawie aktualnych potrzeb pracowników z uwzględnieniem najnowszych trendów.

Zespół Tétris pracował na powierzchni 1400 mkw. na trzech piętrach biurowca przy ul. Puławskiej w Warszawie urządzając nowe biuro Circle K Polska, fot. Kinga Skalik

W projekcie wnętrza głównym założeniem był podział kolorystyczny pięter z wykorzystaniem barw korporacyjnych Circle K Polska, czyli żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Występują one zarówno na ścianach, jak i we frontach mebli czy wykładzinach. Żywe barwy stonowano odcieniami szarości, przeszkleniami, drewnem i dużą dawką roślin zielonych oraz mchu.

Biuro 7R w Warszawie

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń. Za koncepcję aranżacji wnętrza i prace wykończeniowe odpowiada Tétris.

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń, fot. Kinga Skalik

Na powierzchni ponad 1 300 mkw. dominują elementy wykonane z drewna, dzięki któremu dodatkowo osiągnięto właściwy poziom akustyczny pomieszczeń, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła. Biuro jest połączeniem otwartej przestrzeni oraz kameralnych sal do spotkań i pokoi.

W biurze zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.

Biuro pracowni Sikora Wnętrza w Gdańsku

Dwa lata trwało urządzanie biura pracowni architektonicznej Sikora Wnętrza, które finalnie zakończyło się w tym roku. Jan Sikora, architekt i właściciel Sikora Wnętrza sam podjął się stworzenia projektu biura dla swojego dream teamu.

Dwa lata trwało urządzanie biura pracowni architektonicznej Sikora Wnętrza, które finalnie zakończyło się w tym roku, fot. Tom Kurek

Nic tu nie ma przypadkowego, a każdy przedmiot w pracowni skrywa wyjątkową historię. Ma ją riksza, która przyjechała z Indii, statek Titatnic zbudowany z klocków Lego przez syna czy stół od Krystyny Łuczak-Surówki, przy którym pracowała. Jest również pomarańczowe drewniane krzesło na trzech nogach będące ostatnim dyplomem zrealizowanym na ASP w pracowni Haliny Kościukiewicz nim odeszła na emeryturę czy namalowany ręcznie przez Jana Sikorę ptak.

- Nie miało to być typowe biuro. Zależało mi na budowaniu wspólnoty. To jest dom twórczy, przestrzeń naszej bytności, gdzie mamy czuć się dobrze, komfortowo i jak u siebie – zaznacza Jan Sikora.

Siedziba 3M we Wrocławiu

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design. W biurze znalazł się coworking, pokoje do gier i sporo zielonych, relaksujących stref wyciszenia z fotelami do masażu. Niestandardową przestrzenią jest salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego.

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design, fot. mat. pras.

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa – nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe.

W nowym biurze 3M Global Service Center Poland nie zabrakło też zielonych, relaksujących stref wyciszenia. Pojawiły się również pokoje do gier oraz pomieszczenia z fotelami do masażu.

Niezwykle interesującą i niestandardową przestrzenią w biurze 3M jest z kolei salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego, w którym będzie można obejrzeć rozmaite produkty stworzone przez amerykańską firmę.

Biuro Vorwerk Polska we Wrocławiu

Nowa siedziba firmy Vorwerk Polska miała za zadanie wprowadzić pracowników we współczesny, również hybrydowy styl pracy. Za projektem stoi Massive Design.

Nowa siedziba firmy Vorwerk Polska miała za zadanie wprowadzić pracowników we współczesny, również hybrydowy styl pracy, fot. mat. pras.

Centralnym punktem biura jest tzw. „Ryneczek”, który spełnia rolę kawiarni i głównej przestrzeni socjalnej, a jednocześnie jest zintegrowany z recepcją oraz prowadzi do salek konferencyjnych. Odpowiednie zestawienie kolorów i faktur oraz zaplanowanie dużej ilości zieleni, wkomponowanej w zabudowy meblowe pomogło stworzyć wyciszony domowy charakter.

Firma Vorwerk położyła duży nacisk na używanie produktów certyfikowanych, o niskim śladzie węglowym i wykonanych z elementów powstałych z recyklingu oraz nadających się do dalszego przetworzenia.

Biuro Ørsted w Warszawie

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, światowego lidera w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej.

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, fot. mat. pras.

