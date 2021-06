TOP: Hotelowe lobby z efektem "wow". Oto najciekawsze realizacje z Polski

Ma być designerskie, zniewalające i instagramowe. Hotelowe lobby na przestrzeni ostatnich lat zyskało na znaczeniu i dziś jest odpowiedzialne za pierwsze wrażenie gościa. Zobaczcie zestawienie najlepszych lobby w polskich hotelach - robią wrażenie!

REKLAMA

Motel One Warszawa-Chopin

Hotel położony jest na ul. Tamka, na południe od Wisły i naprzeciwko Narodowego Instytutu i Muzeum Fryderyka Chopina.

Już wchodząc do hotelu goście mają styczność z kompozytorem. Ogromny mural przedstawiający Chopina, składający się z nut i obrazu miasta, stworzony przez warszawskiego artystę, Mariusza Libela, zdobi ścianę za recepcją. Inne prace Libela można znaleźć na tylnej ścianie Strefy One Lounge – jest to syrena, symbol Warszawy, przedstawiona na tle herbu miasta.

The Bridge Wrocław MGallery / projekt: Medusa Group

Industrialny, czerpiący z historycznego i kulturalnego dziedzictwa Wrocławia, projekt wnętrz hotelu spod kreski Medusa Group, zakładał wykorzystanie naturalnych materiałów, kamienia, blachy oraz drewna.

Surowość zastosowanych materiałów w tym szkła, luster, stali, czy betonu stanowi chłodne tło dla ciepłych elementów wystroju wpływających na ducha miejsca. Przez to całość można odczytywać jako współczesną interpretację inspiracji płynących z wnętrz gotyckich katedr, oddających klimat mocno wyczuwalny na Ostrowie Tumskim.

NYX Hotel Warsaw / projekt: Andreas Neudahm

Czterogwiazdkowy NYX Hotel Warsaw zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Chmielnej 71, w dynamicznie rozwijającej się biznesowej okolicy. Mieści się w Varso Place – kompleksie znanym z najwyższej w Unii Europejskiej wieży o wysokości 310 m.

Lokalność wkracza do wnętrz hotelu także w formie sztuki z obszaru street i urban art, wykonanej w oiekcie przez przedstawicieli czołówki lokalnych artystów, takich jak Mariusz Tarkawian, Norbert Delman, Mariusz Waras czy Nespoon. Za wystrój wnętrz hotelu odpowiada pracownia znanego projektanta wnętrz – , za koncepcję artystyczną - Fundacja Propaganda. W lobby NYX Hotel Warsaw znajduje się restauracja Clash, wyspecjalizowana w kuchni izraelsko-polskiej, a także bar, funkcjonujący pod tą sama nazwą.

Courtyard by Marriott Katowice / projekt: Iliard Architecture & Project Management

We wnętrzach hotelowych dominują charakterystyczne dla marki Courtyard by Marriott, stonowane kolory z palety błękitów, zieleni, szarości i czerni zestawione z naturalnymi materiałami.

W przestrzeni parteru znalazła się przestronna recepcja z trzema satelitami do obsługi gości, a także strefa miękkich siedzisk, mini market, bagażownia czy business corner. Wszystkie zaprojektowane na nowo przestrzenie utrzymane są w standardzie sieci Courtyard by Marriott.

Radisson Hotel & Suites Gdańsk / projekt: LOFT Magdalena Adamus

Technika sgraffito, wszechobecny bursztyn i nawiązania do handlowej tradycji miasta - Radisson Hotel & Suites Gdańsk to nie jest standardowy hotel. Pracownia Loft Magdalena Adamus stworzyła projekt, który tętni historią i snuje własną opowieść.