TOP: Najbardziej luksusowe hotele SPA w Polsce

Czterogwiazdkowe czy pięciogwiazdowe hotele wnoszą SPA na jeszcze wyższy poziom luksusu. Ekskluzywny basen na dachu z widokiem na miasto, tajemnicze SPA w zamkowych piwnicach albo w oranżerii, a może sielanka i relaks na łonie natury? Oto 20 luksusowych hoteli z wyjątkowym SPA w Polsce.

Aries Hotel & SPA Zakopane

Kiedyś schronisko PTTK, a dziś pięcogwiazdkowy hotel, w którym to, co najlepsze z przeszłości splata się z nowoczesnością. Przy kształtowaniu nowej formy wnętrz wspólną intencją inwestora oraz projektantów było sięganie po „styl górski”. Wnętrze zaprojektowali Justyna Jabłońska i Wojciech Niewiński z pracowni ORB studio.

Aries Hotel & SPA Zakopane, fot. mat. prasowe

Aries Hotel & SPA nie mogło zabraknąć strefy Wellness, która pozwala gościom skorzystać z ciepłych kąpieli niezależnie od pogody. Wszystko za sprawą komfortowego basenu. Z kolei na zewnątrz budynku przygotowano dwa zadaszone jacuzzi. Do tego sauny, dziewięć gabinetów i sala ćwiczeń.

Aquarius Spa Kołobrzeg

Pięciogwiazdkowy hotel jest połączeniem wyjątkowego nadmorskiego klimatu, rodzinnej atmosfery i komfortu. Hotel znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza i posiada 200 pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce.

Belmonte hotel Krynica Zdrój

Belmonte to pięciogwiazdkowy resortowy hotel zlokalizowany w bliskiej odległości od centrum Krynicy-Zdrój – górskiej miejscowości słynącej z uzdrowiskowego charakteru. Stonowana, zaczerpnięta z natury, spójna kolorystyka oraz charakterystyczne elementy wystroju spod kreski BUCK.Studio nawiązują do sanatoryjnych wnętrz. Całość sprzyja atmosferze relaksu i odpoczynku.

Hotel Belmonte Hotel Krynica-Zdrój, proj. wnętrz Buck Studio, fot. PION Studio

Do dyspozycji gości są komfortowe pokoje i apartamenty, Strefę Moon SPA i Wellness, wewnętrzny basen, przestrzeń dla biznesu oraz hotelową Restaurację Aura.

Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy Zdroju

Czterogwiazdkowy Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy Zdroju położony jest u podnóża Jaworzyny Krynickiej. Na ponad 3 hektarach znajduje się 12 budynków, w których zastosowano system szklanych korytarzy. Na gości czeka 237 pokoi, z czego 42 to pokoje kategorii Junior Suites o podwyższonym standardzie oraz dwa luksusowe apartamenty prezydenckie.

Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy Zdroju, fot. mat. prasowe

W oryginalnym designie odnajdzie się inspiracje beskidzką tradycją oraz otaczającą naturą. Odkryje się przyjazną przestrzeń zaprojektowaną z myślą o kompleksowym relaksie.

W luksusowym SPA Czarny Potok – dzięki autorskiej koncepcji – przenikają się europejskie i krynickie tradycje relaksacyjne i uzdrowiskowe.

Dwór Kombornia Hotel & SPA

Czterogwiazdkowy Dwór Kombornia Hotel & SPA to luksusowy hotel typu boutique położony u wrót Bieszczad. Wnętrza zdobią odrestaurowane klasycystyczne polichromie. Obiekt zajmuje 10 hektarowy zabytkowy zespół dworsko-parkowy, którego historia sięga XVI wieku.

Oranżeria była elementem, którego brakowało w architekturze zespołu. Wybudowano ją wzorując się na zabytkowych przykładach tego typu budowli, jakie spotykamy w innych zespołach pałacowych na Podkarpaciu. Warta jest odwiedzenia, jako że przeszklone ściany i wyższa niż gdzie indziej temperatura powietrza lepiej niż storczykom, służą gościom pragnącym pielęgnować sanitas per aquam.

