TOP 5 gastrokonceptów z wyjątkowym motywem przewodnim

Restauracje, kawiarnie i bary bistro coraz częściej kuszą nie tylko serwowanymi przysmakami, ale również całościowymi konceptami i wystrojem, który potrafi zachwycać, zaskakiwać, a niekiedy szokować. Prezentujemy wybrane pięć przykładów takich miejscówek!

Nine's Restaurant & Sports Bar, Warszawa; projekt: 370studio

Nine's Resturant & Sports Bar działa na terenie Browarów Warszawskich od niespełna pięciu miesięcy. Lokal od otwarcia wzbudzał zainteresowanie, nie tylko ze względu na swoją wyjątkową lokalizację (cztery poziomy zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni będącej sercem nagradzanej inwestycji Browary Warszawskie spod kreski JEMS Architekci), ale także dlatego, że sygnowany jest przez samego Roberta Lewandowskiego. I jak przystało na miejsce, którego udziałowcem jest najsłynniejszy obecnie polski piłkarz, każdy metr kwadratowy Nine's wypełniony jest odniesieniami do świata sportu.

Projektanci z pracowni 370studio odpowiedzialnej za projekt wnętrz podzielili lokal na kilka stref. Na poziomie pierwszym zlokalizowali sportsbar z prawdziwego zdarzenia, którego centralnym punktem jest ośmiokątny bar nawiązujący wyglądem do bokserskiego ringu. Parter i pierwsze piętro zostały przeznaczone na restaurację z szerszym menu. Piętro drugie to natomiast prawdziwa gratka dla każdego fana sportu. Architekci zaprojektowali tutaj przestrzeń eventową z ogromnym na całą ścianę telebimem i... prawdziwymi trybunami sportowymi.

Za niezwykły klimat miejsca odpowiadają znajdujące się na każdym kroku nawiązania do sportu. Podłoga w Nine's ma nakreślone linie boiska, pomocniki kelnerskie stylizowane są na szafki sportowe, żyrandole udekorowano gwizdkami sędziowskimi, na ścianach wiszą koła gimnastyczne, rakiety do tenisa i narty, a pod sufitem - instalacje stworzone z lotek do badmintona i autentyczny kajak przyzdobiony zielenią.

Wiele Dobrego, Warszawa; projekt: Five Cell

Wiele Dobrego to zielony punkt na mapie Warszawy, miejsce lokalnych spotkań w przyjaznym i pełnym roślin wnętrzu w duchu eko. Koncept autorstwa pracowni Five Cell powstał jako połączenie współgrających ze sobą funkcji sklepu, bistro oraz kawiarni. W tym unikatowym wnętrzu główną rolę gra przestrzenny, modułowy sufit, rozlewający się płynnie po otaczającej go przestrzeni.

Podwieszane elementy inspirowane kształtem liścia z widocznym użyleniem i fakturą naturalnego forniru wprowadzają do wnętrza klimat spokoju, błogości i relaksu. Soczyste kolory w odcieniach zieleni i zwisające wśród nich pomarańczowe akcenty w postaci kultowych lamp, przenoszą wyobraźnię w świat słonecznej, letniej łąki. Rozproszone moduły, powycinane ze sklejki oprócz oddziaływania na zmysły pełnią ważną funkcję akustyczną, maskując przy okazji rozbudowaną wentylację. Liczne przeszklenia lokalu sprawią, że artystyczna instalacja jest widoczna z dalekiej odległości i przyciąga uwagę przechodniów Wilanowa niczym latarnia, zapraszając do środka.

Sercem całego konceptu jest majestatyczna, podświetlana lada z naturalnego kamienia o zielono-mlecznym kolorze. Mebel został umieszczony na wprost wejścia jako kluczowy element kompozycji głównej ściany. Wyłania się on spośród otaczającej zieleni i hipnotyzuje. Strefę lady podkreślono poprzez użycie na jej plecach, ręcznie formowanych kafli o organicznym kształcie i szkliwionej powierzchni. Nad nimi umieszczono jasno-szarą kratkę, która oprócz półek i wieszaków ekspozycyjnych, pokazuje rozwieszane menu. Naprzeciwko głównej lady, w naturalnej wnęce zaprojektowano tapicerowaną kanapę, tworząc prywatny kącik, multiplikujący się w wąskim lustrze. Zwisające w donicach rośliny, umieszczone na przestrzennej kratce są naturalnym uzupełnieniem i odzwierciedleniem użytego wcześniej motywu.

Projekt został nagrodzony w międzynarodowym konkursie European Property Awards, dołączając tym samym do grona najlepszych wnętrz w Europie.