Głównym celem było stworzenie przestrzeni do pracy, która podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. - W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Biuro Provident w Gdańsku

Nowe biuro firmy Provident Polska podporządkowane zostało funkcjom wynikającym z aktualnego podejścia do sposobu pracy: projekt jest zgodny z zasadami pracy hybrydowej i wielofunkcyjności przestrzeni. Postawiono na stworzenie multifuncjonalnych przestrzeni i możliwość ich aranżacji zgodnie z aktualnymi wymaganiami pracowników.

Nowe biuro firmy Provident Polska podporządkowane zostało funkcjom wynikającym z aktualnego podejścia do sposobu pracy: projekt jest zgodny z zasadami pracy hybrydowej i wielofunkcyjności przestrzeni, fot. mat. pras.

W nowych wnętrzach wykorzystano wiele elementów, które oryginalnie pochodziły ze "starego" biura - nie tylko meble, ale i rośliny doniczkowe.

Aranżacja całego wnętrza biura utrzymana w domowym i ciepłym klimacie. W biurze zaaranżowano strefę ciszy w przestrzeni zwanej biblioteką. Pojawił się również motyw sztuki. Wewnątrz znajdziemy bogatą kolekcję Providenta, składającą się z obrazów i grafik.

Autorem nowego wystroju siedziby firmy Provident jest warszawska pracownia The Design Group.

Biuro Edrone i click comunity w Krakowie

Superpozycja Architekci zaprojektowali przestrzeń biurową o powierzchni 1,4 tys. mkw. dla branży e-commerce firmy Edrone i click comunity w Krakowie.

Superpozycja Architekci zaprojektowali przestrzeń biurową o powierzchni 1,4 tys. mkw. dla branży e-commerce firmy Edrone i click comunity w Krakowie, fot. mat. pras.

Projekt miał na celu stworzenie nowego rodzaj biura - biura butikowego, które przeznaczone jest dla pracowników ceniących sobie kameralność, spokój i intymność, unikających pośpiechu. Nie brakuje również miejsc do kreatywnej i ożywionej burzy mózgów.

Charakter industrialny został podkreślony przez zastosowanie dużej ilości betonu, odkrytych instalacji, szkleń ze szprosami, blachy trapezowej oraz belek dwuteowych. Wnętrze ocieplono, stosując akcenty kolorystyczne - pudrowego różu, granatu, butelkowej zieleni, materiałów welurowych oraz dużej ilości zieleni.

Brain Embassy w dawnej siedzibie Teatru Kwadrat w Warszawie

Piąta już lokalizacja Brain Embassy w Warszawie przyciąga nie tylko osoby poszukujące biura, lecz także miłośników wyjątkowego designu. Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem. Za projekt bryły, który obejmował przebudowę i nadbudowę zabytkowego budynku odpowiada Archicon Szczesiuk & Wilczek. Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina.

Piąta już lokalizacja Brain Embassy w Warszawie przyciąga nie tylko osoby poszukujące biura, lecz także miłośników wyjątkowego designu. Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem, fot. mat. pras.

– Staraliśmy się umiejętnie poruszać między inspiracjami teatralnymi i różnymi formami kreatywnej aktywności, jaka wiąże się z teatrem. Dlatego przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem, czy kultowymi teatrami – opowiada Paweł Garus, współzałożyciel pracowni mode:lina™.

– Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do modnych amerykańskich kin. Kolejnym miejscem, które zaskakuje, jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem teatralnego motywu są także sale spotkań, które przyjęły tematykę całego spektrum aktywności artystycznych – dodaje Jerzy Woźniak, współzałożyciel pracowni mode:lina™.

Biuro Huuuge Games w Warszawie

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza, fot. fotomohito

- Chcieliśmy stworzyć biuro o klimacie loftowym w stylu start-up. Dalszym krokiem było wyłonienie nazewnictwa sal konferencyjnych, które zainspirowało nas do zaprojektowania wystroju i stworzenia charakterystycznych detali nawiązujących do danego miejsca - mówi Barnaba Grzelecki.

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. - Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Siedziba Allen & Overy w Browarach Warszawskich

Allen & Overy LLP to międzynarodowa firma prawnicza. Jest członkiem brytyjskiego Magic Circle. Właśnie otworzyła swoją siedzibę w Browarach Warszawskich. We wnętrzach biura znajdziemy klasyki wzornictwa, m.in. meble marki ClassiCon zaprojektowane w okresie Bauhausu przez Eileen Gray, czy też meble wypoczynkowe włoskiego Flexform. Za projekt wnętrz odpowiada duet MoodWorks – Dora Kuć i Karina Snuszka.

