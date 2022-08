TOP: Najbardziej designerskie biura w Krakowie

Aon, Autodesk, PeopleScout a TrueBlue Company czy Ringier Axel Springer - biurowy Kraków rośnie w siłę i goni Warszawę. Ostatnie lata pokazały, że na designerskie biura w stolicy Małopolski decydują się giganci. Kto stoi za projektami najciekawszych biur?

Kraków jest stabilnym rynkiem biurowym z dużym potencjałem wzrostu i drugim największym po Warszawie ośrodkiem biznesowym w kraju.

Zasoby powierzchni biurowej Krakowa przekroczyły próg 1 mln mkw.

Kraków nadal przyciąga wielu inwestorów, szczególnie z sektora BPO/SCC.

W stolicy Małopolski siedziby mają tacy giganci jak np. Aon, Autodesk, PeopleScout a TrueBlue Company czy Ringier Axel Springer.

Za projektami biur stoją specjaliści w branży projektowej.

Biuro Ringier Axel Springer w Krakowie

projekt: Workplace

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową. Przede wszystkim jednak aktywnie wspiera integrację pracowników w dobie pracy hybrydowej. Za projekt odpowiada pracownia Workplace.

Nadrzędnym celem projektu było nie tylko dostosowanie nowego miejsca do potrzeb różnych grup pracowników, ale także utrzymanie kultury organizacyjnej firmy. W RAS pokolenia X i Y zbliżają się do Z pod względem znajomości nowych technologii, ale rozpiętość wieku jest spora: od osób 50+ do świeżo upieczonych absolwentów. Typologia biura musiała być zróżnicowana, aby różne pokolenia pracowników czuły się w nim dobrze i żeby pracowały w takich warunkach, jakie im odpowiadają. Dlatego duży nacisk został położony na różnorodność wykończeń przestrzeni o tych samych funkcjach, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Biuro Aon w Krakowie

projekt: BE DDJM

Nowoczesne, świeże, dynamiczne – tak można określić biuro firmy Aon w krakowskim kompleksie biurowym Enterprise Park, które wyszło spod kreski pracowni BE DDJM.

Biuro Aon w Krakowie. 10 tys. mkw. dostosowanych do potrzeb pracowników fot. mat. prasowe

Na 10 tys. mkw., 4 piętrach i dla ponad 1100 pracowników zdecydowano się wdrożyć ideę Activity Based Working. Czy było łatwo? Z pewnością nie. Ale efekty mówią same za siebie.

Biuro Columbus Energy w Krakowie

projekt: Gierbienis + Poklewski

Główną ideą projektu było odwołanie się do szeroko pojmowanej natury. Flora i fauna widoczna jest zarówno w postaci bezpośredniej, poprzez wprowadzanie roślin we wnętrza, jak i pośrednio, stosując naturalne materiały (drewno, ceramikę) oraz personalizowane tapety – murale, gdzie w abstrakcyjnym zielonym krajobrazie pojawiają się rodzime zwierzęta.

Siedziba Columbus Energy projektu Gierbienis + Poklewski, fot. Fotomohito

Kolory natury widoczne są również w palecie barw przyjętej dla wykończenia pomieszczeń oraz mebli i wyposażenia.

Biuro Saba Software/Cornerstone w Krakowie

projekt: Helikon Przestrzeń Ludzie Efekt

Przestrzeń była podzielona na dwa piętra. Długoletni mieszkaniec Krakowa – szef Działu Projektowego Helikon - dostrzegł w planach wiele alegorii do dzielnic stolicy Małopolski, Kazimierza i Starego Miasta.

Biuro firmy Saba Software/Cornerstone w kompleksie High5ive. fot. mat. Helikon

– Kraków jest miejscem, które przywołuje w mojej głowie sporo miłych wspomnień, 5 lat studiów w tym mieście sprawiło, że znam je wręcz od podszewki – mówi Łukasz Kowalski, Team Leader Interior Design w Helikon Przestrzeń Ludzie Efekty. – Projektowanie biura dla firmy Saba Software/Cornerstone, w jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych High5ive w Krakowie, sprawiło, że nie tylko mogliśmy się zmierzyć z ciekawym wyzwaniem projektowym, ale i pozwoliła mi wrócić do czasów zapiekanek z okrąglaka i frytek belgijskich z sosem z pieczonego bakłażana z rozmarynem. Najważniejsze jednak, że znajomość miasta i kultury, którą miałem okazję poznać, pomogła w nadaniu tożsamości i w ustaleniu sposobu, w jaki poruszamy się w nowej przestrzeni biura – podkreśla projektant.

