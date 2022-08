TOP: Najbardziej designerskie biura we Wrocławiu

Wrocław uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem jakości życia oraz potencjału dla biznesu. Google, Opera i Techland mają siedziby we Wrocławiu. Kto stoi za projektami najciekawszych biur?

Biuro CodeLab we Wrocławiu

projekt: mode:lina

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu. Za projektem biura stoi pracownia mode:lina.

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Biuro 3M we Wrocławiu

projekt: Massive Design

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design. W biurze znalazł się coworking, pokoje do gier i sporo zielonych, relaksujących stref wyciszenia z fotelami do masażu. Niestandardową przestrzenią jest salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego.

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa – nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe.

Biuro intive we Wrocławiu

projekt: MIXD

Projektanci z MIXD postawili na przestrzeń zróżnicowaną, elastyczną, ale też posiadającą mocny „cool factor”, pozwalający młodym programistom identyfikować się z tym miejscem.

Biuro intive Wrocław, projektant MIXD fot. studio Mariola Żołądź Photography i Studio Pion

Powiększyli też i otworzyli maksymalnie przestrzenie wspólne biura, by w ten sposób dać licznemu zespołowi okazje do spotkań, rozmów, lepszego poznania się, wspólnego spędzania czasu. W końcu nie od dziś wiadomo, że najlepsze imprezy dzieją się w kuchni… Wreszcie zaprosili grupę pracowników intive na autorskie warsztaty Culture Club, pozwalające im podzielić się swoimi pomysłami na organizację biura.

Biuro Techland we Wrocławiu

projekt: Magda Kozak

Nowe biuro Techland we Wrocławiu powstało z myślą o obecnych, ale i przyszłych pracownikach, dla których przygotowano naprawdę sporo miejsca.

- Techland zainwestował w nową siedzibę – nowoczesną, imponującą przestrzeń, inspirowaną między innymi Doliną Krzemową. Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy. To osoby z wysokimi wymaganiami - opowiada Aleksandra Marchewka, odpowiedzialna za nowe studio i HR. - Nowe miejsce ma nie tylko to, co znamy z biur w całej Polsce tzn. pokój drzemki i gier, ale też własną kantynę prowadzoną przez Top Chefa Katarzynę Daniłowicz, siłownię oraz barbera. Na każdym piętrze jest też kuchnia i miejsce na spokojne spotkanie

Biuro Finder.com we Wrocławiu

projekt: Bubba Dizajn

Finder.com to australijska firma z branży Financial Technology, która postawiła na nowe biuro we Wrocławiu. Na powierzchni 270 mkw. zaaranżowano przestrzeń biurową przeznaczoną docelowo dla 40 osób. - Zależało nam na połączeniu loftowego charakteru przestrzeni z nieskazitelną funkcjonalnością biura, odrobiną przytulności sprzyjającej wypoczynkowi i nieformalnemu charakterowi pracy - wspomina Dorota Domańska, Office Expierience Manager, Finder.com.

Biuro Finder.com we Wrocławiu, projekt: Bubba Dizajn, fot. ma. prasowe

Przestrzeń nawiązuje stylistyką do podróży w kosmos. Są tu sale konferencyjne im.: M. Hermaszewskiego, M. Kopernika, i S. Lema, budka telefoniczna nazywana kapsułą oraz przestrzeń wypoczynkowa z wizerunkiem pierwszego psa w kosmosie. - Nowe biuro firmy jest jasne i przestrzenne z kosmicznymi motywami w formie tapet, oświetlenia i innych detali - opowiada Agata Kurto-Kolasińska, interior design for business, Bubba Dizajn.

Biuro Opera Software we Wrocławiu

projekt: Mode:lina

A wszystko zaczęło się od jednego e-maila o wymownym tytule „Chcemy mieć najlepsze biuro naświecie!” - jak wspominają w biurze projektowym Mode:lina. Siedziba Opera Software mieści się w dwóch prestiżowych kamienicach w centrum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku i drugiej z 1913 roku – których właścicielem jest Zbigniew Grycan.

To projektanci z pracowni Mode:lina stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania wnętrz dla oddziału norweskiej firmy Opera Software, twórcy popularnej przeglądarki, fot. materiały prasowe Mode:lina

Mimo, że korzenie firmy Opera Software sięgają Norwegii, to jej polski oddział jest ściśle związany z Wrocławiem. Ponadto samo centrum biznesowe Hieronimus (tzw. Szklany Dom) jest ważnym dla wrocławian budynkiem, dlatego projektanci szukali inspiracji do nowej aranżacji wnętrz w samej architekturze miasta. Biorąc pod uwagę preferencje stylistyczne pracowników oraz klimat miasta efekt końcowy udało się utrzymać w industrialnej, tzw. loftowej atmosferze.