Pracownia MoodWorks zdobyła nagrodę DNA Paris Design za projekt biura kancelarii Allen&Overy w Warszawie, fot. Marco Bertolini

Wchodząc do biura Allen & Overy trafiamy do strefy hospitality. To ona ma najbardziej reprezentacyjny charakter. Nowe podejście firmy podkreśla ulokowana nietypowo z boku recepcja w formie wyspy. Można podejść do niej z każdej strony, co symbolizuje transparentność. Tym samym odwiedzający kancelarię mogą też podziwiać piękny widok na zielone założenia nowo wybudowanego kompleksu Browarów Warszawskich.

Biuro Ten Square Games we Wrocławiu

Ten Square Games to wrocławski deweloper gier mobilnych, którego flagowe hity to gry Fishing Clash i Hunting Clash. W 2020 r. studio przeniosło swoją główną siedzibę do budynku City One przy pl. Wróblewskiego we Wrocławiu. Początkowo Ten Square Games zajmowało jedno z pięter budynku, ale z czasem okazało się, że dla rosnącej załogi potrzebna jest dodatkowa przestrzeń. Studio podjęło decyzję o wynajęciu kolejnego piętra budynku, a do projektu zaprosiło pracownię Fruit Orchard oraz wykonawcę InstalOne.

W 2022 r. Ten Square Games powiększyło swoje biuro we Wrocławiu, fot. mat. pras.

Prace projektowe i realizacja objęły blisko 1700 mkw. powierzchni biurowej, a równolegle z ich postępem prowadzony był monitoring śladu węglowego. Zakończone właśnie prace analityczne wykazały, że dzięki decyzjom wszystkich uczestników procesu udało się nie tylko zoptymalizować cześć kosztów, ale również znacznie wpłynąć na redukcję wygenerowanych emisji.

Biuro Canpack w Krakowie

Nowoczesna, proekologiczna, dostosowana do pracy o różnym charakterze, silnie podkreślająca tożsamość firmy i z malowniczym widokiem na starówkę – taka jest nowa siedziba firmy Canpack w Krakowie. Za projektem wnętrz stoją Trzop Architekci.

Nowoczesna, proekologiczna, dostosowana do pracy o różnym charakterze, silnie podkreślająca tożsamość firmy i z malowniczym widokiem na starówkę – taka jest nowa siedziba firmy Canpack w Krakowie, fot. fotomohito

Nawiązując do profilu działania firmy, architekci wykorzystali w projekcie materiały używane do produkcji opakowań, takie jak stal, aluminium i szkło. Szczególną uwagę zwraca klatka schodowa wyglądem przypominająca… puszkę.

Do dyspozycji pracowników są przestrzenie dostosowane do pracy o różnym charakterze: od open space’ów przez budki telefoniczne po pokoje do pracy projektowej. Biuro jest ekologiczne dzięki wprowadzeniu roślinności i zastosowaniu materiałów z recyklingu.

Biuro Uniqa w Warszawie

W biurowcu Warsaw Trade Tower miała miejsce jedna z największych metamorfoz na rynku powierzchni biurowych w stolicy. Ponad 11 tys. mkw. siedziby Uniqa (dawniej AXA) zyskało nowe oblicze.

W biurowcu Warsaw Trade Tower miała miejsce jedna z największych metamorfoz na rynku powierzchni biurowych w stolicy. Ponad 11 tys. mkw. siedziby Uniqa (dawniej AXA) zyskało nowe oblicze, fot. mat. pras.

Inwestycja zakładała roboty wyburzeniowe na kilku piętrach biurowca i wykonanie kompletu prac. To łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych (m.in. wentylacja, klimatyzacja, wyciąg spalin), instalacji elektrycznych (zasilanie, niskie prądy, oświetlenie, SSP) oraz wyposażenia meblowego. W cały projekt zaangażowanych było ponad 300 fachowców z różnych branż koordynowanych przez generalnego wykonawcę – firmę Muniak.

Za aranżację przestrzeni odpowiadał dział Workplaces w Globalworth Poland.

