Tradycyjna szopka krakowska w przestrzeniach Mercure Kraków Stare Miasto

Świąteczną atmosferę w stolicy Małopolski będzie można poczuć już 26 listopada, kiedy rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie. Magię świąt poczuć będzie można również w hotelu Mercure Katowice Stare Miasto, gdzie głównym punktem dekoracji świątecznych będzie krakowska szopka.

W znajdującym się zaledwie 8 minut piechotą od Rynku Głównego hotelu Mercure Kraków Stare Miasto zastaniemy atmosferę świąt przepełnioną krakowskimi akcentami. Głównym elementem lobby będzie oryginalna szopka krakowska, dzieło – ikona, które stanie się symbolicznym pomostem do krakowskiej tradycji świąt.

– Szopka krakowska, ten poemat z koloru i światła, jest zjawiskiem wyjątkowym. Bajkowe połączenie architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki, budzi powszechny podziw i zachwyt. Konkurs na najpiękniejszą szopkę sprawił, że budowla ta jest coraz bogatsza, coraz bardziej wysmakowana, precyzyjna, zaś niezmiennie – piękna. Kim są twórcy tych dzieł? Wykształconymi profesjonalistami? Nie. Są amatorami. Szopki budują, by wyrazić swój zachwyt nad zabytkami Krakowa i swoją miłość do tego miasta – mówi Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

– Aspiracją hotelu Mercure Kraków Stare Miasto jest pokazanie, jak marka Mercure inspirowana jest lokalną tradycją i kulturą. Chcemy, aby nasz hotel uczestniczył w budowaniu świadomości naszych gości na temat miasta, które odwiedzają. Z jednej strony, do bogatej historii Krakowa nawiązujemy wnętrzami naszego hotelu, z drugiej zaś pragniemy przekazywać kompletne i autentyczne doświadczenie regionu, wraz z kultywowanymi w nim od lat obyczajami. Tradycyjna szopka krakowska jest elementem lokalnej tożsamości, a jednocześnie zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej, dającym możliwość współuczestniczenia w wyjątkowym dziedzictwie kulturowym Krakowa. Szopka krakowska, którą będą mogli podziwiać goście hotelu Mercure Kraków Stare Miasto, zdobyła w 2015 roku pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszą szopkę krakowską. Będąca dziełem Pana Zbigniewa Zymana, szopka ta będzie dumnie prezentowana w hotelowym lobby dzięki współpracy hotelu z Muzeum Krakowa – podkreśla Tomasz Schweda, Dyrektor Generalny Mercure Kraków Stare Miasto.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla fakt wpisania go w 2014 roku na listę krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz w roku 2018 na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Dopełnieniem doświadczenia małopolskich świąt będą tradycyjne, świąteczne dania regionalne w hotelowej restauracji Winestone oraz wyjątkowe przeżycia podczas celebracji Świąt.

Hotel Mercure Kraków Stare Miasto to coś więcej niż miejsce inspirowane regionem. To kompletne doświadczenie, dzięki któremu goście mogą rozsmakować się w autentycznej, regionalnej kuchni, poznać lokalne dziedzictwo i tradycje, a także odkryć miasto od prawdziwej, żywej strony. Poprzez projekt Discover Local by Mercure hotel ukazuje powiązania marki Mercure z lokalnością i angażuje gości do pełniejszego odkrywania tego, co najlepsze w regionie.