Transatlantyk na ścianie i klimat stoczni w poczekalni. To... centrum stomatologiczne

Gabinet stomatologiczny jak designerski hotel lub modna kawiarnia? Nowo otwarte centrum Medicover Stomatologia w Gdyni to odważna wizja, która ma na celu przekonać do leczenia osoby, które wciąż mają obawy przed wizytą u dentysty. Jedną z inspiracji w tworzeniu nowej przestrzeni gabinetu była historia Gdyni, a zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne.

Medicover Stomatologia rozwija swoją sieć na Pomorzu. W Gdyni otwarto właśnie jedno z najciekawszych centrów stomatologicznych w tej części Polski. Ulokowano je w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ul. Kazimierza Górskiego. Jest to kolejna lokalizacja należąca do Medicover Stomatologia w Trójmieście.

Nowe centrum jest jednak unikatowe. Przede wszystkim wyróżnia je „Rytuał Uśmiechu”, czyli nowy koncept przestrzeni stomatologicznej, w którym rozwijana jest dziś sieć. Podobne miejsca póki co znaleźć można tylko w Łodzi, Toruniu i Warszawie na Placu Konstytucji.

– „Rytuał Uśmiechu” to nowa i odważna wizja stomatologii w Polsce. Opiera się zarówno na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do technologii diagnostycznych i medycznych, nowym standardzie obsługi, jak również na designie miejsca, w którym leczony jest pacjent – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Ten ostatni spełnia w tym koncepcie jedną z kluczowych ról. – Centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” odchodzą od tradycyjnego wizerunku gabinetu stomatologicznego. Bardziej za to przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy wnętrza modnych kawiarni. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, w których pacjent może zrelaksować się przed wizytą – wyjaśnia.

Stocznia inspiracją dla dentysty

Tak też jest w Medicover Stomatologia w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 3. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wrażenie, że jest się u dentysty. W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, znajdują się fotele i niskie stoliki, a także strefa, w której można zaparzyć sobie kawę. W pomieszczeniu ustawiono też biblioteczkę z kilkuset pozycjami książkowymi.

Wystrój nawiązuje natomiast do stylistyki lat 20-tych XX w., czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały - żelazo, mosiądz i drewno dębowe. Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.

Również kolory dobrano tak, aby przywoływały pozytywne emocje i wyciszały pacjenta. Domowy klimat osiągnięto natomiast dywanami i oświetleniem – światło w poczekalni jest przytłumione, a nie ostre i rażące jak w tradycyjnym gabinecie. Wyeliminowano także inne elementy drażniące zmysły, w tym „dentystyczny” zapach czy ciszę. Tę ostatnią zastąpiono muzyką jazzową. Sam projekt powierzono pracowni Piotrowscy Design, która stoi za projektem sieci kawiarni Green Caffé Nero.

– Projektując wnętrze gdyńskiego centrum sięgnęliśmy po wiedzę architektów, ale także psychologów. Zależało nam bowiem na tym, aby przestrzeń spełniała ważną rolę terapeutyczną. Tą rolą jest niwelowanie stresu, strachu i lęku, jaki często towarzyszy wizycie. Jest to pionierskie podejście do tworzenia przestrzeni medycznej w stomatologii, ale i do samego procesu leczenia, niezwykle empatyczne, nastawione na komfort i budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta w trakcie całej wizyty – mówi dyrektor zarządzająca.