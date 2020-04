TOP 5 rzeczy, które docenimy w biurze po powrocie z pracy zdalnej

Teoretycznie pracując zdalnie powinniśmy mieć więcej czasu wolnego. W praktyce, może się okazać, że nie wszyscy potrafią przestawić się na ten tryb i granica między życiem prywatnym a zawodowym zaczyna się zacierać. Wtedy wśród pracowników pojawia się tęsknota za dobrze znaną przestrzenią biurową. Eksperci CBRE wskazują na pięć podstawowych rzeczy, które pracownicy docenią po powrocie do biura. Należą do nich m.in. większy komfort pracy, wyraźniejsze oddzielenie życia zawodowego od prywatnego oraz bezpośredni kontakt z innymi pracownikami.

REKLAMA

- Przechodzimy aktualnie największy wymuszony test pracy zdalnej. Słowo wymuszony jest tu istotne, bo nie testujemy rozwiązania stopniowo, tylko od razu zdalnie pracują całe zespoły czy wręcz firmy. A co najbardziej specyficzne to fakt, że w domach pozostaliśmy z naszymi najbliższymi, którzy mogą wymagać naszego wsparcia i uwagi. To trudna sytuacja, która oczywiście ma swoje konsekwencje. Z jednej strony, więcej czasu spędzamy z bliskimi, ale z drugiej, musimy w szybkim czasie nauczyć się zasad pracy zdalnej, co nie jest łatwe. Dlatego jestem pewna, że już teraz większość z nas dużo bardziej niż wcześniej docenia własne biuro. Tęsknimy m.in. za pracą przy wygodnym biurku czy możliwością napicia się kawy ze współpracownikami – mówi Edyta Mika, ekspert obszaru Strategii Środowiska Pracy i Zarządzania Zmianą w CBRE.

Tęsknota #1. Fizyczny komfort

Piłka do ćwiczeń, deska do prasownia, stół kuchenny, fotel czy łóżko w sypialni – takie zdjęcia możemy obecnie znaleźć w mediach społecznościowych jako przykłady aranżacji miejsca pracy. Choć świadczą o kreatywnym podejściu, nie zastąpią ergonomicznego biura, w którym możemy komfortowo wykonywać nasze zadania. Wpływa to na naszą wydajność, kreatywność, a nawet mniejsze zmęczenie.

Z pewnością też dopiero teraz część pracowników docenia nie tylko własne biurko, ale również właściwe oświetlenie, odpowiednią temperaturę czy natężenie dźwięków w biurze. To ostatnie jest szczególnie istotne gdy aktualnie w domu przebywamy z dziećmi, które o dźwiękach i ich natężeniu wiedzą chyba wszystko.

Tęsknota #2. Wyraźna granica między pracą a domem

Biuro jako budynek ma wymiar symboliczny. Określa nasze ramy pracy zawodowej. Kiedy zamykamy komputer i wychodzimy z biurowca, wychodzimy też z ról, które pełnimy (a przynajmniej powinniśmy). Przestajemy być menadżerami czy prawnikami, a stajemy się przyjaciółmi, rodzicami. Jeśli te dwa światy funkcjonują obok siebie, granica może się zacierać, a możliwość nabrania dystansu jest ograniczona. Przez to pracownicy mogą mieć wrażenie, że są w pracy 24 godziny i całe work-life balance przestaje funkcjonować. Z pewnością po powrocie do biura docenimy wyraźniejsze oddzielenie życia zawodowego od prywatnego.

Tęsknota #3. Różne przestrzenie do różnych zadań

Tydzień pracy składa się z wielu aktywności – praca w skupieniu, spotkania zespołowe, rozmowy indywidualne, działania projektowe czy wideokonferencje. Wśród tych zadań musimy też znaleźć czas na kawę, obiad czy spotkania nieformalne. Nowoczesne budynki biurowe posiadają w swojej ofercie przestrzenie, które wspierają wszystkie te aktywności (podejście activity based workplace). W domu trudno o taki komfort – w końcu sypialnia nie jest ergonomicznym pokojem pracy cichej, a jadalnia salą konferencyjną.