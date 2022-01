TOP architekci. To oni zaprojektowali najciekawsze biura w 2021 roku

Projektują dla gigantów rynku doradztwa, farmacji i nieruchomości. Ich koncepcje zajmują kilka pięter w najwyższych biurowcach w Polsce. Niesztampowe rozwiązania to ich chleb powszedni. Oto zestawienie pracowni architektonicznych, które stworzyły najgłośniejsze projekty biurowe w 2021 roku.

MIXD

Wrocławska pracownia MIXD pod wodzą Piotra Kalinowskiego stworzyła jeden z najgłośniejszych projektów biurowych 2021 roku - siedzibę Echo Investment w Browarach Warszawskich.

- Koncepcja powstała bardzo szybko, po tym jak przypomnieliśmy sobie, jak pracownicy największego polskiego dewelopera określają sami siebie. Budowniczowie miast – to robi wrażenie. Ale jeśli przypomnimy sobie wielkie kwartały Browarów Warszawskich albo wieżowiec Q22 nabiera to głębszego sensu. W naszej pracy koncepcyjnej przypomnieliśmy sobie film „Incepcja”. Architekt, który umieszcza pomysł w umysłach innych, na wielu poziomach odtwarzając miasto z ich wyobrażeń, kształtując przestrzeń, wpływając na emocje i rozwój wydarzeń. Chcieliśmy, żeby projekt rozpoczynał się od wysokiego C, a miejsce pracy natychmiast mówiło, czym jest Echo Investment na polskim rynku nieruchomości - mówi Piotr Kalinowski.

MXCF Architekci

Prowadzony przez Martę Chrzanowską zespół MXCF Architekci w 2021 roku zaprojektował siedzibę marki Red Bull w Forcie Mokotów, która to została wyróżniona w konkursie CBRE Office Superstar 2021.

Red Bull, działająca globalnie marka znana nie tylko z oferowanych przez siebie produktów, ale też i dużej aktywności wokół unikalnego konceptu marketingowego, doceniła oryginalność i pewna surowość przestrzeni XIX-wiecznego fortu z bogatą historią, tworzącego niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Łączący postindustrialny klimat, zieleń oraz mix funkcji z dużą domieszką kultury to doskonałe miejsce dla marki mającej w DNA takie wartości jak: energia, pomysłowość, kreacja, sport czy inspiracja.

Bit Creative Barnaba Grzelecki

Architekt Barnaba Grzelecki wraz z załogą ma za sobą bardzo pracowity rok. Spod jego kreski w tym czasie wyszły projekty biur dla Jacobs Douwe Egberts Poland, Yareal, Mid Europa Partners oraz Solenis. Na lokalizację wybrano odpowiednio: kompleks Marynarska Business Park, zespół budynków Lixa, Warsaw Financial Center oraz ponownie Lixę.

Massive Design

Założona przez Maca Stopę pracownia w 2021 roku stworzyła kilka projektów, z których na szczególną uwagę zasługują realizacje dla GrECo, kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy oraz dla marki z branży big pharma.

The Design Group