Trendwatch 2020: Popularna Para w Remont o nowych trendach na 4 Design Days Pre-Opening Online

Wśród gości wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl) będzie popularna Para w Remont, czyli Mirella i Marcin Kępczyńscy, prowadzący w HGTV program "Para w Remont".

REKLAMA

Mirella i Marcin Kępczyńscy będą gośćmi 4 Design Days 2020 Pre-Opening Online. Poprowadzą dyskusję pt. "Mieszkania. TrendWatch", w trakcie której opowiedzą, jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków, co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa i jakie nowe wyzwania stoją obecnie przez architektami wnętrz.

Zarejestruj się na wydarzenie na: www.4dd.pl.