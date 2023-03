TOP: Najbardziej designerskie biura w warszawskich wieżowcach

Central Point, Forest, Rondo 1, Skyliner, Skylight, The Warsaw Hub, Metropolitan, Warsaw Trade Tower, Warsaw Unit i Varso Tower - w ostanich miesiącach, właśnie w tych warszawskich wieżowcach zlokalizowały swoje siedziby firmy. Ich biura zachwycają designem i pięknym widokiem.

REKLAMA

Biuro ASB Poland w Skylight

ASB Poland przeniosła dużą część firmy na wyższe, 20. piętro biurowca, będącego częścią kompleksu Złote Tarasy. Zdecydowała atrakcyjna lokalizacja oraz możliwości budynku, które pozwoliły stworzyć komfortową i wyjątkową przestrzeń dla pracowników warszawskiego oddziału. Za projekt przestrzeni o łącznej powierzchni blisko 1500 mkw. odpowiadał Tétris.

Tak się pracuje na 20. piętrze Złotych Tarasów. Oto zielona siedziba ASB, fot. Piotr Krajewski

Od początku swojej obecności przy ul. Złotej 59, firma kładła nacisk na tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zdrowego środowiska pracy tak, by zaprojektowana przestrzeń umożliwiała zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, różnego rodzaju spotkania, a także integrację między pracownikami.

W biurze widoczny jest trend tzw. green office. Obecność roślin wpływa na poprawę psychicznego i fizycznego stanu zdrowia, dlatego praktycznie przy każdym stanowisku pracy znalazło się miejsce na jak największą ilość zieleni.

Biuro Axpo w The Warsaw Hub

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative. Dominuje naturalne drewno, jasne przestrzenie, a całości dopełniają rośliny oraz elementy w wesołych kolorach nowego brandingu. Ponadto, w różnych miejscach biura umieszczono neony z inspirującymi hasłami oraz dekoracje z mchu.

W kompleksie The Warsaw HUB znajduje się biuro Axpo projektu Bit Creative Barnaba Grzelecki, fot. fotomohito

Przepływ energii w projekcie biura? Axpo i Bit Creative pokazują, że to możliwe

Pomieszczenia są jasne i pełne światła – głównie naturalnego, którego nie brak na 25 piętrze. Gdy jednak zajdzie słońce, przestrzeń rozświetla się dziesiątkami różnych lamp LED. Przewodzą im dwie splecione linie światła, które okalają całe biuro i nawiązują do stale płynącej energii.

Na nowe biuro Axpo składa się przestronna recepcja, przestrzeń biurowa w formacie open space, 6 pokoi do pracy cichej, 3 miejsca do zespołowej pracy kreatywnej wyposażone w interaktywne tablice i wygodne pufy oraz 7 sal konferencyjnych, z których każda nawiązuje wystrojem do innego rodzaju energii z portfolio Grupy Axpo. Dwie największe sale – Small Wind i Big Wind – charakteryzuje biel, falowany sufit oraz lampy w kształcie wiatraków.

Biuro Bouygues Immobilier Polska w Rondo 1

W nowej siedzibie głównej Bouygues Immobilier Polska na 24. piętrze Rondo 1 w Warszawie pracuje 70 osób. Powierzchnia biura francuskiego dewelopera to ponad 1,3 tys. mkw.

Nowa lokalizacja to również nowy styl: designerski i jeszcze bardziej ekologiczny oraz pełny zieleni – z meblami z upcyklingu i kwiatami.

fotomohito_bitcreative_bip_029_6662.jpg

Za projektem biura stoi pracownia BIT Creative Barnaba Grzelecki. Firma Deige odpowiada zaś za fit-out biura. Prace wykonano w formule GW, które zrealizowano w cztery miesiące.

Biuro DXC Technology w Skyliner

Pracownia Bit Creative stworzyła w warszawskim biurowcu Skyliner przestrzeń pracy dla firmy DXC Technology w oparciu o ideę "agile".

Przestrzeń została podzielona na wiele elastycznych przestrzeni roboczych, a także sal konferencyjnych. Biuro zaprojektowano z myślą o pracy hybrydowej - znajdziemy tu wiele przestrzeni do pracy w mniejszych zespołach.

DXC Technology z nową siedzibą w biurowcu Skyliner w Warszawie, fot. fotomohito

Design biura nawiązuje do działalności firmy. Główny trzon projektu stanowią neutralne barwy i materiały, których uzupełnienie stanowią brandowe akcenty kolorystyczne. Chłodny industrialny styl został przełamany dużą ilością zieleni i drewna. Uzupełnienie aranżacji stanowią nowoczesne meble i rozwiązania akustyczne na ścianach i suficie.

Biuro Huuuge Games w The Warsaw Hub

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

Huuuge Games_1.jpg

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. - Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Biuro kancelarii CMS w Varso Tower

Piętra od 39. do 43. w najwyższym budynku UE zajęła nowa siedziba kancelarii CMS. Zaprojektowane przez pracownię Trzop Architekci wnętrza sprzyjają dobrostanowi pracownikowi i budowaniu społeczności. Za fit-out odpowiadała firma Tétris.

Biuro kancelarii CMS w budynku Varso Tower, proj. Trzop Architekci, generalne wykonawstwo: Tétris, fot. fotomohito

Warszawskie biuro kancelarii CMS to przykład przestrzeni przyszłości, zaprojektowanej pod nowe, dopiero kształtujące się na rynku standardy – zarówno pod kątem space planu, jak i certyfikacji. Odpowiedzenie na jasno postawione oczekiwania klienta i przygotowanie biura w stylu cultureplace wymagało od początku kompleksowego podejścia.

