Trendy 2021: te sypialnie będą modne

Naturalne kolory drewna, industrialne dodatki i miękkie, tapicerowane detale – wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo utrzymają się na podium w polskich sypialniach.

Natura

W 2021 roku jeszcze chętniej będziemy aranżować nasze sypialnie meblami w kolorach drewna. Już dziś najmodniejsze są dekory mocno akcentujące strukturę drewna i to w najróżniejszych odcieniach – od jasnych kolorów sosny, przez ciemne dęby na nawet wybarwienia imitujące drewno egzotyczne. Ważne jest to, że meble sypialniane coraz rzadziej się błyszczą, a coraz częściej do złudzenia przypominają naturalne materiały.

Kontrasty

Projektanci łączą kolory drewna z pozornie niepasującymi dodatkami – metalem, szczotkowanym złotem, chromem, strukturą surowego betonu, kamieniami i ich imitacjami. Na topie nadal będą meble na nóżkach, zwłaszcza tych smukłych oraz geometrycznych, wykonanych na podobieństwo industrialnych konstrukcji. Metalowe dodatki ciekawie też wyglądają jako rama akcentująca kształt bryły. To pozwala tworzyć ciekawe i niepowtarzalne kompozycje plasujące się gdzieś na pograniczu stylu industrialnego i loftowego, a wszystko w otoczce przytulnej nowoczesności.

Miękko i wygodnie

Wielką popularnością cieszą się tapicerowane zagłówki. Można je kupić w komplecie z łóżkiem lub jako osobny element do połączenia z łóżkiem. Tapicerowane zagłówki dostępne są w najróżniejszych kolorach, wariantach i rozmiarach – tak, aby każdy mógł wybrać model idealnie dopasowany do swojej sypialni.

Dodatkowe wyposażanie

Zmiany trendów widać również w doborze mebli, którymi urządzamy nasze sypialnie. To już nie tylko łóżko, szafa i stoliki nocne. Jeżeli tylko pozwala na to przestrzeń, w sypialni pojawia się toaletka z lustrem – jako osobny mebel lub kącik do dbania o urodzę urządzony na blacie komody. Dużym zainteresowaniem cieszą się skrzynie, najlepiej takie z tapicerowanym siedziskiem, które ustawia się w nogach łóżka.

Miejsce na przechowywanie

Choć niemal każda kobieta marzy o osobnej garderobie, większość z nas decyduje się jednak na dużą szafę. W tej kategorii funkcjonalność na ogół wygrywa z modą i szafa ma być przede wszystkim pojemna, wygodna w codziennym użytkowaniu i spójna z wystrojem sypialni. Nieodzownym elementem szafy jest duże lustro umieszone na jednym z frontów, które pozwala nie tylko oszczędzać przestrzeń, ale też wprowadza do wnętrza więcej światła.