Seafood Station Restaurant & Oyster Bar, Warszawa; projekt: Sikora Wnętrza

Na Alejach Jerozolimskich w Warszawie znajduje się klimatyczne miejsce dla wielbicieli ryb i owoców morza, Seafood Station Restaurant & Oyster Bar. Za projektem wnętrz stoi pracownia Sikora Wnętrza. Stylistyka wnętrza to odważna reinterpretacja stylu industrialnego połączonego z delikatnymi secesyjnymi cytatami. Masywne stalowe dwuteowniki, czy inne widoczne elementy konstrukcyjne antresoli stanowią poza funkcjonalnym, również element dekoracyjny. Widoczne instalacje elektryczne, jak również pozostałe, biegną w rurach pod sufitem pozostawione w surowym loftowym klimacie. Industrialnego charakteru nadają również metalowe schody na piętro wraz z balustradą z siatki, jak w amerykańskich fabrykach. Oryginalne oświetlenie baru wykonane z długich rur o okrągłym przekroju, niczym organy oliwskie okalają barowy kontuar zwisając z sufitu.

Białe, kwadratowe płytki na podłodze i niektórych ścianach, to proste nawiązanie do hal sprzedażowych targów rybnych. Nawet długie drewniane stoły, niczym lady, rozciągają się zapraszając gości do wspólnego biesiadowania i rozkoszowania się świeżymi krabami. Ustawione przy nich industrialne krzesła dają pozwolenie na swobodne jedzenie palcami, wszak tak skorupiaki smakują najlepiej.

Całość uzupełniona została o sztukę: rzeźbione ryby, obrazy i autorskie elementy. Zawieszone na ścianach ozdoby przypominają ceramiczne talerze włoskiego malarza Piero Fornasetti, tylko zamiast twarzy pięknej śpiewaczki LAURY CAVALIERI widnieją na nich podobizny mieszkańców podwodnego świata.

Tutti Santi, Łódź; projekt: LSD.Studio

Włoskie sacrum – tak określić można estetykę panującą w lokalach należących do sieci pizzerii Tutti Santi. Za opracowanie koncepcji wystroju wnętrz, a także projektu wykonawczego dla wszystkich lokali, odpowiada pracownia LSD.Studio. Jedna z restauracji pod szyldem Tutti Santi znajduje się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Łodzi, Ogrodach Geyera.

Obrazy z wizerunkami świętych, a przede wszystkim tradycyjny wystrój nawiązujący do klimatu wnętrz sakralnych gotyckich świątyń – takie elementy urządzenia wnętrza łączą wszystkie lokale należące do sieci pizzerii Tutti Santi.

Oprócz najbardziej charakterystycznego, a jednocześnie mogącego budzić kontrowersje elementu wystroju, jakim są wizerunki świętych wykonane przez współpracującego z LSD.Studio artystę metodą tradycyjnego fresku, niepowtarzalny klimat wnętrzu restauracji nadają witraże, podwieszane sufity, meble czy detale metaloplastyczne (np. parawany eksponujące włoskie produkty, jednocześnie dające siedzącym przy nich osobom intymność).

Restauracja w Łodzi jest szczególnie wyjątkowa także ze względu na jej lokalizację. – To wyróżniający element, który charakteryzuje ostatnią z otwieranych restauracji: umiejscowioną w rewitalizowanych, klimatycznych wnętrzach. Znajduje się ona w jednym z zespołu obiektów dawnej fabryki włókienniczej, przekształconego obecnie w opleciony zielenią teren, który staje się nowym, modnym centrum życia towarzyskiego Łodzi. Dzięki tak klimatycznym wnętrzom i otoczeniu lokal zyskał dodatkowo na autentyczności i historycznym charakterze – wyjaśnia Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

Restauracja Zorba, Gdańsk; projekt: Biuro Kreacja

W restauracji Zorba w samym centrum Gdańska, zlokalizowanej przy basenie jachtowym, architekci z pracowni Biuro Kreacja postanowili przywołać wspomnienia z greckich wakacji we współczesnym wydaniu, przy wierności naturalnym materiałom.

Przez cały projekt przewija się motyw błękitu na suficie, który w lekki, naturalny sposób przechodzi gradientem w kolor jasnej ściany. Kojarzy się z niebieskim niebem oraz morzem, nadając ciepła i przytulności całemu wnętrzu. Zwiewne, bawełniane lampy nienachalnie odcinają się od sufitu, jak zabłąkane obłoki nad wodą.

Drewno mebli oraz wykończeń ma przytłumione, beżowe wybarwienie, jak lekko spłowiałe w słońcu. Różny rodzaj krzeseł odrzuca formalności i nadaje lekko domowy ton, aby Goście czuli się swobodnie podczas spotkań z przyjaciółmi, biesiad a może i tańców. Całość aranżacji sali głównej dopełniają gliniane elementy: wykończenie baru oraz lampy nad nim; przepiękne płaskorzeźby nawiązujące do Grecji, specjalnie zaprojektowane do tego wnętrza przez pracownię Nomad Ceramics.