Biuro Cavatina Holding w Krakowie

projekt: Cavatina

Biuro Cavatina Holding znajdujące się w budynku C kompleksu Equal Business Park w Krakowie zostało zaprojektowane przez wewnętrzny zespół aranżacji i wycen, który na co dzień obsługuje klientów dewelopera w zakresie 360 design & consulting od początku procesu projektowego, aż po oddanie powierzchni w użytkowanie.

Biuro Cavatina Holding w Krakowie, fot. mat. Cavatina

Biuro TechnipFMC w Krakowie

projekt: The Design Group

Głównym wyzwaniem projektowym przy pracy nad nową aranżacją powierzchni Cavatina Holding było połączenie designu z funkcjonalnością, przy jednoczesnym dostosowaniu schematu biura do rozbudowanej struktury firmy. Biuro charakteryzuje się transparentnością uzyskaną dzięki starannie dobranym materiałom takim jak gięte szkło, uzupełnione zrównoważonym zastosowaniem okładzin ściennych imitujących blachę w kontraście z naturalnym drewnem.

Główna idea projektowa biura ściśle wiąże się z działalnością TechnipFMC. To koncern o ogólnoświatowym zasięgu dostarczający rozwiązania technologiczne dla przemysłu energetycznego i specjalizujący się w innowacyjnych rozwiązaniach wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Działa zarówno w zakresie projektów podmorskich, jak i tych odbywających się na powierzchni.

Krakowskie biuro TechnipFMC, fot. fotomohito / The Design Group

Biuro Xceedance w Krakowie

projekt: The Design Group

Firmie bardzo zależało, aby wygląd nowego biura z jednej strony nawiązywał do architektury innych siedzib koncernu, a z drugiej – wyróżniał się na tle pozostałych.

W prestiżowej lokalizacji – w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej – swoje miejsce znalazło biuro Xceedance. Rozlokowane jest na dwóch piętrach i zajmuje ponad tysiąc mkw. na pierwszym z nich, a także blisko 540 mkw. na drugim.

- Wiedzieliśmy, że w Xceedance pracuje wiele młodych osób. Chcieliśmy zatem stworzyć przestrzeń „na luzie”, w której każdy mógłby czuć się dobrze, jak u siebie w domu. Wspomniany luz zinterpretowaliśmy jako zastosowaną tu mieszankę różnych stylów – mówi arch. Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Biuro polskiego oddziału firmy Xceedance, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Wnętrze zdominował zatem styl industrialny przełamany zastosowaniem przyjaznych kolorów, ciepłego drewna i miękkich faktur – np. w postaci welurowych kotar czy welurowej tapicerki foteli. Wyraźnie widać je już w recepcji biura, gdzie dodatkowo uwagę przyciąga zielona ściana z podświetlonym logo firmy.

Biuro Bidroom w Krakowie

projekt: Q+B Architekci

Aby nadążyć za szybkim wzrostem firmy, biuro Bidroom, zlokalizowane na krakowskim Rynku Głównym, musiało się powiększyć i przejść gruntowną modernizację.

- Projekt biura Bidroom był dla nas zarówno ciekawy, jak i wymagający. Stanowił dla nas duże wyzwanie przede wszystkim ze względu na historyczny charakter budynku. Niewiele mogliśmy zmienić, nie chcieliśmy również ingerować w historyczną tkankę obiektu, a jednocześnie naszym zamiarem było wprowadzenie powiewu świeżości w biurze. Podeszliśmy zatem z wielkim szacunkiem do warstwy historycznej, pozostawiając jak najwięcej oryginalnych rozwiązań - drewniane sztukaterie na ścianach w strefie chill out, drewniane drzwi, drewniane listwy przypodłogowe czy piękne sztukaterie sufitowe w sali konferencyjnej i pokoju zarządu – opowiadała Beata Tokarska-Kornecka z pracowni Q+B Architekci.

