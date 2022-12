Trend na 2023: rzeźbiarskie formy

Rzeźbiarskie formy to obecnie jeden z wiodących trendów w aranżacji wnętrz. Łączą one funkcjonalność z unikalnym stylem.

Skorzystanie z tego aranżacyjnego trendu doda wnętrzu osobowości, fot. WestwingNow

Zaaranżuj wnętrze pełne niezwykłych form, w którym miłość do sztuki łączy się z dbałością o detale. Rzeźbiarskie formy to obecnie jeden z wiodących trendów w aranżacji wnętrz. Łączą one funkcjonalność z unikalnym stylem. Występują w różnych materiałach, takich jak drewno, kamień, cement i metal. Meble rzeźbiarskie unowocześnią wygląd wnętrza i dodadzą mu osobowości.

W świetle pięknej formy

Piękne obiekty potrzebują dobrego oświetlenia. Lampa o rzeźbiarskiej formie rozświetli aranżację i podkreśli jej wyjątkowość. Nie obawiaj się nieoczywistych rozwiązań – to one kreują charakter wnętrza.

Kształt ma znaczenie

Aranżacja w stylu Modern Cave czy Home Sanctuary? To, jakie kształty wybierzesz, będzie decydować o atmosferze. Rozedrgane, wibrujące formy dodadzą pomieszczeniu dynamiki, a statyczne, minimalistyczne zamienią je w oazę relaksu.