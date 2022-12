TOP: Jeśli projekt biura to tylko z nimi. Oto 10 pracowni, które stoją za najbardziej designerskimi biurami

Bit Creative, Jander Kabza Architekci, Massive Design, MIXD, Mode:lina, PIK Studio, The Design Group, Tétris, Trzop Architekci i Workplace - oto 10 pracowni architektonicznych, które podbija rynek biurowy w Polsce. Projektują najciekawsze biura i są prawdziwymi specjalistami w swoim fachu.

Pracownia Bit Creative

Bit Creative Barnaba Grzelecki to zespół profesjonalnych architektów i designerów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w aranżowaniu powierzchni komercyjnych. Pracownia jest prowadzona przez architekta Barnabę Grzeleckiego.

Wnętrza biura Huuuge według projektu Bit Creative Barnaba Grzelecki, fot. mat. pras.

Pracownia specjalizuje się w projektowaniu wnętrz przestrzeni biurowej. Ma na koncie ciekawe projekty biur m.in. Axpo, Huuuge Games, Jacobs Douwe Egberts Poland, Yareal, Mid Europa Partners, Signal Iduna czy Solenis.

Pracownia stoi za głośnym projektem w warszawskim budynku Business Garden dla firmy Coca-Cola HBC. Biuro jest przykładem na to, że styl industrialny wcale nie musi być chłodny i nudny.

Pracownia Jander Kabza Architekci

Wiodącym obszarem aktywności tej łódzkiej pracowni jest rynek biurowy. W ramach tych działań wspierają inwestorów w budowie, aranżacji i bieżącej obsłudze powierzchni biurowych. Równolegle wykonują projekty w zakresie Interior Design dla wielu znanych spółek oraz marek globalnych i ich oddziałów. Ważnym dopełnieniem oferty jest kompleksowa obsługa realizacji w formule Design&Build.

Pracownia Jander Kabza Architekci ostatnio odmieniła siedzibę Orange w Warszawie. Projekt został doceniony, fot.Jander Kabza Architekci

Siedziba Orange w Warszawie przeszła, dzięki pracowni Jander Kabza Architekci spektakularną metamorfozę. - To projekt wielopłaszczyznowy, wchodzący głębiej w zmiany samej organizacji pracy na wszystkich szczeblach firmy - mówił specjalnie dla nas, Bartek Jander z Jander Kabza Architekci.

Pracownia Massive Design

Massive Design to wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna specjalizująca się w projektowaniu korporacyjnych układów funkcjonalnych, wnętrz biurowych i publicznych, a także form przemysłowych. Założycielem i głównym projektantem Massive Design jest Przemysław "Mac" Stopa.

Pracownia Massive Design działa na rynku od 1996 r. i na koncie ma wiele śmiałych projektów biur.

Biuro Moderna Warszawa 2022 proj Massive Design fot. Szymon Polański

Pracownia MIXD

Wrocławska pracownia MIXD pod wodzą Piotra Kalinowskiego stworzyła głośne projekty biurowe m.in. siedzibę Echo Investment w Browarach Warszawskich, biuro W&W Consulting w Warszawie, PepsiCo w Centrum Praskim Koneser w Warszawie czy biuro intive we Wrocławiu.

Dobrze opowiedziana historia na tle zdecydowanego, dobrego w detalu designu to przepis na biuro pełne pozytywnych emocji i wspaniałych wspomnień - twierdzi Piotr Kalinowski, fot. mat. prasowe

Myślę, że wypracowaliśmy już swój rozpoznawalny styl projektu. Mieszankę składników, które powodują, że miejsce pracy nabiera wyrazistego charakteru. Zaczynamy od mocnej historii, która jak herbata budzi nas ze snu i wyrywa z przyzwyczajenia do przeciętnych, wręcz nudnych stereotypów miejsca pracy - mówił w rozmowie z PropertyDesign.pl, Piotr Kalinowski, CEO MIXD.

Pracownia Mode:lina Architekci

Mode:lina Architekci została stworzona w Poznaniu w 2009 roku przez Pawła Garusa i Jerzego Woźniaka. Wspólnicy byli wcześniej częścią studia Liong Lie/123DV w Rotterdamie.

