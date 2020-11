TOP: Wnętrza komercyjne z dobrym designem

Biofilia, oryginalne rozwiązania architektoniczne, inspiracje historią miejsca i okolicy - współczesne wnętrza komercyjne intrygują i urzekają swoim designem. Przedstawiamy niektóre z ciekawszych realizacji ostatnich miesięcy.

REKLAMA

Kawiarnia Green Caffè Nero w biurowcu Generation Park w Warszawie (proj. Grażyna i Marcin Piotrowscy)

Nowa kawiarnia Green Caffè Nero może pochwalić się nie tylko niezwykłym wystrojem, ale przede wszystkim bardzo ciekawą historią. Na tę lokalizację firma zdecydowała się ponad 1,5 roku temu, a w oczekiwaniu na powstanie kompleksu biurowego przed placem budowy postawiła mikrokawiarnię, która była zapowiedzią przyszłej kawiarni w budynku Generation Park. Przez cały ten czas budowała się świadomość marki, a firma przyzwyczajała lokalną społeczność do kawiarni w tej lokalizacji.

W wystroju wnętrza projektanci Grażyna i Marcin Piotrowscy nawiązali do dekoracji cerkwi, a w szczególności do powstałych w latach 70. witraży obecnych w jednej z warszawskich świątyń. Ich kolorystyka, forma i gra świateł została odzwierciedlona w przesłonach ze szkła widocznych w nowej kawiarni. Dodatkowo, zaprojektowano bar oraz meble, które czerpią ze stylu Biedermeier. Dzięki temu udało się stworzyć tradycyjne, przytulne wnętrze w ultranowoczesnym biurowcu Generation Park. To wkład firmy w łączenie pokoleń.

Lobby w biurowcach Innova Work Station i Signum Work Station w Warszawie (proj. Tétris)

Cromwell Property Group wprowadził najnowocześniejsze rozwiązania w wyposażeniu lobby oraz recepcji w swoich dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach Innova Work Station (dawniej Trinity Park II) i Signum Work Station (d. Trinity Park III) powstało łącznie pięć holi recepcyjnych.

Architekci Tetris starali się, aby nowy wystrój zapraszał do spędzania w nich czasu, i aby były przyjazne dla oka. Wnętrza wypełnione są żywą roślinnością, a duże filcowe lampy nad stolikami i fotelami dodają przytulności i ocieplają atmosferę. Nowoczesny charakter lobby podkreśla instalacja z ambientowym oświetleniem LED. Specjalnie zaprojektowane strefy, m.in. kawowa, mają zachęcać do przenoszenia części spotkań z typowo biurowych pomieszczeń. We wnętrzach wykorzystano naturalne materiały i klasyczne sofy.Przed zmianą hole miały surowy wygląd, były obsadzone dużą ilością marmuru i prostymi ladami recepcyjnymi. Nie było tam również części do odbywania spotkań. Nowe, zrewitalizowane przestrzenie zmienią się w eleganckie i komfortowe miejsca, które podkreślą profesjonalny wizerunek funduszu, jak i najemców powierzchni biurowych.

IKEA Dom Jutra, Szczecin (proj. IKEA)

IKEA postanowiła stworzyć otwarte dla wszystkich miejsce, w którym oprócz odpoczynku w pięknej, wyjątkowej przestrzeni, mieszkańcy Szczecina będą mogli dowiedzieć się, jak w prosty sposób sprawić, by ich dom i codzienne życie były bardziej przyjazne środowisku, a także zaangażować się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości miasta.