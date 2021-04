TOP: Kultowa bryła, nietuzinkowe biura. Zaglądamy do najbardziej designerskich przestrzeni biurowych w Q22

Savills, Deloitte, Allegro, OLX... To tylko niektóre z firm-gigantów posiadające przestrzenie do pracy w kultowym już biurowcu Q22 spod kreski pracowni Kuryłowicz&Associates. Znane marki zainwestowały w projekty od cenionych architektów. Zajrzeliśmy za szklane drzwi!

Allegro / projektant: Workplace Solutions

Za nami burza mózgów w garażu i zebranie w salonie, zatem czas na niezobowiązującą chwilę relaksu na… trzepaku. W biurze Allegro poczujesz się jak w domu! - Udało nam się stworzyć miejsce, do którego ludzie będą chcieli wracać. Przestrzeń, która pomaga budować relacje. Środowisko, w którym znajdziesz przestrzeń do realizacji każdego zadania w tym zróżnicowanym, mobilnym i kreatywnym tyglu - opowiada Bogusz Parzyszek, prezes Workplace.

W biurze Allegro na trzech piętrach pracuje ok. 450 osób. Na 5,5 tys. mkw. przestrzeni zaproponowano skrojone na miarę przestrzenie biurowe odpowiadające zróżnicowanym potrzebom, odpowiadające specyfice pracy w metodach tak zwanych zwinnych (agile). Na 11 i 12 piętrze swoje miejsce znajdują zespoły “scrum” pracujące w systemie agile. - Te kondygnacje to usystematyzowany kolaż małych biur, w większym ekosystemie przestrzeni wspólnych. Tak zwane „mini biura” zawierają trzy strefy: biurka, zamknięty za szkłem pokój do pracy w skupieniu lub wideo rozmów do 3 osób i strefę kreatywną do burzy mózgów – wspomina Parzyszek.

Trzynaste piętro otwiera się recepcją, która przypomina zielone podwórko przed domem. - Kierując się w lewo wejdziesz do właściwego domu. Miniesz przedpokój z salami spotkań oraz miejscem z fotelami w amfiladzie, żeby w końcu dotrzeć do centralnego miejsca, do ogrodu zimowego i na podwórku, gdzie w strefie networkingowej możesz usiąść na trzepaku i niezobowiązująco porozmawiać – opowiada autor koncepcji.

OLX / projektant: Workplace Solutions

- Był początek 2016 roku. Projektowaliśmy już wtedy nowe biuro dla Grupy Allegro w stolicy. Dowiedzieliśmy się, że strategiczny inwestor firmy sprzedaje część spółek w tym wspomniane Allegro i Ceneo. W związku ze zmianą biznesową zaczęliśmy opracowywać niezależną koncepcję designu biur właśnie dla tego podmiotu, w który fundusz dalej inwestuje tj. OLX. Przy okazji zaprojektowaliśmy również małe biuro dla samego Naspers Classfieds. Obie firmy sąsiadują ze sobą na piętrze. Łączy je nie tylko zależność finansowa, ale również strefa wejściowa z dodatkowymi funkcjami socjalnymi i networkingowymi - opowiada Bogusz Parzyszek.

Jak wspomina Parzyszek, bardzo podobał im się branding firmy. - Żywe i radosne kolory. Ciekawa i różnorodna ikonografia. Uznaliśmy, że wykorzystamy te motywy i wpleciemy w materiały wykończeniowe na przestrzeni. Działalność i kultura firmy opiera się na relacjach budowanych lokalnie, dlatego otworzyliśmy recepcję na strefę networku przywołującą na myśl przydomowy ogród. Wygodne kanapy, wysoki stół do pracy, biblioteka oraz spokojny kąt z bujanym fotelem i wykładziną w kolorze trawy. Całość dopełnia napis „Hello” na białej ceglanej ścianie, ułożony z węża ogrodowego - zauważa Parzyszek.