Dworzec Wrocław Główny

Na koncie mają naprawdę świetne projekty biur dla prawdziwych gigantów.

Pracownia PIK Studio

Na swoim koncie mają mnóstwo zrealizowanych projektów w Polsce i zagranicą. Ich ostatnim głośnym projektem biurowym jest siedziba Glosel w Białymstoku, właściciela takich tytułów, jak Taniaksiążka.pl czy Bee.pl.

Kuba Kasprzak i Paweł Pałkus, właściciele pracowni PIKStudio, fot. Pawel Pawlowski/zelaznastudio.pl

Oprócz naszej filozofii projektowania, wiele zależy od tego, jakie dostaniemy wytyczne od inwestora. Najlepiej nie mieć żadnych barier czy ograniczeń i mieć otwarty umysł - mówił w rozmowie z PropertyDesign.pl, Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel PIK Studio.

Pracownia Trzop Architekci

Trzop Architekci to pracownia architektoniczna założona w 2007 roku przez Bartosza Trzopa. Tworzy ją zespół kilkunastu architektów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu powierzchni biurowych i użyteczności publicznej. Wychodzą z założenia, że dobrze zaprojektowane biuro i dobre samopoczucie pracowników to lepsze działanie firmy co przenosi się automatycznie na wzrost jej zysków.

Wnętrza biura Microsoft w Warszawie projektu Trzop Architekci, fot. mat. architekci

Ostatni rok to wysyp ciekawych realizacji biurowych spod kreski Trzop Architekci. Jedną z ostatnich jest m.in. biuro Canpack w Krakowie, Ergo Technology & Services w Gdańsku, siedziba Żabka Polska w Poznaniu, czy biura Google we Wrocławiu.

Pracownia The Design Group

Pracownia The Design Group została założona w 2015 roku, mając od początku w swoim zespole projektantów i architektów z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu wnętrz biurowych oraz doradztwie architektonicznym przy realizacjach inwestycji komercyjnych – w szczególności budynków biurowych. Dla architektów największą inspiracją do tworzenia jest człowiek – jego otoczenie i codzienne funkcjonowanie w przestrzeni.

24 tys. mkw. powierzchni, siedem pięter i zjawiskowy design - taka jest nowa siedziba Allegro w Warszawie Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group, fot. The Design Group

Ostatni rok to wysyp ciekawych realizacji biurowych spod kreski The Design Group. Jedną z ostatnich jest m.in. biuro Allegro w Warszawie i w Poznaniu, czy Bacardi w Warszawie.

Tétris

Od space planu, przez koncepcję na aranżację wnętrza, po prace wykończeniowe – tak wygląda kompleksowa realizacja projektu w modelu Design x Build przez Tétris.

Na swoją drugą siedzibę w Polsce Wella Company wybrała efektowny budynek Bramy Miasta w Łodzi, do projektu zaprosiło Tétris, fot. Kinga Skalik

Ostatnie lata to prawdziwy wysyp realizacji specjalistów z Tétris. Na koncie mają m.in. biuro Wella Company w Łodzi, Circle K Polska w Warszawie, czy biuro 7R w Warszawie.

Pracownia Workplace

Architekci z Workplace szturmem zdobyli rynek biurowy. Projekty dla takich firm jak m.in. Nordea, MediaCom, Allegro, Savills, Onet, Business Insider i Forbes wyróżnia naprawdę ciekawy i przemyślany design.

Nowa siedziba Generali w Warszawie, projekt workplace, fot. Adam Grzesik

Jednym z ostatnich tegorocznych projektów biurowych jest warszawska siedziba Generali. Architekci zmienili eklektyczną, chłodną przestrzeń w uporządkowaną przyjazną człowiekowi. To był projekt o dużej skali – obejmował aż 13,5 tys. mkw.

W Warszawie zaś stoją za projektem przestrzeni biurowej rodem z NASA. Skandynawski bank Nordea wybrał stolicę na siedzibę globalnego centrum dowodzenia i kontroli cyberbezpieczeństwa. Biuro Nordea Horizon zadziwia futurystyczną przestrzenią, w której technologia płynnie przenika się z naturalną zielenią, kreując obraz miejsca pracy z przyszłości.