Biuro OE Industry w Krakowie

projekt: AW Interior Design

Nowa przestrzeń do pracy firmy OE Industry składa się z przestronnej strefy open space, reprezentacyjnej strefy wejściowej z recepcją, komfortowego miejsca do mniej formalnych spotkań z fotelami, sali konferencyjnej na 20 osób, strefy socjalnej z aneksem kuchennym i dużym stołem jadalnianym. W biurze zaprojektowano również dwa gabinety dla właścicieli firmy - każdy z niach wyróżnia unikalny charakter.

Architekci z AW Interior Design postawili również w projekcie biura na dostęp do dużej ilości światła dziennego oraz na naturalne rośliny. Dzięki zastosowaniu wielu przeszkleń, w biurze nie czuć przytłoczenia i podziału przestrzeni. Ciekawym detalem są fototapety z grafikami autorskimi firmy OE Industry na ścianach w sali konferencyjnej i gabinecie prezesa.

Biuro Brainly w Krakowie

projekt: Colliers Workplace Innovation

Brainly to krakowski start-up, który postawił na nowe biuro. Inwestor w udany sposób zaadoptował najnowsze trendy biurowe na swoje potrzeby.

Biuro Brainly w Krakowie fot. Brainly

- Wizualnie uwagę przyciąga industrialny styl wnętrz z odsłoniętymi technicznymi sufitami oraz branding sal, który umiejętnie odsłania charakter firmy. Central Park sąsiaduje z Plantami, możemy natknąć się m.in. na Marię Skłodowską-Curie, Karola Darwina, Nikola Teslę czy uznaną za pierwszą programistkę na świecie Adę Lovelace. W ten sposób firma komunikuje globalny zasięg swojego działania, mocne przywiązanie do miasta, w którym powstała i w którym pracują jej kluczowi pracownicy oraz swoją misję, jaką jest dzielenie się wiedzą - zauważa Krzysztof Głut, menadżer Nowy Styl Group prowadzący projekt Brainly.

Biuro PeopleScout a TrueBlue Company w Krakowie

projekt: The Design Group

Krakowskie biuro PeopleScout a TrueBlue Company zajmuje 600 mkw. nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni do pracy - w bardziej i mniej formalnej atmosferze oraz odpoczynku.

Znajduje się tu m.in. open space z 70 miejscami do pracy przy biurkach, ale również wygodnymi sofami i fotelami do mniej oficjalnych spotkań. A wszystko to w otoczeniu ciekawych tekstur, materiałów oraz wykładzin, tworzących inspirującą i komfortową przestrzeń.

Biuro LPP w Krakowie

projekt: Studio 1:1

Spółce LPP zależało na stworzeniu siedziby, która będzie zarówno komfortowa dla pracowników, jak i energooszczędna. W pracy zespołów kreatywnych takich marek jak House czy Mohito istotna jest odpowiednia aranżacja przestrzeni. Stąd jasna kolorystyka, która stanowi tło dla projektowanych kolekcji. Dzięki strefom workshopowym, gdzie połączono stanowiska projektowe z aranżacją salonów, każdy zespół ma szansę testować swoje pomysły w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, w których potem zakupów dokonują klienci.

Biuro LPP w Krakowie, fot. mat. prasowe

Zadbano również o strefy spotkań. Na parterze znajdują się sale konferencyjne oraz otwarte przestrzenie z hokerami. Podobnie jak w gdańskiej centrali LPP, również krakowską siedzibę wyposażono w budki telefoniczne o podwyższonym współczynniku pochłaniania dźwięku, co pozwala na komfortowe przeprowadzanie rozmów. Całość uzupełnia prawie 300-metrowa jadalnia, z pełną ofertą gastronomiczną oraz wydzieloną strefą kawiarnianą.

Biuro Grupy Nowy Styl w Krakowie

projekt: Grupa Nowy Styl

Na jednym piętrze biurowca przy ul. Jasnogórskiej 9 w Krakowie spotkały się wszystkie zespoły Grupy Nowy Styl z Krakowa. Na pracowników czekały nie tylko estetyczne i przestronne wnętrza, ale też dopasowane do zróżnicowanych potrzeb przestrzenie do pracy.

