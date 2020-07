TOP: Pięć trendów wnętrzarskich dla miłośników natury

Ostatnie lata przyniosły większe zainteresowanie środowiskiem i wiążącą się z tym wyższą świadomość ekologiczną. We wnętrzach zaś staramy się otaczać tym, co naturalne. Dotyczy to zarówno sumiennego wyboru odpowiednich materiałów, jak i charakterystycznych dekorów. Jakie trendy w tym obszarze zdominowały wnętrza? Poniżej 5 najbardziej wyrazistych.

Kontakt z przyrodą i świeżym powietrzem doceniliśmy szczególnie mocno podczas najsurowszych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Więcej czasu spędzaliśmy w domu, co przełożyło się na szczególne zainteresowanie otaczającymi nas przedmiotami. Najwięcej inspiracji w tym zakresie dostarczał świat zewnętrzny – elementy outdoorowe zaczęliśmy śmielej zapraszać wnętrz. Okres walki z wirusem tak naprawdę nasilił obecne już tendencje, takie jak nurt proprzyrodniczy i proekologiczny. Dużą w nich rolę odgrywają dekory inspirowane naturalnymi kolorami oraz wzorami.

Drewno w centrum uwagi

Ogromne zainteresowanie drewnem to pierwszy zauważalny trend w tym obszarze. Wielką karierę robią głębokie barwy i wyraziste wzory, co stanowi lekki odwrót od długo popularnej stylistyki skandynawskiej oraz zdyscyplinowanego minimalizmu. Mocniejsze kolory pozwalają tworzyć kreatywne, eklektyczne zestawienia, w których dużą rolę odgrywa naturalna przytulność.

Z tęsknoty za przeszłością

Drugi nurt, który wybija się na pierwszy plan, to tzw. used look. Chodzi w nim o efekt patyny, zużycia, widoczne ślady upływu czasu. Dotyczy to różnorodnych naturalnych materiałów, jednak prym wiodą drewno i metal. Wiąże się to również z popularnością produktów recyklingowanych oraz stylu vintage, czyli nawiązań do przeszłości, które do wnętrz wprowadzają autentyczność i powiew kreatywności. Świetną ilustrację trendu stanowi np. dekor Justus – nowość w kolekcji Press Play od Interprintu. Zainspirowany wyglądem starych, 400-letnich desek dębowych z regionu Allgäu, intrygująco odwzorowuje subtelne pęknięcia oraz ślady oddziaływania wody na drewnie. Taki rysunek naturalnego materiału świetnie ociepla np. surowe industrialne wnętrza, a także skutecznie przełamuje minimalizm. To pokazuje, że świetnie odnajduje się w wielu konwencjach stylistycznych.

Urok kamienia

Trzeci trend wiąże się z popularnością naturalnego kamienia. Projektanci wnętrz szczególnie docenili wzór białego marmuru, który już od kilku sezonów pojawia się zwłaszcza na blatach, a także materiałach wykończeniowych ścian i podłóg. Dziś jednak ma on coraz silniejszych konkurentów w postaci ciemnych wersji – zarówno marmuru, jak i granitu. Takie dekory są eleganckie, a przy tym dynamiczne. Mocne tło kontrastuje bowiem z jaśniejszymi plamami czy malowniczym żyłkowaniem.

Metal udomowiony

Metale kojarzą się głównie z przemysłem i postępem technologicznym. Tymczasem cały czas mówimy o naturalnych materiałach, których wyraźna obecność we wnętrzach stanowi czwartą tendencję aranżacyjną. Nie jest to nowy nurt – mamy już za sobą karierę złota, mosiądzu, miedzi, tyle że głównie w detalach. Dziś metale lubią zajmować większe powierzchnie. Bardziej też koncentrujemy się na stonowanej elegancji surowca, który świetnie uzupełnia wzory drewna czy kamienia.

Nowoczesne plecionki

Najczęściej wiklinowe bądź rattanowe – plecionki tradycyjnie kojarzą się z takimi stylami, jak prowansalski, rustykalny czy kolonialny. Dziś jednak projektanci mebli i wnętrz udowadniają, że taki naturalny akcent świetnie odnajduje się także w przestrzeniach nowoczesnych. Dobrym przykładem jest plecionka wiedeńska, która pojawia się np. na frontach mebli w postaci ażurowych prześwitów. Jej zdyscyplinowany wzór znakomicie wypada w duecie z prostymi formami. Warto też pamiętać, że charakterystyczna forma plecionki może być ciekawie odwzorowana na gładkich powierzchniach.