Biuro Mazars w Warszawie

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę, która pozwoliła dostosować wnętrza do współczesnych wymogów. Odświeżenia biura podjęła się pracownia Massive Design.

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę, która pozwoliła dostosować wnętrza do współczesnych wymogów, fot. Szymon Polański

W ogólnym zarysie, pomimo znacznej roszady lokalizacji departamentów, układ funkcjonalny pozostał bez większych zmian. Biuro podzielone jest na dwie strefy funkcjonalne. Pierwsza z nich jest dostępna dla klientów, z reprezentacyjną recepcją, salami spotkań oraz gabinetami zarządu. Druga cześć ma typowo biurową funkcję ze stanowiskami pracy głównie w formie open space, salkami spotkań, pomieszczeniami administracyjnymi, kantynami, magazynkami i serwerownią.

Dużej zmianie uległa natomiast przestrzeń recepcyjna, która do tej pory była pozbawiona naturalnego oświetlenia, a ciemne drewniane forniry, dodawały wrażenie ciasnej i klaustrofobicznej przestrzeni. Architekci odeszli od tych ciężkich i poważnych form, a dzięki wprowadzeniu przeszkleń uzyskano dostęp do naturalnego oświetlenia. Charakterystyczna jest lamelkowa okładzina ściany po lewej stronie, w której „ukryte” jest logo firmy.

Biuro Adgar Poland w Warszawie

Adgar Poland wprowadził się do nowego biura w budynku Adgar BIT. Spółka podkreśla, że zmiana ta jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z jej dynamicznego rozwoju i zapewni optymalne warunki pracy sukcesywnie powiększającemu się zespołowi. Za projekt biura odpowiada Magda Kozak z Berenson Biuro.

Adgar Poland wprowadził się do nowego biura w budynku Adgar BIT, fot. fotomohito

Zajęta powierzchnia - łącznie ponad 800 mkw - pełni jednocześnie funkcje biura pokazowego. Zadbano w nim nie tylko o wysoki standard wykończenia i aranżację w zgodzie z najnowszymi trendami, ale również ergonomię oraz optymalną funkcjonalność w każdym elemencie codziennego użytkowania przestrzeni biurowej.

W ramach współpracy z MAG Modern Art Gallery, w przestrzeni biurowej pojawiły się obrazy i prace plastyczne czołowych artystów młodego pokolenia.

Biuro Ringier Axel Springer w Krakowie

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową. Przede wszystkim jednak aktywnie wspiera integrację pracowników w dobie pracy hybrydowej. Za projekt odpowiada pracownia Workplace.

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową, fot. mat. pras.

Nadrzędnym celem projektu było nie tylko dostosowanie nowego miejsca do potrzeb różnych grup pracowników, ale także utrzymanie kultury organizacyjnej firmy. W RAS pokolenia X i Y zbliżają się do Z pod względem znajomości nowych technologii, ale rozpiętość wieku jest spora: od osób 50+ do świeżo upieczonych absolwentów. Typologia biura musiała być zróżnicowana, aby różne pokolenia pracowników czuły się w nim dobrze i żeby pracowały w takich warunkach, jakie im odpowiadają. Dlatego duży nacisk został położony na różnorodność wykończeń przestrzeni o tych samych funkcjach, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Wszystkie zespoły pracują na jednym piętrze, co sprzyja budowaniu społeczności i poczucia przynależności. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń wspiera integrację, a minisalki i budki zapewniają większą prywatność niż w starym biurze.

Biuro Cargill w Warszawie

Warszawska siedziba firmy Cargill została oryginalnie zaprojektowana przez Massive Design w 2010 roku. Na przestrzeni kolejnych lat wprowadzane były zmiany i modernizacje poszczególnych jej obszarów. W związku z przedłużeniem umowy najmu Cargill zdecydował się na odświeżenie wyglądu niemal całego biura wraz z częściową przebudową wynikającą z wymagań współczesnych przestrzeni biurowych.

Po 12 latach Cargill odświeżyło swoją siedzibę, fot. Szymon Polański

Koncepcja zakładała stworzenie nowej, zdecydowanie powiększonej przestrzeni socjalnej powstałej z połączenia kuchni i przylegających do niej salek konferencyjnych i chillout’u. Nowo powstałe pomieszczenie o powierzchni ponad 120 mkw. łączy funkcje dużej kuchni z miejscem spożywania posiłków, kawiarni, oraz umożliwia organizację nieformalnych spotkań.

