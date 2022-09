TOP: Polskie firmy inwestują w design i najlepszych architektów. Oto najciekawsze siedziby polskich firm

Polskie firmy coraz śmielej inwestują we własne siedziby. Do projektów biur wybierają najlepszych architektów. Czy słynna maksyma: wyróżnij się albo zgiń jest nadal aktualna? Odpowiedź znajdziemy w tych 15 najciekawszych biurach.

Biuro LPP w Krakowie

projekt: Studio 1:1

Spółce LPP zależało na stworzeniu siedziby, która będzie zarówno komfortowa dla pracowników, jak i energooszczędna. W pracy zespołów kreatywnych takich marek jak House czy Mohito istotna jest odpowiednia aranżacja przestrzeni. Stąd jasna kolorystyka, która stanowi tło dla projektowanych kolekcji. Dzięki strefom workshopowym, gdzie połączono stanowiska projektowe z aranżacją salonów, każdy zespół ma szansę testować swoje pomysły w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, w których potem zakupów dokonują klienci.

Biuro LPP w Krakowie, fot. mat. prasowe

Zadbano również o strefy spotkań. Na parterze znajdują się sale konferencyjne oraz otwarte przestrzenie z hokerami. Podobnie jak w gdańskiej centrali LPP, również krakowską siedzibę wyposażono w budki telefoniczne o podwyższonym współczynniku pochłaniania dźwięku, co pozwala na komfortowe przeprowadzanie rozmów. Całość uzupełnia prawie 300-metrowa jadalnia, z pełną ofertą gastronomiczną oraz wydzieloną strefą kawiarnianą.

Biuro CCC w Polkowicach

projekt: Łącki Krzywoszański Architekci

W Polkowicach powstała jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji technologiczno-workplace’owych: Centrum Badawczo-Rozwojowe CCC. Inwestycja o łącznej powierzchni 3,5 tys. mkw. podzielona jest na trzy strefy - dział zakupów, dział sprzedaży i dział badań produktu, uzupełnione trzema sklepami wzorcowymi oraz nowoczesną częścią biurową o powierzchni 2 tys. mkw. Wnętrza powstały z przekształcenia dawnej hali przemysłowej, której industrialny charakter został podkreślony nowoczesnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Projekt jest dziełem biura Łącki Krzywoszański Architekci z Zielonej Góry, nowoczesne szklenia oraz meble biurowe dostarczyła firma Bene.

CCC Polkowice, fot. Szymon Polański

- Głównym inicjatorem projektu był prezes Dariusz Miłek, który miał swoją wizję Centrum Badawczo-Rozwojowego, a przy współpracy z architektami została ona przeniesiona na papier i uzupełniona o część rozwiązań infrastrukturalnych. Najważniejszy jednak był cel, że w tej przestrzeni ma bić serce naszego produktu, a nasi ludzie mają tu pracować nad jego powstaniem, rozwojem i sprzedażą - opowiada Zbigniew Gryszkiewicz, kierownik ds. administracji CCC.

Biuro Techland we Wrocławiu

projekt: Magda Kozak

Nowe biuro Techland we Wrocławiu powstało z myślą o obecnych, ale i przyszłych pracownikach, dla których przygotowano naprawdę sporo miejsca.

- Techland zainwestował w nową siedzibę – nowoczesną, imponującą przestrzeń, inspirowaną między innymi Doliną Krzemową. Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy. To osoby z wysokimi wymaganiami - opowiada Aleksandra Marchewka, odpowiedzialna za nowe studio i HR. - Nowe miejsce ma nie tylko to, co znamy z biur w całej Polsce tzn. pokój drzemki i gier, ale też własną kantynę prowadzoną przez Top Chefa Katarzynę Daniłowicz, siłownię oraz barbera. Na każdym piętrze jest też kuchnia i miejsce na spokojne spotkanie.

Biuro X-kom w Częstochowie

projekt: Insideout Studio

Przestrzenie x-kom zostały zaprojektowane z myślą o komforcie pracowników. Nowoczesna industrialna aranżacja i funkcjonalne rozwiązania zastosowane w budynku mają zapewnić przyjazne warunki podczas codziennego wykonywania zadań. Wnętrza utrzymane są w loftowym stylu, m.in. dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu żelbetowych elementów, odkrytych instalacji i konstrukcji technicznych.

Siedziba X-kom w Częstochowie, fot. mat. prasowe

Beton, szkło i drewno nawiązują do nowych technologii i aranżacji znanych z salonów x-kom. Dominują w nim neutralne kolory, takie jak: biel, czerń i szarość.

Biuro Infor we Wrocławiu

projekt: The Design Group

Firma Infor postawiła na nowe biuro we Wrocławiu. Przestrzeń o pow. 6 tys. mkw. zaprojektowała pracownia The Design Group.

