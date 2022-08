TOP: W Łodzi przybywa designerskich biur. Oto 10 najciekawszych projektów

Łódź utrzymuje się w czołówce najszybciej rozwijających się polskich miast i przyciąga biznes. Nie słabnie trend lokowania w Łodzi siedzib firm. Kto ma najbardziej designerskie biura? Oto 10 najciekawszych projektów z ostatnich lat.

REKLAMA

Biuro Wella Company w Łodzi

projekt Tétris

Wella Company to firma znana z produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów. W jej portfolio znajdują się takie kultowe marki jak: Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin i ghd. Całkiem niedawno w skali globalnej przeszła zmiany organizacyjne i postawiła na budowanie kultury startupowej, sprzyjającej kreatywnemu podejściu do biznesu.

Ponadczasowo i stylowo w nowej łódzkiej siedzibie firmy Wella Company, fot. Kinga Skalik Fotografia

Na swoją drugą siedzibę w Polsce wybrała efektowny budynek Bramy Miasta w Łodzi. Kompleksowym przygotowaniem wnętrz w modelu Design and Build – czyli projektem i pracami fit-out – zajęła się firma Tétris. Zaledwie 9 tygodni wystarczyło na stworzenie stylowego, oddającego charakter organizacji biura o powierzchni niemal 1500 mkw.

Biuro mbank w Łodzi

projekt AHR, In Design

mBank ma naszpikowaną technologią siedzibę w Nowym Centrum Łodzi. Smartfon jest w niej nieodzowny – służy jako klucz wejściowy, pomaga zarezerwować salę czy odnaleźć miejsce spotkania.

Biuro mbank w Łodzi: naszpikowane technologią i stworzone do wspólnej pracy, fot. mat. prasowe

Przystanek mBank mieści się przy ulicy Kilińskiego 74 i ma ponad 24 tys. m kw. Tym, co go wyróżnia, jest wielkość pojedynczej kondygnacji, przekraczająca ponad 4 tys. m kw.

Biuro koncernu Clariant w Łodzi

projekt The Design Group

W łódzkim Monopolis – bo to właśnie tu mieści się Centrum Usług Wspólnych firmy Clariant, zatrudnieni są pracownicy z różnych stron świata. Łącznie pracuje tu ponad 300 osób z 20 krajów. To właśnie dla nich przygotowane zostało to inspirujące wnętrze biurowe zaprojektowane przez projektantów z The Design Group, które jest sprytnym połączeniem historycznej tkanki Monopolis, wartości firmy Clariant, a także najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

W historycznych murach dawnego łódzkiego Monopolu Wódczanego, swoje miejsce znalazło biuro szwajcarskiego koncernu chemicznego Clariant, FotoMohito

Biuro Clariant zajmuje dwa piętra – łącznie ponad 4,3 tys. mkw. Jest tu przestronnie, a przede wszystkim funkcjonalnie. Do siedziby firmy prowadzą oryginalne, żeliwne schody, z zachowanymi tłoczeniami, które pamiętają jeszcze czasy początków Manufaktury Wódczanej. Podkreślają klimat tego miejsca i nadają mu klasy. Także we wnętrzach biura architekci The Design Group nie unikali nawiązań do pofabrycznej estetyki.

Biuro Commerzbanku w Łodzi

projekt Katarzyna Janicka–Świerguła

Druga siedziba Commerzbanku w centrum Łodzi jest odpowiedzią na rozwój polskiego oddziału. Czuje się w niej ducha zwinnego zarządzania. Potrzeby pracowników są na pierwszym miejscu, a na drugim - podkreślenie więzi, jakie zespół odczuwa z miastem. Za projekt odpowiada architekt Katarzyna Janicka–Świerguła, a za realizację firma Consido.