Odświeżenie i przeprojektowanie wystroju biura objęło też przestrzenie spotkań, strefy recepcyjnej a także typowej przestrzeni pracy. Jednym z nowych funkcjonalności wprowadzonych do biura było utworzenie stref hotdeskowych, pełniących również funkcję przestrzeni typu toutchdown. Zostały one zlokalizowane w przestrzeniach blisko wejścia do biura, umożliwiając skanalizowanie potrzeb osób, które pojawiają się w biurze tylko na chwilę, lub też potrzebują przestrzeni do pracy w skupieniu przed lub po spotkaniu, na które przyjechali do biura.

Biuro OpsTalent we Wrocławiu

Wrocławskie biuro OpsTalent o powierzchni ok. 1,3 tys. mkw. ma ponad 200 stanowisk pracy, a poza nimi przestrzenie, w których pracownicy mogą się zrelaksować, pograć, a nawet wspólnie pogotować.

Wrocławskie biuro OpsTalent o powierzchni ok. 1,3 tys. mkw. ma ponad 200 stanowisk pracy, a poza nimi przestrzenie, w których pracownicy mogą się zrelaksować, pograć, a nawet wspólnie pogotować, fot. mat. pras.

Przestronne wnętrza są zachowane w loftowym klimacie. Mamy tu bardzo wysokie pomieszczenia na około 5 metrów, otwarte przestrzenie i surowe sufity. Materiały użyte w projekcie to cegła, drewno, beton, metal i dużo zieleni. Kolorystyka jest stonowana, bardzo ciepła i przytulna - dominują beże i brązy. Architekci z Biuromax Home & Office Design uzupełnili przestrzeń poprzez kolorowe akcenty.

Biuro Britenet w Lublinie

2,8 tys. mkw., trzy piętra, miejsce pracy dla 400 osób i zaskakujący design. Nowa siedziba Britenet w Lublinie powstała z myślą o pracownikach. Za projektem stoi pracownia Kunkiewicz Architekci. Od lipca br. siedziba Britenet w Lublinie mieści się w nowym biurowcu na ul. Wojciechowskiej 9a. Tym samym udało się połączyć dwa lubelskie oddziały firmy z dwóch różnych lokalizacji. Chilloutroomy, game roomy i coffee pointy, a także ścianki z żywą zielenią, murale i dwumetrowa rzeźba superbohatera pozytywnie zaskakują w biurze Britenet.

2,8 tys. mkw., trzy piętra, miejsce pracy dla 400 osób i zaskakujący design. Nowa siedziba Britenet w Lublinie powstała z myślą o pracownikach, fot. Rafał Chojnacki

- Bazując na ciągłym dialogu z klientem wdrożyliśmy układ funkcjonalny dopasowany do potrzeb przyszłych pracowników. Zamiast korytarzy zaplanowaliśmy wspólne przestrzenie do przebywania i integracji. Nie zabrakło również ścianek z żywą zielenią, zaprojektowanych z myślą dobrym samopoczuciu użytkowników biura – opowiada Mateusz Kunkiewicz.

Biuro Signal Iduna w Warszawie

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Architekci z pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na chłodne akcenty szarości i betonu przełamane dużą ilością zieleni i drewna gdzieniegdzie ożywione również niebieskimi akcentami.

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw, fot. fotomohito

Ściany wieńczą dodatkowo grafiki przedstawiające nazwy i panoramy różnych miast - nazwami miast, w których firma ma oddziały są także opatrzone sale konferencyjne. Z kolei w recepcji pojawiła się zielona ściana z mchu Forest.

Centrum biura stanowi... kuchnia, do której można wejść z obu stron biura.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska. Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska., fot. mat. pras.

Elastyczność, swoboda aranżacyjna, możliwość szybkiego dostosowania przestrzeni do konkretnych zadań oraz jej różnorodność - tak w kilku słowach można opisać wnętrza nowej siedziby GlobalLogic. Obok sal konferencyjnych, do dyspozycji pracowników są strefy hot-desk, zamknięte obszary dla zespołów, które muszą zadbać o ochronę informacji projektowych, strefy collaboration idealne do współpracy czy budki telefoniczne.