Biuro Infor we Wrocławiu, fot. The Design Group

Cechą charakterystyczną wnętrza jest subtelne przenikanie się różnych styli. Surowe betonowe słupy i ściany oraz cegła nadają przestrzeni charakteru industrialnego. Jednocześnie elementy drewniane, marmurowe detale oraz klasyczne minimalistyczne meble wprowadzają wyraz elegancji.

Biuro Archicom we Wrocławiu

projekt: Archicom i Workplace

Ponad 3,3 tys. mkw. nowoczesnej, ekologicznej i przyjaznej do pracy przestrzeni zaaranżowanej zgodnie z filozofią work-life balance, odpowiada na potrzeby biznesu i oczekiwania pracowników.

Biuro Archicom we Wrocławiu, projekt: Archicom i Workplace, fot. Archicom

- W nowym biurze mocno stawiamy na rozwiązania ułatwiające pracę w interdyscyplinarnych zespołach, tym samym wspierając budowanie kultury organizacyjnej opartej na wymianie wiedzy oraz budowaniu więzi i integracji pracowników. Dla mnie jako architekta projektowanie przestrzeni dla mojego zespołu było zarówno dużą przyjemnością, jak i wyzwaniem – podkreśla Dorota Jarodzka-Śródka, prezes i założyciel SRDK Architekci, współzałożyciel Archicom.

Biuro Grupy Nowy Styl w Krakowie

projekt: Grupa Nowy Styl

Na jednym piętrze biurowca przy ul. Jasnogórskiej 9 w Krakowie spotkały się wszystkie zespoły Grupy Nowy Styl z Krakowa. Na pracowników czekały nie tylko estetyczne i przestronne wnętrza, ale też dopasowane do zróżnicowanych potrzeb przestrzenie do pracy.

Biuro Grupy Nowy Styl w Krakowie, fot. mat. prasowe

- Stworzenie jednego biura dla zespołów o różnej specyfice pracy to nie lada wyzwanie. Tymczasem analizy wykazały, że w naszych krakowskich działach dominują trzy style pracy. Chcieliśmy być pewni, że zaspokoimy potrzeby wszystkich, dlatego zdecydowaliśmy się na hybrydowy model biura. Znalazły się w nim zarówno zamknięte wieloosobowe pokoje, jak i przestrzenie open space z przypisanymi miejscami pracy oraz strefy desk-sharing, w których pracownicy mobilni współdzielą biurka – mówi Ewelina Solecka, Workplace Consulting Manager.

Biuro Stalgast w Warszawie

projekt: Madama

Stalgast to polska firma rodzinna działająca od blisko 30 lat, od początku związana z prawobrzeżną Warszawą. Lokalny patriotyzm sprawił, że wybór miejsca na nowe biuro musiał paść na Centrum Praskie Koneser.

Biuro Stalgast w Warszawie, fot. mat. Forbis Group

Przestrzeń biurowa nawiązująca do industrialnej architektury budynku, a zarazem charakteru działalności i historii firmy – połączenie nowoczesnych trendów i funkcjonalności, a wszystko to na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”. Inwestor - polski producent urządzeń gastronomicznych oraz mebli ze stali nierdzewnej Stalgast oraz projektanci z biura architektonicznego MADAMA postawili przed generalnym wykonawcą fit-out, firmą Forbis Group, niełatwe wyzwanie.

Biuro Grupy Pracuj w Warszawie

projekt: Colliers International

Biuro Grupy Pracuj mieści się w warszawskim biurowcu Proximo. Skala inwestycji była imponująca. Firma MP Polska dostarczyła meble do 430 stanowisk pracy i 35 miejsc spotkań, zaś zespół Colliers International projektując wnętrza zastosował podejście "human centered design". Biuro bowiem to nie tylko przestrzeń do pracy, ale też miejsce, gdzie czujemy się swobodnie, jak w domu.

- Głównym założeniem było posiadanie dobrze zlokalizowanego i zaprojektowanego biura, które zaspokoi przyszłe potrzeby stale rozwijającej się organizacji oraz dopasuje się do ewentualnej zmiany systemu pracy. Zależało nam, aby tak dopasować nową przestrzeń biurową, aby zachodzące w niej interakcje między pracownikami wpływały nie tylko na realizację celów zawodowych, ale również kształtowały więzi społeczne między nami – wskazuje Alicja Janowska, Administration Manager, Grupa Pracuj.

Biuro Neuca w Toruniu

projekt: Massive Design

Do projektowania nowej siedziby Neuca projektanci z Massive Design zostali zaproszeni zanim powstały plany obiektu. Wraz z architektami Grupy Projektowej Port i projektantami branżowymi z WSP poddali analizie różne aspekty projektu koncepcyjnego.

Nowa siedziba Neuca w Toruniu, projekt Massive Design, fot. mat. prasowe

- Patrząc dzisiaj na naszą przestrzeń i poszczególne rozwiązania, to każde z pomieszczeń ma swoją genezę i uzasadnienie dlaczego znalazło miejsce w naszym budynku. Wypracowany układ przestrzeni to przede wszystkim efekt przeprowadzonych warsztatów, konsultacji z przedstawicielami poszczególnych zespołów i rozmów z projektantem - mówi Paulina Kruszewska, kierownik Sekcji Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Administracyjnej Neuca.

