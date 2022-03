TOP: Te biura otwarto już w 2022 roku. Zaglądamy do najnowszych designerskich przestrzeni pracy

Choć za nami dopiero trzy miesiące 2022 roku, na rynku biurowym pojawiło się całkiem sporo nowych realizacji wnętrz siedzib dużych firm. Jest m.in. o biurze less waste, coworkingu w dawnym teatrze czy lofcie a'la start-up.

REKLAMA

Biuro less waste marki Ørsted w Warszawie. Tak Workplace projektuje dla giganta morskiej energetyki wiatrowej



Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, światowego lidera w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. To drugie biuro less waste projektu warszawskiej pracowni.

Głównym celem było stworzenie przestrzeni do pracy, które podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. Wizja wspólnego budowania świata opartego o odnawialne źródła energii zainspirowała architektów Workplace do wdrożenia rozwiązań promujących i wspierających te wartości w projekcie.

- W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Nowy coworking w Warszawie. W dawnej siedzibie teatru i z wnętrzami inspirowanymi Broadwayem



Modernistyczny warszawski budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem. Powstała tu piąta lokalizacja Brain Embassy. Za projekt bryły, który obejmował przebudowę i nadbudowę zabytkowego budynku odpowiada Archicon Szczesiuk & Wilczek. Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina.

– Staraliśmy się umiejętnie poruszać między inspiracjami teatralnymi i różnymi formami kreatywnej aktywności, jaka wiąże się z teatrem. Dlatego przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem, czy kultowymi teatrami – opowiada Paweł Garus, współzałożyciel pracowni mode:lina™

– Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do modnych amerykańskich kin. Kolejnym miejscem, które zaskakuje, jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem teatralnego motywu są także sale spotkań, które przyjęły tematykę całego spektrum aktywności artystycznych. – dodaje Jerzy Woźniak, współzałożyciel pracowni mode:lina™.