Jak przystało na siedzibę firmy z branży inżynierii cyfrowej, ważnym jej elementem są też laboratoria, gdzie opracowywane i testowane są innowacyjne rozwiązania, a także showroomy, w których prezentowane będą projekty koncepcyjne i stworzone rozwiązania informatyczne, jak choćby Augmented Reality Infotainment System (ARIS) czy system wykrywania i rozpoznawania twarzy GLOFace.

Biuro Medicover w Warszawie

Główna siedziba Medicover w Polsce przeszła gruntowny remont. Zajmująca 4 piętra przestrzeń biurowa o powierzchni ok. 6 tys. mkw. przeszła metamorfozę zgodną z koncepcją Activity Based Workplace. We wnętrzach nie zabrakło ekologicznych rozwiązań zgodnych z hasłem przewodnim nowego biura „Nasz dom – Nasza planeta”. Projekt wnętrz stworzyli projektanci platformy Colliers Define.

Główna siedziba Medicover w Polsce przeszła gruntowny remont. Zajmująca 4 piętra przestrzeń biurowa o powierzchni ok. 6 tys. mkw. przeszła metamorfozę zgodną z koncepcją Activity Based Workplace, fot. mat. pras.

Zgodnie z zasadami idei Activty Based Workplace, w odmienionym biurze znalazły się zarówno sale do spotkań formalnych, jak i nieformalnych, miejsca do pracy w grupie i pracy cichej. Do dyspozycji pracowników są budki telefoniczne i mniejsze salki, biurka do pracy w systemie open-space, biurka przypisane na stałe oraz hot-deski. Zrelaksować się można w strefie chill-outu, zjeść posiłek w przestronnych kuchniach, wypić kawę w coffee-pointsach.

Biuro STM Cyber w Warszawie

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii. Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura. Nową siedzibę zlokalizowano w Business Garden w Warszawie. Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii. Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura. Nową siedzibę zlokalizowano w Business Garden w Warszawie, fot. Piotr Krajewski

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat.

Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem, podbite dużą „dawką” różnorodnego oświetlenia. Od pierwszych minut spędzonych w STM przenosisz się w klimat cyber… i nie ważne czy jesteś pracownikiem, czy gościem – przejmujesz pozytywną energię biura i wchodzisz w to całym sobą.

Biuro MSD Polska w Warszawie

Na czterech piętrach Warsaw Trade Tower można podziwiać zupełnie nową aranżację biura spółki MSD Polska. Zakres prac obejmował 5 tys. mkw. powierzchni.

Na czterech piętrach Warsaw Trade Tower można podziwiać zupełnie nową aranżację biura spółki MSD Polska. Zakres prac obejmował 5 tys. mkw. powierzchni, fot. mat. pras.

Nowe biuro MSD Polska, spółki należącej do światowego koncernu biofarmaceutycznego, reprezentuje nowy trend, który zyskuje na popularności od czasu pandemii. Mowa tu o odchodzeniu od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub indywidualnej. Profesjonalne zarządzanie projektem umożliwiło przeprowadzenie prac remontowych w zaledwie cztery miesiące. W rezultacie na czterech piętrach o łącznej powierzchni 5.000 mkw. stworzono nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami.

Za aranżację przestrzeni odpowiadał dział Workplaces w Globalworth Poland.

Biuro ISS Hub w Warszawie



Szerokie przejścia i drzwi, proste oznakowanie sprzyjające łatwej orientacji, przestronne windy, obniżona lada recepcji, kolory stosowane z myślą o osobach niedowidzących, rampy przy tarasach, a także odpowiednie uchwyty meblowe, to kilka przykładów rozwiązań zastosowanych w nowej siedzibie ISS w Warszawie. Wszystkie wdrożenia spełniają najwyższe standardy w zakresie ułatwiania dostępu i wygody użytkowania.

Biuro ISS Hub jest zlokalizowane w Fabryce Norblina, wielofunkcyjnym kompleksie na warszawskiej Woli należącym do Grupy Capital Park, fot. mat. pras.

Siedziba została poddana ewaluacji Mobility Mojo, organizacji analizującej udogodnienia poprawiające dostępność miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro otrzymało najwyższą w historii ocenę i certyfikację na poziomie „Platinum” za rozwiązania wspierające dostępność i komfort użytkowania.

