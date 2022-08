TOP: Siedem nietuzinkowych pomysłów na biuro w kamienicy. Co zaproponowali architekci?

Zachwycają klimatycznymi wnętrzami, wysokością pomieszczeń, stylowymi klatkami schodowymi i architekturą budynku. Biuro w kamienicy ma niepowtarzalny klimat. Oto siedem pomysłów na biuro w kamienicy od architektów.

Biuro Animoon w Warszawie, projekt: Noke Architects

Kosmiczne biuro producenta animacji mieści się w starej kamienicy. To kolejny projekt NOKE Architects. Idea projektu w zaskakujący sposób nawiązuje do nazwy studia łącząc wyraźną kolorystykę z elementami planetarnymi. Inwestorowi i projektantom z NOKE zależało również na nawiązaniu do oryginalnej architektury mieszkania w starej kamienicy.

W projekcie większość rozwiązań skrojonych jest na miarę i zrealizowanych na specjalne zamówienie u artystów-rzemieślników – opowiada Karol Pasternak, architekt i partner w NOKE Architects.

Biuro Graffiti w Warszawie, projekt: Aleksandra Gerlach

Za sąsiadów mają budynek Sejmu, redakcję “Przekroju”, piękne Powiśle i zielony park. Tak ulokowała się ekipa firmy Graffiti. Zespół specjalistów od produkcji filmowej, którym kierują Szymon Gruszecki, Franek Rogala i Kacper Wantoła realizuje projekty dla takich marek jak LOT, Nèstle, Pepsi, czy PZU.

- Biuro Graffiti znajduje się w zabytkowej kamienicy. Nie było więc mowy o tym, by zmodyfikować układ pomieszczeń, wymieniać stolarkę czy podłogi. Musieliśmy się więc w tym „nowym” domu urządzić tak, by zaakceptować i wykorzystać jego charakter – wspomina projektantka Aleksandra Gerlach.

Biuro Viacom w Warszawie, projekt: Mood Works

Siedziba Viacom mieści się w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy Renaissance Building przy Placu Zbawiciela w Warszawie. W projekcie wnętrza architektki postawiły na prostotę i dbałość o detale, które mają największe znaczenie dla końcowego efektu i odczuwania przestrzeni.

Biuro Viacom fot. Mood Works – Dorota Kuć & Karina Snuszka

Przestrzeń biurowa w interpretacji Mood Works nie udaje niczego, stąd w większości pomieszczeń biurowych widoczna jest „tkanka” architektoniczna i inżynieryjna budynku - otwarte sufity, instalacje techniczne, proste, funkcjonalne oświetlenie.

Biuro Tworzywo w Warszawie, projekt: Tworzywo

Pracownia Tworzywo znajduje się w kamienicy na warszawskim Powiślu. Projektantom przyświecały dwie główne zasady: zachowanie maksymalnej ilości zastanej tkanki oraz podkreślenie kamienicznego charakteru.

Biuro Tworzywo w Warszawie, projekt: Tworzywo, fot. Pion

Wysokie sufity, oryginalna drewniana podłoga oraz niedoskonała faktura historycznych ścian. Oszałamiająco ogromne okna i drzwi zostały poddane renowacji własnoręcznie- przez samych projektantów. Oczyszczone z kilkunastu warstw starej farby i pomalowane specjalistycznymi farbami - na wzór londyńskich domów są wizytówką pracowni.

Biuro W&W Consulting w Warszawie, projekt: MIXD

Biuro W&W Consulting mieści się na Pradze, w historycznej kamienicy. Projektanci MIXD postanowili więc skoncentrować się na stworzeniu przyjaznej przestrzeni, inspirowanej stylem coworkingów i loftowymi wnętrzami.

- Nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa tej okolicy wydawało się naturalne. Pomieszczenia podzieliliśmy przeszklonymi ściankami loftowymi, które pomogły wpuścić w głąb pomieszczeń dzienne światło. W kuchni zachowaliśmy charakterystyczne kwadratowe płytki ceramiczne, a w salach konferencyjnych pojawiła się „płytkopodobna” tapeta. Nie zabrakło też klasycznej lamperii – mówi Katarzyna Stasina, design manager MIXD.

Biuro Sky Estate w Warszawie, projekt: Pik Studio

Budynek zlokalizowany na ul. Kruczej 16/22 w Warszawie, gdzie mieście się siedziba Sky Estate, nie bez powodu zwany jest urbanistyczną perłą warszawskiego Śródmieścia.

Biuro Sky Estate w Warszawie, projekt: Pik Studio, fot. mat. Pik Studio

To kamienica z lat 50., której architektura do dziś robi ogromne wrażenie. Wysmakowany design nowego biura Sky Estate to zasługa architektów z PIK Studio.

Biuro Euro Invest Group w Łodzi, projekt: Hanna Pietras i Paulina Markowska-Chudzicka

Architektki w projekcie zachowały charakter kamienicy, ale jednocześnie wnętrze jest nowoczesne i funkcjonalne.

Biuro Euro Invest Group, projekt Hanna Pietras Architects, fot. Raspberry Workshop

- Nawiązanie do historii: to było najważniejsze założenie projektowe i w sumie kierując się nim nie jest niezbędne zastosowanie najnowszych trendów. Projekt sam się broni - podkreśla architekt Hanna Pietras.