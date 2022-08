TOP: Tak pracują polscy architekci. Zaglądamy do 15 najciekawszych siedzib pracowni

Siedziby zaprojektowali sami. Często wybrali wyjątkowe miejscówki, w które tchnęli nowe życie. Czasem jest minimalistycznie, innym razem z rozmachem. Siedziby polskich architektów zaskakują!

Biuro APA Wojciechowski w Warszawie

Na warszawskiej Pradze, w budynku z 1935 r. będącym częścią dawnej Fabryki Braci Borkowskich, mieści się stołeczna siedziba pracowni APA Wojciechowski Architekci.

Wnętrze biura APA Wojciechowski w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej na Pradze, fot. mat. pras.

Mamy do dyspozycji bardzo nowoczesne i zaprojektowane ponadczasowo biuro, które mieści się w budynku z historią - mówi Szymon Wojciechowski, prezes zarządu APA Wojciechowski Architekci.

Biuro Medusa Group w Bytomiu

Biuro jednej z najbardziej znanych śląskich pracowni znajduje się w Bytomiu.

Biuro Medusa Group w Bytomiu, fot. mat. prasowe

- Spacerując po Bytomiu, zobaczyłem nieruchomość, która stała pusta i niezagospodarowania… nikt w niej nie widział potencjału, każdy ją mijał. Zaproponowałem wspólnikowi, że sami możemy zająć się tym obiektem i przekształcić go w przestrzeń do pracy. Zyskaliśmy idealne miejsce do pracy. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego biura - opowiadał architekt Przemo Łukasik w rozmowie z PropertyDesign.pl

Biuro SRDK Architekci we Wrocławiu

Projektanci SRDK Architekci Studio Śródka mają siedzibę w kompleksie biurowym City Forum, który sami zaprojektowali. Z okien pracowni rozpościera się widok na Halę Stulecia z jednej strony, a wrocławski Rynek z drugiej.

Projektanci SRDK Architekci Studio Śródka mają siedzibę w kompleksie biurowym City Forum, który sami zaprojektowali. fot. mat. SRDK

W budynku zastosowano wiele rozwiązań przyjaznych użytkownikom – elastyczny system klimatyzacji i wentylacji z regulacją wilgotności powietrza, redukcję poziomu hałasu, oświetlenie LED sterowane czujnikami DALI oraz urządzenia o niskim zużyciu wody, otwierające się okna, biały dach odbijający w 97 proc. promieniowanie słoneczne i przeciwdziałający efektowi miejskiej wyspy ciepła.

Biuro Refom Architekt w Łodzi

Od drzwi wita nas czerń i towarzyszy nam w każdym zakątku tej łódzkiej pracowni. Za projekt wnętrza odpowiada sam właściciel: architekt Marcin Tomaszewski z REFORM Architekt.

Czerń, NEMO, perspektywa i jeszcze więcej czerni. Wnętrza biura REFORM Architekt, prowadzonego przez Marcina Tomaszewskiego, fot. Jacek Olszewski

Kiedy słyszymy, że we wnętrzu dominuje głównie czerń — mamy poczucie, że to może być zdecydowanie przytłaczające. Natomiast dobór materiałów, wykończenie, a także dostęp do światła naturalnego i rozplanowanie oświetlenia na tej przestrzeni powoduje, że to miejsce oddycha. Jest ergonomiczne, funkcjonalne i przede wszystkim komfortowe do pracy.

Biuro Sikora Wnętrza w Gdańsku

Biuro dla swojego "dream team'u" zaprojektował sam Jan Sikora. Nic tu nie ma przypadkowego, a każdy przedmiot w pracowni skrywa wyjątkową historię. Ma ją riksza, która przyjechała z Indii, statek Titatnic zbudowany przez syna i stół kuchenny od Krystyny Łuczak-Surówki.

020___©Tom Kurek_TS409791_32+1_2048.jpg

- Nie miało to być typowe biuro. Zależało mi na budowaniu wspólnoty. To jest dom twórczy, przestrzeń naszej bytności, gdzie mamy czuć się dobrze, komfortowo i jak u siebie – zaznacza Jan Sikora, architekt i właściciel Sikora Wnętrza.

Biuro Massive Design w Warszawie

Projektują biura już od ponad 20 lat i to dla takich gigantów jak Google, Samsung, BMW, Unilever, Deloitte, PwC czy EY. Zaprojektowali też własną siedzibę, gdzie kreatywne pomysły Przemysława Stopy - założyciela Massive Design wdrożono na maxa.

Nowe biuro Massive Design w Warszawie, fot. Szymon Polanski

Biuro jest przestrzenią, w której zostały wdrożone zarówno kreatywne pomysły Przemysława Stopy przejawiające się w organicznych sufitach, wykładzinie dywanowej, tapetach, meblach, jak i praca całego zespołu, którego celem było stworzenie przyjaznego biura opartego o lata doświadczeń w kształtowaniu powierzchni biurowych.