Dwór Kombornia Hotel & SPA, fot. mat. prasowe

Mieści się tu bowiem Strefa Wellness czyli rekreacyjna część SPA Dwor Kombornia. Składa się na nią kompleks saun (suchych, parowych i infrared) oraz basen z 3 torami do pływania i basen rekreacyjny. W basenie rekreacyjnym oprócz dysz masujących, umieszczonych w ścianach i na dnie, znajdują się kanapy i siedziska masażu powietrznego, wodospad, brodzik dla dzieci z funkcją przeciwprądu i jacuzzi. Oranżeria mieści także salę z urządzeniami do ćwiczeń oraz grotę solną. Podziemny łącznik, wybudowany z sieni Dworu, pozwala w szlafroku odbyć SPAcer z pokoju hotelowego do Oranżerii.

Elements Hotel & Spa w Świeradowie-Zdroju

Pięciogwiazdkowy hotel znajduje się w Świeradowie, u podnóży Gór Izerskich w otulinie świerkowych lasów. Bryła budynku spod kreski Q2 Studio w nowoczesny i nieoczywisty sposób czerpie z historii architektury lokalnej. Tworzą ją trzy skrzydła rozsunięte między sobą pod kątek 120 stopni, co pozwala na obserwację pięknego górskiego widoku niemal z wszystkich apartamentów.

Elements Hotel & Spa w Świeradowie-Zdroju, fot. mat. prasowe

Hotel oferuje gościom prawie 300 pokojów i apartamentów w standardzie czterogwiazdkowym. W obiekcie zaprojektowano przez Q2 Studio salę restauracyjną z dużym, doświetlonym od południa zewnętrznym tarasem z widokiem na dolinę oraz zespół basenowy z saunami i gabinetami SPA.

Gwiazda Morza Resort Spa&sport we Władysławowie

Czterogwiazdkowy kompleks hotelowy położony jest u nasady Półwyspu Helskiego w Hallerowie, dzielnicy Władysławowa. Na gości czeka sto osiemdziesiąt pięć pokoi i apartamentów oraz bogata oferta beauty, spa&wellness oraz active. A wszystko okraszone świetną architekturą spod kreski pracowni Iliard Architecture & Project Management.

Gwiazda Morza Resort Spa&sport we Władysławowie, fot. mat. prasowe

Do dyspozycji gości w strefie SPA jest 11 gabinetów na 2 poziomach. Strefa Medical SPA oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne, zaś w strefie Beauty i Hair Spa chętni będą mogli skorzystać z zabiegów na twarz i włosy. Kolejną częścią jest strefa relaksacyjna, w której oferowane będą niezwykłe rytuały. Kolejną z atrakcji jest duża strefa saun, w której w pięciu różnych saunach odbywać się będą seanse. Do dyspozycji gości są cztery baseny, w tym jeden na dachu hotelu, tzw. basen „infinity”, który umożliwi podziwianie widoków na morze.

Hilton Świnoujście Resort & Spa

Ten pięciogwiazdkowy hotel oferuje świetny design i widok na morze. Eleganckie pokoje dla gości i apartamenty z prywatnym balkonem. Pięć opcji usług restauracyjnych, w tym bar na dachu i całodobowa obsługa hotelowa. A dla całej rodziny park wodny z atrakcjami.

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim

Czterogwiazdkowy obieky stanowi historyczne przedzamcze rezydencji Biskupów Warmińskich - najcenniejszego, widzialnego świadectwa historii Warmii i Mazur. To Dżus GK Architekci przemienili przedzamcze w nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny.

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, fot. mat. prasowe

Mury, które pamiętają jeszcze wiek XV sprawiają, że każdy może przenieść się w czasie i oderwać od codziennych problemów. Strefa SPA & Wellness znajduje się w przyziemiu. Miłośnicy kąpieli, wybiorą dla siebie basen, jacuzzi, salę fitness zaś amatorzy wysokich temperatur odwiedzą kompleks saun.

Mozaika na dnie basenu nawiązująca do kultury Cesarstwa Wschodniego, interesująco komponuje się z barokowymi reprodukcjami dzieł Petera Paula Rubensa – najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa barokowego. W strefie SPA połączenie kilkusetletnich wnętrz z nowoczesnym designem stanowi niezwykłą kombinację.

Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness w Krynicy Zdroju

Tradycja Hotelu Prezydent sięga aż 1931 r., kiedy to Prezydent RP Ignacy Mościcki zakochał się w Krynicy i podjął decyzję o budowie Willi Prezydenckiej.

Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness w Krynicy Zdroju, fot. mat. inwestora

To ciekawe miejsce dla osób ceniących wypoczynek w atmosferze ciszy i spokoju. Lokalizacja wśród lasów, z malowniczym położeniem w stóp Góry Parkowej tuż przy Krynickim Deptaku pozwala poczuć błogą atmosferę, a jednocześnie jest dobrą bazą wypadową do pieszych, czy rowerowych wycieczek we dwoje. To bogata też oferta rytuałów SPA w hotelowej Ambasadzie SPA, regionalna kuchnia w Restauracji Magnolia oraz codzienne zabawy przy muzyce w Clubie Muzycznym Jack’s Place.

Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju

Ten pięciogwiazdkowy hotel SPA z basenem w najpiękniejszym uzdrowisku Sudetów zapewnia wszystko, co niezbędne do komfortowego wypoczynku, relaksu i odnowy biologicznej. Autorem projektu hotelu jest studio Atelier 3 Girtler and Girtler.

W hotelu zlokalizowano 85 pokoi i apartamentów, Centrum SPA z dwoma basenami, jacuzzi (dwoma wewnątrz i jednym na trasie zewnętrznym), kompleksem saun (sauną fińską, infrared, sanarium i łaźnią rzymską) wraz z licznymi atrakcjami oraz strefę fitness i studio cardio.

Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju, fot. mat. prasowe

Ważne miejsce zajmuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris z 20 gabinetami do zabiegów pielęgnacyjnych i hi-tech, medycyny estetycznej, masaży i kuracji spa.

Lake Hill Resort & SPA w Sosnówce

Ten czterogwiazdkowy obiekt oferuje 173 apartamenty, które rozmieszczono w dwóch osobnych, budynkach. Goście hotelowi mogą liczyć na szereg atrakcji m.in. restaurację z panoramicznym widokiem na Zalew Sosnówka i jeden z najwyższych polskich szczytów górskich Śnieżkę, rozbudowaną strefę wellness i SPA.

Wyposażenie dobrano we współpracy z Katarzyną Sokołowską – znaną reżyserką pokazów mody. Projektem wnętrz zajęła się pracownia Ideograf. Głównym założeniem przyjętej koncepcji było stworzenie luksusowej przestrzeni, która w żaden sposób nie kolidowałaby z otaczającą przyrodą. Wnętrza miały więc być jednocześnie bardzo komfortowe i w pewien sposób „przezroczyste", aby nie zakłócać gościom kontaktu z dziką przyrodą Karkonoszy.

Manor House SPA - Pałac Odrowążów, Chlewiska koło Szydłowca

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce.

Hotel Manor House SPA - Pałac Odrowążów, Chlewiska koło Szydłowca, fot. mat. prasowe

Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom. Holistyczne SPA w Polsce słynie z paramedycznych pobytów dla zdrowia, autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia, energetycznych terapii w Gabinetach Bioodnowy, seansów w Łaźniach Rzymskich i bezchlorowego basenu z wodą. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni.

Saltic Resort & Spa w Łebie

Czterogwiazdkowy hotel Saltic Resort & Spa. Nowoczesny oferuje gościom 126 pokoi, przestronną restaurację, strefę kidsroom, basen ze strefą SPA, a także oranżerię.

Położony w malowniczej nadmorskiej okolicy, otulony lasem, sąsiadujący z wydmami, morzem i jeziorem Sarbsko obiekt przyciąga gości nie tylko lokalizacją, ale także wystrojem wnętrz projektu pracowni Nojen. Dominuje w nich połączenie stylu boho ze skandynawskim podejściem projektowym.

Saltic Resort & Spa Łeba, proj. wnętrz: Nojen, fot. Migdał Studio

Strefa Wellness została zaprojektowana z myślą o aktywnym wypoczynku w basenach oraz kojącym odprężeniu w saunach. Hotel oferuje całoroczny basen wewnętrzny i zewnętrzny, a także fitness room.

Sheraton Sopot Hotel Conference Center & Spa

Ten pięciogwiazdkowy hotel położony jest zaledwie kilka kroków od piaszczystej plaży oraz sopockiego molo, oferuje 189 komfortowych pokoi w tym 11 wyjątkowych apartamentów z widokiem na Zatokę Gdańską.

Na terenie hotelu znajduje się jedno z największych centrów konferencyjnych w regionie z 14 salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 3 tys. mkw. Bogata oferta SPA i siłownia sprawiają, że pobyt w hotelu będzie wyjątkowo relaksujący.

