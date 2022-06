Traffic Design z pomysłem na butikowe hotele dla owadów

Nietypowe rzeźbiarskie obiekty od Traffic Design, będące jednocześnie hotelami dla owadów stanęły w otoczeniu trzech szkół podstawowych w różnych dzielnicach Gdyni. Funkcjonalność spotyka się tu z ciekawym designem.

Traktujemy zwierzęta, także te dzikie, jako pełnoprawnych mieszkańców miasta i to do nich jest skierowany nasz projekt. Natomiast nadając mu ciekawą, rzeźbiarską formę chcemy też oddziaływać na estetykę miasta, promować dobre praktyki oraz budować świadomość ekologiczną wśród gdynian — zwłaszcza dzieci uczęszczających do biorących udział w projekcie szkół - mówi Jacek Wielebski autor projektu.