Biuro ISS Hub jest zlokalizowane w Fabryce Norblina, wielofunkcyjnym kompleksie na warszawskiej Woli należącym do Grupy Capital Park. Całość zaprojektowała i wybudowała firma ISS w ramach własnych zespołów: SIGNAL, Workplace Management Polska, Capital Projects Polska.

Biuro GPD w Poznaniu

Biuro GPD, jednej z największych agencji reklamowych w Polsce, należy zarazem do najciekawszych realizacji poznańskiej pracowni Bidermann+Wide. Za szklanymi ścianami rysują się hipnotyzujące widoki na Jeżyce – najbardziej hipsterską dzielnicę miasta – a także na ikoniczne gmachy Zamku Cesarskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz na kamienice wokół Starego Rynku. W lobby intryguje postać gladiatora – pamiątkowa dla agencji rzeźba pochodząca z wcześniejszego wystroju. Open space’y z kolei przyciągają spojrzenia meblami o miłych dla oka kształtach i efektownych kolorach.

Biuro GPD, jednej z największych agencji reklamowych w Polsce, należy zarazem do najciekawszych realizacji poznańskiej pracowni Bidermann+Wide, fot. kroniki studio

Zajmowane przez GPD piętro zostało podzielone na pół. Pomiędzy powstałymi w ten sposób dwoma open space’ami (jednym w odcieniach zieleni, drugim – czerwieni) powstała przestrzeń wspólna, otoczona szerokim przejściem – krwiobiegiem firmy. Oprócz lobby z recepcją, gdzie stanął znany nam już gladiator, w centralnej części biura znalazły się m.in. kuchnia z częścią kawiarnianą, długim stołem integrującym pracowników i kilkoma drobnymi stolikami, a także hotdesk – gdzie można popracować na laptopie albo przy jeszcze większym drewnianym stole, albo przy wysokim blacie. Krok dalej, oddzielana w razie potrzeby czarną kurtyną, pojawiła się sala kinowa – z drewnianymi stopniami tworzącymi widownię i supernowoczesnym sprzętem projekcyjnym.

Biuro Wiener w Warszawie

Wiener w zaledwie cztery miesiące przeprowadził generalny remont biura centrali w Warszawie. Odmieniono 3600 mkw. przestrzeni, wyburzając kilka tysięcy ścian i demontując 260 drzwi, a większość z ponad 3 tys. mebli zyskało drugie życie, wspierając w różny sposób potrzebujących.

Wiener w zaledwie cztery miesiące przeprowadził generalny remont biura centrali w Warszawie, fot. mat. pras.

W projekt nowej przestrzeni zaangażowani byli pracownicy, którzy dzielili się pomysłami i oceniali proponowane rozwiązania w ankietach. Aż 77 proc. pracowników chciało zwiększyć zakres pracy zdalnej, dlatego nowa przestrzeń została dostosowana do ewoluujących pod wpływem pandemii potrzeb.

Zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się pracownikom z niepełnosprawnościami, powstały także koedukacyjne toalety m.in. dla osób niebinarnych. Biuro powstało we współpracy z firmą Colliers, która odpowiadała za projekt, nadzór architektoniczny, projekt wykonawczy oraz realizację fit-out.

Biuro ASB Poland w Warszawie

ASB Poland przeniosła dużą część firmy na wyższe, 20. piętro biurowca, będącego częścią kompleksu Złote Tarasy. Zdecydowała atrakcyjna lokalizacja oraz możliwości budynku, które pozwoliły stworzyć komfortową i wyjątkową przestrzeń dla pracowników warszawskiego oddziału. Za projekt przestrzeni o łącznej powierzchni blisko 1500 mkw. odpowiadał Tétris.

ASB Poland przeniosła dużą część firmy na wyższe, 20. piętro biurowca, będącego częścią kompleksu Złote Tarasy, fot. Piotr Krajewski

Od początku swojej obecności przy ul. Złotej 59, firma kładła nacisk na tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zdrowego środowiska pracy tak, by zaprojektowana przestrzeń umożliwiała zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, różnego rodzaju spotkania, a także integrację między pracownikami.

W biurze widoczny jest trend tzw. green office. Obecność roślin wpływa na poprawę psychicznego i fizycznego stanu zdrowia, dlatego praktycznie przy każdym stanowisku pracy znalazło się miejsce na jak największą ilość zieleni.

Za aranżację przestrzeni odpowiadał dział Workplaces w Globalworth Poland.