Szczawnica Park Resort & Spa

Hotel Szczawnica Park Resort & Spa to czterogwiazdkowy obiekt w uzdrowiskowej Szczawnicy. Położony w Pieninach kompleks 110 pokoi i apartamentów, zaprojektowany tak, aby łączyć nowoczesny design, komfort i wyjątkowy charakter regionu. Ideą hotelu jest odpoczynek w bliskości natury, tworzenie atmosfery slow life, poprzez doświadczanie smaków, zabiegi relaksacyjne, a także rekreację. Wszystko to w klimacie wyjątkowego uzdrowiska, w samym centrum Szczawnicy. Za projekt hotelu odpowiada pracownia SP Projekt z Nowego Sącza.

Mikroklimat to część spa & wellness - niezwykłe wodne odprężenie w kompleksie saun, jacuzzi i basenów, a także przywracające równowagę masaże i zabiegi kosmetyczne.

Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu

Tremonti Ski & Bike Resort inspirowany lokalnymi tradycjami i alpejskimi kurortami wpisuje się w otaczającą go naturę. Położony jest w Karpaczu, a z apartamentów rozpościera się widok na trzy najwyższe szczyty Karkonoszy: Skalny Stół, Śnieżkę i Kopę – co zostało podkreślone również w nazwie obiektu.

Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu, fot. Kinga Skalik

Składa się on z czterech nowych oraz dwóch zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku. Zabytkowe budynki zostały całkowicie odnowione i znajdują się w nich apartamenty oraz SPA, a w podziemiach klimatyczna Winiarnia Tremonti. Projekt architektoniczny dla dewelopera Spectrum Development przygotowała pracownia Q2 Studio, a prace wykończeniowe powierzono firmie Tétris.

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel w Niemczy

SPA by L’Occitane w czterogwiazdkowym Uroczysku Siedmiu Stawów to pierwsze w Polsce SPA tej marki i jednocześnie jedno z niewielu SPA w zamku. Zachwyca niepowtarzalną atmosferą XVI-wiecznego, renesansowego zamku, w którym zabytkowe wnętrza urządzono w nowoczesnym stylu.

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel w Niemczy, fot. mat. prasowe

Komfortowa strefa SPA, gdzie goście mogą kompleksowo zadbać o ciało i zmysły, stanowi dopełnienie niesamowitych pejzaży i wyjątkowej architektury. Na strefę SPA składają się: cztery gabinety, strefa VIP, studia masażu, sauna fińska i parowa, studnia do schładzania oraz strefa wypoczynku z tarasem widokowym i wellness barem. Na terenie obiektu znajdują się także: basen, jacuzzi, sale do treningu personalnego i cardio oraz studio masażu zdrowotnego.

Vienna House Andel's Łódź

Z dawnej fabryki z roku 1878, opustoszałej przez wiele lat przędzalni ówczesnego przemysłowca Izraela Poznańskiego, powstał czterogwiazdkowy hotel, będący udanym połączeniem historycznej architektury przemysłowej i współczesnego designu. Projekt architektoniczny tej wymagającej inwestycji przygotowali architekci z OP Architekten. Za wystrój wnętrz odpowiada firma Jestico + Whiles z Londynu.

Vienna House Andel's Łódź, fot. mat. prasowe

Widok na panoramę miasta zapewniony jest z basenu na ostatnim piętrze oraz z pomieszczeń Fitness- i Health-Club o powierzchni 1000 mkw. Basen, sam w sobie będący reliktem z przeszłości, powstał z XIX-wiecznego zbiornika przeciwpożarowego.

Zamek Topacz Art & SPA w Ślęży

To prawdziwa perełka architektoniczna, której historia sięga początków XIV wieku. Budowla została odnowiona z kunsztem i precyzją oraz poszanowaniem tradycji. Tchnięto w nią ducha nowoczesności, który widoczny jest w wyposażeniu i aranżacji wnętrza. Czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany jest na okazałym terenie 50 ha, nad rzeką Ślęzą. W jego podziemiach powstało nowoczesne centrum SPA według projektu Major Architekci.

Zamek Topacz Art & SPA w Ślęży, fot. mat. prasowe

Strefa SPA w zamkowych piwnicach z widokiem na ogród? W czterogwiazdkowym Zamku Topacz jest to możliwe dzięki spektakularnym przeszkleniom sprawiającym, że granica pomiędzy wnętrzem, a zamkowym parkiem delikatnie się zaciera. W podziemiach historycznego obiektu powstało 5 gabinetów zabiegowych, w których wykonywane są relaksujące i pielęgnujące rytuały na twarz i ciało, kąpiele, masaże itd.