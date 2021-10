TOP: 5 pomysłów na strefę relaksu w biurze

Jeszcze na długo przed pandemią pracodawcy prześcigali się w pomysłach na to, jak przyciągnąć do siebie pracowników. Jako zachęty używali świetnie przemyślanej przestrzeni do pracy, która zawierała w sobie również strefy relaksu. Przyjrzeliśmy się najciekawszym pomysłom na aranżację przestrzeni chillout w Polsce!

Skanska / projektant: In Design Zbigniew Kostrzewa, Kaim i Bursche Architekci, strefa zieleni: Workplace, Florabo

W biurze Skanska zlokalizowanym w warszawskim biurowcu Spark wśród licznych salek konferencyjnych, murali Olki Osadzińskiej i detali od grupy Kolektyf, znaleźć można zieloną strefę czillout. Miejsce do odpoczynku i nieformalnych spotkań to pełna poduch drewniana trybuna, dopełniona ścianą z bogatą roślinnością i neonem z logo firmy. Projekt tego miejsca powstał we współpracy Workplace i Florabo.

Glosel / projektant: PIK Studio

Projekt biura spółki Glosel, w skład której wchodzą m.in. sklepy TaniaKsiazka.pl i Bee.pl przewiduje pomieszczenia o różnym charakterze: tematyczne salki konferencyjne, klubowe pomieszczenia socjalne, chillout roomy do relaksu oraz budki telefoniczne. W zaplanowaniu przestrzeni biura swój udział mieli również sami pracownicy firmy, którzy pomogli rozplanować poszczególne działy w jak najbardziej funkcjonalny sposób, odpowiadający specyfice pracy w firme. W strefie relaksu główną rolę grają wygodne siedziska i... książki.

Universal Music Polska / projektant: The Design Group

Na jednym z pięter biura Universal Music Polska zaprojektowana została specjalna strefa z kilkupoziomowymi trybunami, służąca zarówno kreatywnym spotkaniom, jak i indywidualnej pracy w mniej formalnych warunkach. Wyróżnia ją nastrojowe, ciepłe oświetlenie w formie rozgwieżdżonego nieba.

– Trybuny to strefa chilloutowa biura, która oprócz nastrojowego oświetlenia, charakteryzuje się wysokiej jakości systemem nagłośnienia oraz umieszczonym w centralnym miejscu monitorem – mówi arch. Ewelina Mężyńska. - To kreatywna baza dla wszystkich pracowników, która ma służyć luźniejszym spotkaniom, odpoczynkowi, ale też i prezentacji premier teledysków. Właśnie dlatego strefę tę wyróżnia bardzo wysoka jakość audio video.

Goyello / projektant: Dorota Drewek, Olivia Business Centre

Pracownicy Goyello uznali, że potrzebują miejsca do odpoczynku i regeneracji. W sali gier „Campsite” umieszczono więc drabinki, drążki do podciągania, maty, dwupiętrowe łóżko, kanapę z palet. Ustalono, iż znajdą się tu wyłącznie gry, które nie generują hałasu. Eko-strefę chillout w przestrzeni o nazwie „Park” – wspólnej, otwartej kuchni – wyposażono w hamaki i wygodne siedziska. Jest tu ściana z drewnianych pni, korkowa mapa świata na kartki z wakacji przesłane przez pracowników, biblioteka i mnóstwo zieleni. Założono, że chillout-room ma przypominać miejsce piknikowe.

Allegro / projektant: Workplace

Po wejściu na trzynaste piętro biuro Allegro gości wita recepcja, podobna do zielonego podwórza. Na lewo czeka wejście do właściwego biura-domu. Przedpokój z salami spotkań oraz miejsca z fotelami w amfiladzie prowadzą do ścisłego centrum, czyli ogrodu zimowego i podwórka. Tam, w strefie networkingowej można usiąść na trzepaku i niezobowiązująco porozmawiać.