Potrzeby pracowników są na pierwszym miejscu, a na drugim - podkreślenie więzi, jakie zespół odczuwa z miastem, fot. mat. prasowe

Ciepła kolorystyka, przemyślany open space, industrialna jadalnia, strefa relaksu i sale konferencyjne z oryginalnym motywem mapy dzielnic Łodzi. Centrum Technologii Cyfrowych Commerzbanku w Polsce przy ul. Ogrodowej 8 jest miejscem symbolicznie osadzonym w tkance miejskiej i realizuje filozofię Agile.

Biuro Godel Technologies w Łodzi

Godel Technologies polubiło Łódź. Ma nowe biuro w Ogrodowa Office. Jej łódzki oddział przeniósł się do biurowca Ogrodowa Office, zajmując ponad 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowych.

Biuro Godel Technologies znalazło się w Ogrodowa Office, fot. LODZ.PL

Biuro Indigo Nails w Łodzi

projekt Reform Architekt

W tym wnętrzu panuje nieco inny świat niż ten widoczny na zewnątrz. Pofabryczny obiekt, w którym mieści się siedziba firmy Indigo Nails, został odnowiony i odświeżony przez pracownię REFORM Architekt.

Siedziba Indigo Nails, fot. mat. Reform Architekt

Nawiązujący do stylu loftowego, budynek charakteryzuje się piękną elewacją z cegły i zrekonstruowanymi detalami, w środku zaś prezentuje odmienne wnętrze i nowy świat, w którym klient ma czuć się luksusowo.

Biuro Digital One w Łodzi

projekt Libido Architekci

Przystępując do projektu nowej siedziby dla agencji interaktywnej Digital One, stanęliśmy przed zadaniem zaprojektowania biura wychodzącego poza korporacyjne standardy, świeżego i pobudzającego do kreatywnego myślenia - wspominają projektanci z Libido Architekci.

Digital One w Łodzi, fot. Libido Architekci

Poza aspektami czysto funkcjonalnymi, bardzo ważna dla architektów była sfera kreatywności, która w agencji interaktywnej jest bardzo widoczna.

Biuro Orange w Łodzi

Biuro Orange mieści się w Ogrodowa Office. Inspiracją do wykreowania designu była łódzka Szkoła Filmowa.

Biuro Orange w Łodzi, fot. mat. UM Łódź

Przestrzeń została zaaranżowana w formie open space, z powierzchniami wspierającymi, czyli salami konferencyjnymi, chillout rooms, nieformalnymi miejscami pracy. Inspiracją do wykreowania designu była łódzka Szkoła Filmowa, bo sale konferencyjne mają nazwy filmów, które były kręcone na terenie tego miasta jak np.: Seksmisja, Zimna Wojna, Kingsajz itd., a na powierzchni pojawiają się elementy związane z tymi filmami.

Biuro Primulator w Łodzi

projekt Archi-dea

Siedziba norweskiej firmy mieści się przy ul. Lodowej 128 w Łodzi. Powstała w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Jej powierzchnia zajmuje 7,3 tys. mkw. na trzech kondygnacjach. Wybudowany został również parking podziemny.

Siedziba firmy Primulator, fot. facebook / Hanna Zdanowska

Budynek głównej siedziby firmy pretenduje do miana biurowca klasy A+. Na dachu inwestycji zastosowane zostały systemy fotowoltaiczne - przetwarzające światło słoneczne w energię elektryczną. Projekt wykonała pracownia architektoniczna Archi-dea z Gdańska.

Biuro EGC w Łodzi

projekt Reform Architekt

Za projekt rearanżacji wnętrz dla firmy EGC odpowiada pracownia Reform Architekt Marcin Tomaszewski. Projekt zachwyca dbałością o każdy detal i ciekawym wzornictwem.

Biuro EGC w Łodzi, fot. REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

Co było inspiracją dla projektu? - Inspiracją był pofabryczny budynek, w którym mieści się siedziba firmy oraz jej identyfikacja wizualna. Elementy nowego logo są widoczne wszędzie począwszy od podłogi (kolor), ścian (tapeta ze wzorem) po sufity (kształt sufitów podwieszanych) i lampy (układ lamp) - opowiada architekt.