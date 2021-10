W biurze Skanska zlokalizowanym w warszawskim biurowcu Spark wśród licznych salek konferencyjnych, murali Olki Osadzińskiej i detali od grupy Kolektyf, znaleźć można zieloną strefę czillout. Miejsce do odpoczynku i nieformalnych spotkań to pełna poduch drewniana trybuna, dopełniona ścianą z bogatą roślinnością i neonem z logo firmy. Projekt tego miejsca powstał we współpracy Workplace i Florabo, fot. mat. pras.