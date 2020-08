Trend art déco i odpowiednio dobrane dekory

Klasyka w duecie z nowoczesnością stanowi świetny punkt wyjścia do aranżowania intrygujących, szykownych, a zarazem świeżych i oryginalnych wnętrz. Jedną z pierwszych prób połączenia tych pozornie sprzecznych nurtów stanowił styl art déco, który stał się synonimem luksusu oraz elegancji, a co ważne – inspiruje do dziś. By czerpać to, co najlepsze z tej konwencji, warto wyjść od umiejętnie dobranych dekorów.

Narodził się z przesytu secesją i jej nieuporządkowania oraz podbił dosłownie cały świat. Syntetyczny, pełen dyscypliny styl art déco do dziś potrafi zaskoczyć futurystyczną formą. Jego nazwa pochodzi z francuskiego i oznacza dosłownie „sztukę i dekorowanie”. W stylistyce mebli w tej konwencji główną rolę odgrywały linie geometryczne (prostokąt, kwadrat i koło), a powierzchnię najczęściej politurowano. Dekoracyjność nigdy jednak nie dominowała nad funkcjonalnością. Art déco z jednej strony nawiązywał do rodzącego się właśnie wzornictwa przemysłowego, z drugiej zaś stanowił wyraz tęsknoty za odchodzącym klasycyzmem, kojarzącym się z klasą i szykiem. Można więc go określić jako jeden z pierwszych przejawów nurtu modern classic.

Inspiracje art déco widać do dziś. Geometryczne wzory na tapetach i tkaninach, charakterystyczne lampy czy połączenie czerni i bieli w stylu Coco Chanel to wyróżniki stylu. Art déco jest świetną propozycją dla osób lubiących wzornictwo wyrafinowane, niebojących się nastrojowych, ciemnych wnętrz. Pozwala też na tworzenie wysmakowanych kompozycji z drewnem, szlachetnym kamieniem, a także blaskiem mosiądzu czy brązu.

Szykowna baza wystroju

Nowoczesne wcielenia stylu art déco przejawiają się przede wszystkim w łączeniu zgeometryzowanych form ze szlachetnymi materiałami. Bardzo ważną rolę odgrywa też zdyscyplinowana, szykowna baza aranżacji, którą najlepiej tworzą odpowiednio dobrane dekory. Np. marka Pfleiderer proponuje skupić się na ciepłych, eleganckich wzorach oraz odcieniach drewna. Proponuje Dekor Orzech Okapi, który wprowadza do wnętrza ciemny akcent i wyrazisty rysunek plankowanego drewna. Z kolei Laos Teak i Malaysia Teak eksplorują piękno teczyny – materiału cenionego nie tylko za walory estetyczne, lecz także długowieczność. Pierwszy z dekorów ma klasyczny, stonowany wydźwięk, drugi zaś – bardziej ekspresyjny.

Zjawiskowe efekty we wnętrzach można uzyskać, łącząc ze sobą różne dekory. To doskonały sposób na podkreślenie inspiracji art déco, a także uzyskanie kreatywnych kompozycji.