Biuro Keyloop w Central Point

Zabawa, radość, entuzjazm i zaangażowanie – to kluczowe słowa opisujące nowe biuro Keyloop w Warszawie. Głównym celem postawionym przed architektami z Massive Design było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli przyciągnąć pracowników do biura, nowej na naszym rynku organizacji.

– Elementem sprzyjającym realizacji tych założeń był wybór świetnej przestrzeni na 21 i 22 piętrze budynku Central Point. Jej walorem poza doskonałą lokalizacją i widokami na Centrum Warszawy są antresole łączące oba piętra w jedną imponująca przestrzeń – mówi Adam Choiński, Designer Massive Design.

Biuro Keyloop Warsaw, proj. Massive Design, pm. Savills, fot Szymon Polanski

Ważnym aspektem było wprowadzenie w wystroju wnętrza elementów wywołujących pozytywne skojarzenia i nierzadko uśmiech na twarzy. Istotnymi są tu nie tylko elementy nawiązujące do branży, w której działa Keyloop oraz do historii Polskiej motoryzacji, ale też prawdopodobnie najwyżej położona sucha zjeżdżalnia w Polsce. Można dzięki niej zjechać z antresoli na niższy poziom, gdzie znajduje się główne wejście do biura.

Biuro Leroy Merlin w Forest

Leroy Merlin otworzyło swoją siedzibę w warszawskim biurowcu Forest, gdzie zajmuje trzy piętra i aż 12,2 tys. mkw. powierzchni. Wnętrze biura to harmonizująca gra zieleni z materiałami z własnego asortymentu.

Siedziba Leroy Merlin w Warszawie pełna jest nawiązań do budynku Forest, w którym się znajduje, fot. fotomohito

Przestrzeń została zaprojektowana w układzie podzielonym na open space'y i gabinety. Pracownicy mają również do dyspozycji szereg sal do spotkań oraz budki telefoniczne do pracy w ciszy. W nowym biurze jest do dyspozycji również aż 12 kuchni i coffee pointów.

Biuro MSD Polska w Warsaw Trade Tower

Na czterech piętrach Warsaw Trade Tower można podziwiać zupełnie nową aranżację biura spółki MSD Polska. Zakres prac obejmował 5 tys. mkw. powierzchni. Za aranżację przestrzeni odpowiadał dział Workplaces w Globalworth Poland.

Firma MSD Polska postanowiła odmienić siedzibę w Warsaw Trade Tower. Za projektem stoi pracownia Workplace, fot. Adam Grzesik

Nowe biuro MSD Polska, spółki należącej do światowego koncernu biofarmaceutycznego, reprezentuje nowy trend, który zyskuje na popularności od czasu pandemii. Mowa tu o odchodzeniu od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub indywidualnej. Profesjonalne zarządzanie projektem umożliwiło przeprowadzenie prac remontowych w zaledwie cztery miesiące. W rezultacie na czterech piętrach o łącznej powierzchni 5.000 mkw. stworzono nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami.

Biuro The Heart w Warsaw Unit

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, ergonomiczne i przytulne wnętrza, geometryczne formy, mocny kolor, a do tego spektakularne widoki na rondo Daszyńskiego i okoliczne biurowce. Tak wygląda nowe biuro The Heart, za którego projektem stoi Massive Design.

The Heart ma nowe biuro w Warsaw Unit. Za wnętrzami stoi Massive Design, fot. mat. prasowe

Każdy metr kwadratowy nowej aranżacji miał być wielofunkcyjny i maksymalnie wykorzystujący dostępny potencjał przestrzeni. Wszystkie przestrzenie zostały zaprojektowane tak, aby były ze sobą połączone i wszędzie był zapewniony łatwy dostęp.

Biuro Uniqa w Warsaw Trade Tower

W biurowcu Warsaw Trade Tower miała miejsce jedna z największych metamorfoz na rynku powierzchni biurowych w stolicy. Ponad 11 tys. mkw. siedziby Uniqa (dawniej AXA) zyskało nowe oblicze.

Firma Uniqa odnowiła wnętrza swojej siedziby w Warszawie, fot. mat. pras.

Inwestycja zakładała roboty wyburzeniowe na kilku piętrach biurowca i wykonanie kompletu prac. To łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych (m.in. wentylacja, klimatyzacja, wyciąg spalin), instalacji elektrycznych (zasilanie, niskie prądy, oświetlenie, SSP) oraz wyposażenia meblowego. W cały projekt zaangażowanych było ponad 300 fachowców z różnych branż koordynowanych przez generalnego wykonawcę – firmę Muniak.

Za aranżację przestrzeni odpowiadał dział Workplaces w Globalworth Poland.

Biuro 7R w Metropolitan

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń. Za koncepcję aranżacji wnętrza i prace wykończeniowe odpowiada Tétris.

Pełne nieregularnych kształtów, przeszkleń i nawiązań do Metropolitana. Zaglądamy do biura 7R, fot. mat. pras.

Na powierzchni ponad 1 300 mkw. dominują elementy wykonane z drewna, dzięki któremu dodatkowo osiągnięto właściwy poziom akustyczny pomieszczeń, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła. Biuro jest połączeniem otwartej przestrzeni oraz kameralnych sal do spotkań i pokoi.

W biurze zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.