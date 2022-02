TOP 5: Hotele na walentynki ze strefą spa i niesamowitym widokiem!

Romantyczny weekend we dwoje, Walentynki, odpoczynek od miasta... W tych polskich hotelach relaks z drugą połówką minie na kojących kąpielach i kontemplowaniu zapierających dech w piersiach widoków. Oto nasze TOP 5!

Gwiazda Morza

Położony w malowniczej okolicy Władysławowa, zaledwie 120 metrów od szerokiej plaży Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT oferuje 88 komfortowych pokoi i 12 unikatowych apartamentów ESA w części hotelowej oraz apartamenty wakacyjne w części Apartments, zapewniających łącznie bazę noclegową dla łącznie 400 osób.

Autorem projektu hotelowych wnętrz jest krakowska pracownia Iliard Architecture & Interior Design. Stylistyka wnętrz to nieformalny, komfortowy i przyjazny klimat, w którym znajdują się naturalne polskie gatunki szczotkowanego, piaskowanego drewna, kamienia, betonu, lnu, kamionki i miedzi. We wnętrzach odczuwalny jest skandynawski nurt, który w połączeniu z polskimi materiałami i dodatkami pochodzącymi od polskich projektantów mebli zapewnia niepowtarzalne efekty estetyczne.

Gwiazda Morza to również propozycja dla aktywnych. Program Mistrzowie Aktywnego Wypoczynku odpowiada zapotrzebowaniu współczesnego człowieka na wysoką jakość odpoczynku, w harmonii i równowadze, z szacunkiem dla prywatności i indywidualnych potrzeb każdego z gości. To propozycja dla tych osób, które czerpią radość i siłę z ruchu oraz aktywności na świeżym powietrzu, uwielbiają sporty wodne i dbają o siebie, a także swoich bliskich. To właśnie z myślą o tym programie Gwiazda Morza przygotowała Instytut SPA i profesjonalne centrum fitness.

Pobyt w hotelu może uzupełnić relaks w krainie zapachów i ciepła w Saunarium o powierzchni 150 mkw. Na tę część resortu składa się pięć saun o rożnych właściwościach oraz pomieszczenie relaksacyjne ze ścianą solną, prysznice wrażeń, studnia lodowa. Wizytę w tej strefie będą zwieńczać ceremonie pod okiem doświadczonego saunamistrza. Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT to również ponad 200 mkw. lustra wody w postaci: basenu pływackiego o długości 20m, brodzika dla dzieci, basenu relaksacyjnego, basenu infiniti na dachu oraz jacuzzi.

Heron Live Hotel, Sienna, Beskidy

Hotel ciekawy pod względem architektury, a przy tym ekskluzywne spa, trzy restauracje, klub i miejsce na spotkania biznesowe to wszystko znajduje się w designerskim Heron Live Hotel położonym w miejscowości Sienna. Heron Live Hotel położony jest tuż nad taflą Jeziora Rożnowskiego. Dolina Dunajca tworzy na tym odcinku przełom ograniczony od zachodu łososińskim pasmem Beskidu Wyspowego, a od wschodu wzniesieniami Pogórza Rożnowskiego.

Obiekt zaprojektowała Autorska Pracownia Architektury Konrad Loesch, zaś za wnętrza odpowiadają architekci Jarosław Ptak i Konrad Loesch. Wnętrza są utrzymane w stylistyce nowoczesnej i eleganckiej. Takie są też pokoje, które stawiają w aranżacji na klasykę.

Nosalowy Dwór Resort & SPA