Trend na "zielone biuro" ma solidne podstawy

Nie trzeba być ekspertem by stwierdzić, że rośliny pozytywnie oddziałują na samopoczucie ludzi, a ich bliskie otoczenie przynosi korzyści wykraczające daleko poza walory estetyczne. Pozytywne wykorzystanie tej zależności coraz częściej obserwujemy więc w pracy, gdzie przedsiębiorcy, poprzez aranżacje przestrzeni zielonych, próbują wpływać na zdrowie i produktywność własnych pracowników.

Przestrzeń biurowa, w której pracownicy spędzają większość swojego dnia, ma wpływ na ich zdrowie, ale również posiada znaczenie w kształtowaniu zaangażowania, inspiracji i zwiększaniu produktywności.

Projektując pomieszczenia coworkingowe eksperci wykorzystują najnowszą wiedzę naukową mogącą kreować postawy ludzkie w biurze.

Projektanci wnętrz wykorzystują w aranżacjach odpowiednio dobrane rośliny, których wachlarz korzyści jest szeroki – od oczyszczania powietrza po wpływ na samopoczucie i koncentrację.

Roślina to naturalny biofiltr, który samoistnie oczyszcza powietrze z niekorzystnych dla człowieka substancji. Pochłaniając je, niwelują działania toksyn wydzielających się z lakierowanych mebli, klei, a nawet dywanów. Ponadto pomagają pozbyć się kurzu i pyłu.

Naukowcy przetestowali w kontekście właściwości oczyszczających wiele gatunków roślin. Badania wykazały, że najskuteczniejsze w tym względzie są: sansewieria gwinejska, skrzydłokwiat, nefrolepis wyniosły i dracena. Naturalnie, aby działania roślin były jednak skuteczne zalecane jest, aby na kilku metrach kwadratowych znajdowała się co najmniej jedna roślina – wskazuje Jacek Bylicki, ekspert Rentokil Initial.

Neutralizacja substancji szkodliwych to jedna strona medalu. Drugą jest niewątpliwy wpływ na jakość powietrza poprzez wzrost wilgotności. Niestety, ale w pomieszczeniach biurowych pracownik zazwyczaj jest skazany na sztuczne doświetlanie. Ponadto klimatyzacja, kaloryfery, sprzęt elektroniczny wysuszają powietrze, co z kolei prowadzi do przeziębień, alergii i problemów z zatokami, a także podrażnień skóry i oczu. Starannie dobrane gatunki roślin skutecznie zniweczą ten, szczególnie wiosenno-jesienny, problem.

Większa produktywność i mniejszy stres

Rośliny powodują wzrost poczucia bezpieczeństwa. Pozytywnie wpływają na samopoczucie pracowników, działają uspokajająco, koją nerwy, a jednocześnie mobilizują do działania. Stanowią również doskonałą barierę dźwiękową. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zielona ściana redukuje poziom hałasu nawet o połowę. Efekt ten sam, jaki powoduje las blokujący dźwięki z przylegającej do niego trasy.

Odpowiednie zaaranżowanie zieleni wokół naszego miejsca pracy działa odprężająco, ale i dodaje energii do działania. Zielone rośliny relaksują i uspokajają – co może być szczególnie istotne w zawodach narażonych na czynniki stresogenne. Ponadto, o czym niewielu wie, zieleń odbija i rozprasza fale dźwiękowe. Dlatego w przestrzeniach typu open space sprawdzą się zielone, zajmujące dużą powierzchnię, ekrany akustyczne. Znakomicie wesprze to naszych pracowników w zachowaniu odpowiedniej koncentracji– dodaje Jacek Bylicki.

Przebywanie w otoczeniu roślin pozwala wspomóc nasz umysł czego dowiedli naukowcy z Sydney. Aranżując zieloną przestrzeń biurową odnotowali mniejsze znużenie i przygnębienie u co drugiego pracownika. Blisko 1 na 3 stwierdziło spadek napięcia, lęku i zmęczenia. Z kolei ponad 40 proc. objętych badaniem spostrzegło, iż zdecydowanie rzadziej wybuchają gniewem.

Rośliny poprawią wizerunek firmy

Dla większości z nas rośliny posiadają jednak przede wszystkim zaletę estetyczną. Najzwyczajniej ocieplają wnętrze, czyniąc je równocześnie piękniejszym, bardziej przytulnym. Pracownikom, jak i odwiedzającym pokazują, że prezesowi bardzo zależy na pozytywnym wizerunku przedsiębiorstwa. Świadczy to o jego zainteresowaniu ekologią i dbałości o środowisko, cechach niezwykle pożądanych w dzisiejszych czasach, budujących dobre relacje z otoczeniem. – Inwestycja w żywe kwiaty, które uczynią przestrzeń bardziej komfortową nie jest odczuwalna, niemniej efekty w postaci pozytywnych doznań naszych gości mogą być naprawdę imponujące. Nie chcąc, by pielęgnacja roślin zbyt mocno angażowała personel warto wybrać rośliny proste w otrzymaniu i wytrzymałe. – mówi Jacek Bylicki i dodaje: – Są jednak miejsca, gdzie warto pokusić się o znaczny efekt wizualny toteż w przestrzeniach ważnych, prestiżowych w siedzibie firmy sprawdzają się tzw. ogrody wertykalne.

Obserwacja rynku przestrzeni komercyjnych, biurowych jednoznacznie wskazuje, iż trend na „zielone biura” rozpędził się na dobre. Z jednej strony aspekt prozdrowotny i psychologiczny wobec pracowników, ale z drugiej strony silny bodziec ekologiczny. Determinanta większości dzisiejszych działań komercyjnych i konsumenckich.