Biuro Google we Wrocławiu

projekt: Trzop Architekci

Google dwukrotnie powiększył swoje biuro we Wrocławiu. Za projektem wnętrz większej siedziby internetowego giganta stoi pracownia Trzop Architekci.

Biuro Google we Wrocławiu, proj. wnętrz Trzop Architekci, fot. Jacek Waszkiewicz / mat. prasowe Google

Do dyspozycji pracowników jest nie tylko nowe pokoje do pracy grupowej, ale także biblioteka oraz siłownia i studio fitness. Firma zdecydowała się również powiększyć istniejące audytorium

Biuro Infor we Wrocławiu

projekt: The Design Group

Firma Infor postawiła na nowe biuro we Wrocławiu. Przestrzeń o pow. 3,6 tys. mkw. zaprojektowała pracownia The Design Group.

Biuro Infor we Wrocławiu, fot. The Design Group

Cechą charakterystyczną wnętrza jest subtelne przenikanie się różnych styli. Surowe betonowe słupy i ściany oraz cegła nadają przestrzeni charakteru industrialnego. Jednocześnie elementy drewniane, marmurowe detale oraz klasyczne minimalistyczne meble wprowadzają wyraz elegancji.

Biuro A+V / Wrocław

projekt: Workplace Solutions

Wrocławska firma A+V, zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem profesjonalnych systemów audiowizualnych po raz trzeci zmieniła siedzibę. Firma A+V zajmuje się projektami wymagającymi dużej elastyczności i niecodziennego podejścia do wymagań klientów. Zróżnicowanie przedsięwzięć – od przestrzeni biurowych, muzeów i wystaw, poprzez planetaria na salach koncertowych kończąc, sprawia, że musi wykazać się nieszablonowym myśleniem i ponadprzeciętną organizacją pracy. Biuro zaprojektowano tak, aby dostosować je do zespołowego trybu pracy firmy.

Wygoda i innowacyjne rozwiązania. Oto nowa siedziba A+V, fot. mat. prasowe

Minimalistyczne wnętrze inspirowane stylem skandynawskim utrzymano w jasnych, stonowanych barwach przełamanych dyskretnymi kolorowymi akcentami. Jest to przestrzeń, która sprzyja skupieniu i nie rozprasza nadmiarem bodźców, a jednocześnie dodaje energii i pobudza kreatywność.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska.

Nowa siedziba GlobalLogic we Wrocławiu, fot. mat. prasowe

Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Biuro Archicom we Wrocławiu

projekt: Archicom i Workplace

Ponad 3,3 tys. mkw. nowoczesnej, ekologicznej i przyjaznej do pracy przestrzeni zaaranżowanej zgodnie z filozofią work-life balance, odpowiada na potrzeby biznesu i oczekiwania pracowników.

Biuro Archicom we Wrocławiu, projekt: Archicom i Workplace, fot. Archicom

- W nowym biurze mocno stawiamy na rozwiązania ułatwiające pracę w interdyscyplinarnych zespołach, tym samym wspierając budowanie kultury organizacyjnej opartej na wymianie wiedzy oraz budowaniu więzi i integracji pracowników. Dla mnie jako architekta projektowanie przestrzeni dla mojego zespołu było zarówno dużą przyjemnością, jak i wyzwaniem – podkreśla Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom SA, architekt, współzałożycielka firmy.

- Kształtowanie przestrzeni pracy dla architektów było dla nas jednym z ciekawszych wyzwań projektowo-badawczych (...) W procesie badawczym wzięliśmy pod lupę trzy kluczowe obszary: funkcjonalność przestrzeni, specyfikę pracy i kulturę organizacyjną. Na bazie wniosków zaproponowaliśmy koncepcję przestrzenną, która łączy różnorodne potrzeby pracowników i ich projektowy charakter pracy. Nowy dom Archicomu to wspólny sukces, który umożliwił transformację kultury organizacyjnej i modelu pracy - opowiada Katarzyna Gajewska-Kulma, starszy architekt, zarządzająca działem strategii środowiska pracy w Workplace.