Biuro Mode:lina w Poznaniu

Studio to prosta i minimalistyczna forma zamknięta w monochromatycznej palecie kolorów, która jest spójna z identyfikacją wizualną biura Mode:lina.

Biuro Mode:lina w Poznaniu, fot. Patryk Lewiński

Przestrzeń pracowni została zaprojektowana jako dwie przeciwstawne kontrastujące ze sobą czarno-białe części.

Biuro Tremend w Warszawie

Architekci, których pasją i jednocześnie pracą jest projektowanie wnętrz, także i tym razem podeszli niezwykle kreatywnie do zaaranżowania przestrzeni.

Siedziba biura Tremend, fot. mat. pras.

Motywem przewodnim wnętrz nowego biura Tremend, który pojawia się w różnych pomieszczeniach, jest niebieski mural ze złotymi, geometrycznie przecinającymi się liniami. Nie dominuje on nad całością, a jedynie akcentuje swą obecność i spaja cały projekt w jedną kompozycję.

Projekt Praga w Warszawie

Architekci z Projekt Praga pracują przy ul. Mińskiej na warszawskim Kamionku. na terenie zespołu Soho Factory.

Projekt Praga w Warszawie, fot. PTWP

Znajdujący się tam budynek dawnej stolarni, przekształcili wspólnie z pracowniami WWAA i SuperSuper w wielofunkcyjną przestrzeń pracy - KOMIN73.

Biuro Arcadis w Warszawie

Główne biuro Arcadis mieści się w warszawskim budynku West Station II. W całości zostało zaprojektowane przez wewnętrzny zespół architektów Arcadis.

arcadis (4).jpg

Dzięki przemyślanemu zagospodarowaniu przestrzeni nowe biuro pomieści stale rosnącą liczbę pracowników. Nowoczesna aranżacja wnętrz wspiera rozwój współpracy pomiędzy zespołami oraz pozwala na wybór odpowiedniego środowiska pracy.

Biuro MIKOŁAJSKAstudio w Warszawie

Nad projektem pracowały architektki: Krystyna i Ida Mikołajskie, patrząc krytycznym okiem i nawzajem kontrolując swoje twórcze pomysły. Jak same przyznają, dzięki temu łatwiej było im stworzyć wnętrze w stu procentach dostosowane do potrzeb, które jednocześnie sprawia, że ten, kto przekracza jego próg czuje się niczym “Alicja w Krainie Czarów”.

Fot. Karol Kleszczyk/Mat. MIKOŁAJSKAstudio

Biuro Anny Koszeli w Warszawie

Przestrzeń koresponduje z architekturą budynku, podkreśla jego charakter. Architektka chciała wydobyć piękno tego miejsca - stąd decyzja o pozostawieniu na ziemi surowego lastrico i ukłon w stronę stylu vintage - na szczególną uwagę zasługuje zabytkowa kuchnia, sprowadzona z Francji.

fot. Budzik Studio

W Pracowni Anny Koszeli-Krawczyk nie mogło zabraknąć sztuki. Wnętrze zdobi kolekcja fotografii autorstwa Poli Esther, cenionej artystki, która na co dzień tworzy w Nowym Jorku.

Biuro Tworzywo w Warszawie

Pracownia Tworzywo znajduje się w kamienicy na warszawskim Powiślu. Projektantom przyświecały dwie główne zasady: zachowanie maksymalnej ilości zastanej tkanki oraz podkreślenie kamienicznego charakteru.

Biuro Tworzywo w Warszawie, projekt: Tworzywo, fot. Pion

Wysokie sufity, oryginalna drewniana podłoga oraz niedoskonała faktura historycznych ścian. Oszałamiająco ogromne okna i drzwi zostały poddane renowacji własnoręcznie- przez samych projektantów. Oczyszczone z kilkunastu warstw starej farby i pomalowane specjalistycznymi farbami - na wzór londyńskich domów są wizytówką pracowni.

Biuro Hola Grupa Projektowa w Warszawie

Nowe biuro Hola Grupa Projektowa jest komfortowym miejscem pracy dla rozwijającego się zespołu pracowni.

fot. Yassen Hristov | HOMPICS

Dominuje ponadczasowa kolorystyka, charakterystyczna dla projektów Hola Design, czyli biele i szarości, matowe lakiery, ciepłe odcienie naturalnego drewna, czarne detale. Przestrzeń dopełniają eleganckie elementy wyposażenia w odcieniu szmaragdowej zieleni, skórzane okładziny ścienne, miękkie tkaniny dekoracyjne oraz dzieła sztuki.

Biuro PL.architekci w Poznaniu

Siedziba pracowni PL.architekci mieści się na poddaszu jednej z poznańskich kamienic. Wcześniej był tu nieużytkowy strych.

Biuro projektu plarchitekci, fot. Monika Kuszyńska

Projektując siedzibę chcieliśmy maksymalnie wykorzystać przestrzeń poddasza i wszystkie jego atuty, by stworzyć miejsce przyjemne do pracy, inspirujące a jednocześnie pokazujące klientom nasz sposób myślenia o architekturze i wnętrzach - mówią architekci z pracowni PL.architekci.