Biuro PGS Software we Wrocławiu

projekt: pracownia architektoniczna Smolakowski

PGS Software ma siedzibę we Wroclavii. Firma postanowiła nawiązać we wnętrzu biura do sąsiadującego z jej siedzibą dworca kolejowego. I tak oto w trakcie pracy można wsiąść do pociągu, usiąść w przedziale i zjeść w Warsie.

Biuro PGS Software we Wrocławiu, fot. PGS Software

Biuro Maspex w Warszawie

projekt: Concept Space

Firma Maspex wybrała na siedzibę Centrum Miejskie Koneser. Za projektem wnętrz nowej siedziba potentata branży spożywczej stoi Concept Space. Głównym wyzwaniem w projekcie było wykorzystanie unikalnych atutów zabytkowego budynku i połączenie ich z nowoczesnym i funkcjonalnym wystrojem, spełniającym wymogi dynamicznie rozwijającej się organizacji.

Wnętrza warszawskiego biura Maspex w Centrum Praskim Koneser. Proj. Concept Space. Fot. Mat. prasowe

– Naszym celem było stworzenie przyjaznego, niepowtarzalnego i zarazem praktycznego środowiska pracy. W rezultacie powstało jasne, przejrzyste i pełne naturalnego światła wnętrze, z dominującymi tonacjami bieli i szarości. Ciemnobrązowy kolor okładzin lamperyjnych i gzymsów zamieniliśmy na biel, dzięki czemu zyskały one na lekkości jednocześnie zachowując oryginalny charakter. W przestrzeni biurowej pojawiły się grafiki nawiązujące do profilu działalności firmy, jej historii oraz międzynarodowej skali – mówi Paulina Pilut, architekt z pracowni Concept Space.

Biuro Echo Investment w Warszawie

projekt: MIXD

Inspiracje filmem "Incepcja" Christophera Nolana, aranżacja nawiązująca do historii Woli oraz prace polskich artystów i designerów – to wszystko spotkamy w nowym warszawskim biurze Echo Investment, którego wnętrza zaprojektował MIXD.

Salon w nowej warszawskiej siedzibie Echo Investment wita pracowników i gości widokiem drewnianego miasta umieszczonego na suficie. fot. mat. prasowe Echo Investment

Słynna scena z filmu, kiedy to miasto pod wpływem projektowania „zagina” się w czasoprzestrzeni i wypełnia horyzont, stała się bezpośrednią inspiracją dla projektu. Wykorzystaliśmy ją zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. Wnętrze jest bardzo ciepłe, zapraszające, wręcz domowe, co równoważy odważny detal i liczne nawiązania do konstrukcji budowlanych. Echo Investment realizuje inwestycje, które mają ogromny wpływ na polskie miasta. Projekt biura miał to odzwierciedlać – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD, pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za projekt.

Biuro Prosto w Warszawie

projekt: Interiors

Ponad 20 lat temu Wojciech "Sokół" Sosnowski stworzył "Prosto" jako hip-hopową wytwórnię muzyczną. Wszedł też z powodzeniem w branżę odzieżową i uczynił Prosto jedną z popularniejszych marek streetwearowych w Polsce, która śmiało konkuruje z zagranicznymi brandami. Siedziba firmy w Warszawie jest jak jej produkty - nowoczesna, z charakterem, odpowiadająca na potrzeby użytkowników i... bez precedensu.

- Różna specyfika działów marki Prosto od produkcji odzieżowej przez muzyczną wpłynęła na wyposażenie biura: od open space ze strefą do pracy zespołowej, po pokoje dwu- lub kilkuosobowe z miejscem do spotkań z kontrahentami czy pracy kreatywnej. W biurze znajdziemy zarówno typowe benche z funkcjonalnymi przesuwanymi blatami, jak i duży stół będący wspólnym stanowiskiem pracy dla kilku osób, gdzie możemy wybrać siedzenie na ergonomicznym i pełnym koloru fotelu czy też na piłce gimnastycznej w designerskim "ubraniu" - opowiada Joanna Nowicka, architekt wnętrz i właściciel, Interiors.

Biuro Vistula w Krakowie

projekt: Grycaj Design i Iliard

Biuro wyróżnia bardzo męski charakter. Jest proste i wyraziste.

Siedziba Vistula Group, fot. Bartłomiej Senkowski

- Uznaliśmy, że wnętrze powinno być w korelacji z wizerunkiem firmy, jej ideologią oraz charakterem jaki posiada brand Vistula - mówi Jacek Grycaj, architekt z pracowni Grycaj Design. Do współpracy w projekcie zaprosili nas przyjaciele z firmy Iliard - dodaje.