Biuro Grupy Nowy Styl w Krakowie, fot. mat. prasowe

- Stworzenie jednego biura dla zespołów o różnej specyfice pracy to nie lada wyzwanie. Tymczasem analizy wykazały, że w naszych krakowskich działach dominują trzy style pracy. Chcieliśmy być pewni, że zaspokoimy potrzeby wszystkich, dlatego zdecydowaliśmy się na hybrydowy model biura. Znalazły się w nim zarówno zamknięte wieloosobowe pokoje, jak i przestrzenie open space z przypisanymi miejscami pracy oraz strefy desk-sharing, w których pracownicy mobilni współdzielą biurka – mówi Ewelina Solecka, Workplace Consulting Manager.

Biuro Autodesk w Krakowie

projekt: The Design Group

Zaskakujące kolory, autorskie konstrukcje na sufitach, naścienne murale - to biuro wydaje się być przestrzenią tworzoną bez granic stawianych wyobraźni. Siedziba Autodesk w Krakowie została dosłownie uszyta na miarę. To zasługa warszawskiej pracowni The Design Group.

Krakowskie biuro Autodesk projektu The Design Group. Fot. Fotomohito

Pierwotnym założeniem było stworzenie wnętrz w stylu industrialnym, przestrzeni jasnych i tworzących atmosferę sprzyjającą pracy. Projektanci The Design Group zaproponowali lekką modyfikację stylistyki, która przypadła do gustu klientowi. Określają ją mianem modern industrial przez zabieg ocieplenia drewnem i żywymi kolorami.

Biuro Universal-Investment w Krakowie

projekt: FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki i Fruit Orchard Interior Design

Łączna wartość portfela Universal-Investment wynosi obecnie około 521 miliardów euro. Po skomplikowanym procesie wyboru lokalizacji oddziału w Polsce, w ramach planów rozwoju firmy Universal-Investment, postawiono na siedzibę w Krakowie. Za projekt odpowiadała pracownia FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Interior Design.

Wyzwaniem było pogodzenie naszej chęci realizacji projektu niestandardowego, o indywidualnym charakterze, z sugestiami klienta o stonowanie, uspokojenie powierzchni i nadanie jej charakteru zgodnego z profilem firmy. Stąd kolorystyka szarości w kontraście z zimnymi barwami błękitu oraz wprowadzenie w dywanach, tapetach geometrycznych wzorów. Zwieńczeniem całości są autorskie projekty grafik polskich artystów: Tomasza Opalińskiego i Soni Hensler w eksponowanych miejscach biura – mówi Anna Federowicz-Tomaszewska, współautorka projektu.

Biuro j-labs w Krakowie

projekt: Grupa Nowy Styl

Poprawa komunikacji, lepsza integracja zespołu, zwiększona efektywność, a przede wszystkim znaczny wzrost zadowolenia pracowników – oto wybrane rezultaty przeprowadzki krakowskiej firmy j-labs do nowego biura.

Biuro j-labs w Krakowie, fot. mat. Grupa Nowy Styl

Stworzyliśmy miejsce pracy w systemie open space, podzielone na strefy w taki sposób, aby przy zachowaniu otwartości całego wnętrza, zapewnić naszym pracownikom komfort. Nowe biuro korzystnie wpływa na szybkość wymiany informacji, integrację zespołów oraz na efektywność naszej pracy. Atutem jest również przestrzeń socjalna, gdzie można się na chwilę oderwać i zregenerować – podsumowuje Marta Konopka, Communication & PR Expert w firmie j-labs.

Biuro Admind Branding & Communications w Krakowie

projekt: studio hex, Inners

- Kluczowym elementem projektu nowego biura Admind było rozplanowanie funkcjonalne. W projekcie musieliśmy uwzględnić przestrzeń pod potencjalne zmiany w open space, dlatego wyznaczono dodatkowe biurka i strefę hot desków – wyjaśnia Joanna Dziedzic, architektka w studio hex.