Trendy 2021. Wnętrzarskie trendy na nadchodzący rok

U progu nadchodzącego roku zwykle zastanawiamy się nad zmianami, które warto wprowadzić do codziennego życia, robimy noworoczne postanowienia i… śledzimy trendy. Co rok 2021 wniesie do naszych wnętrz?

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich i diametralnie wpłynął na zmianę naszego stylu życia. Miejscem, w którym spędzamy najwięcej czasu dla większości z nas jest dom. Pełni on obecnie funkcję biura, miejsca spotkań i wypoczynku. W zależności od potrzeb zmienia się w restaurację, salę kinową, czy siłownię. Jakie trendy w związku z tymi zmianami zagoszczą w naszych mieszkaniach?

Dom jak kameleon

W obliczu pandemii, nasze życie przeniosło się do domu. Tu spotykamy się z bliskimi, pracujemy, wypoczywamy. W związku z tym często musimy wprowadzać zmiany funkcji danego pomieszczenia. Rozwiązaniem, które sprawi, że nasze mieszkania będą szybko dostosowywać się do naszych potrzeb są wielofunkcyjne meble, które pozwolą szybko dostosować się do danej sytuacji.

Między Japonią a Skandynawią

Japandi, połączenie skandynawskiej prostoty i japońskiego minimalizmu to jedna z tendencji, które zostaną z nami w nadchodzącym roku. Ponadczasowość tych dwóch z pozoru odległych od siebie estetyk daje poczucie komfortu i pozwala na stworzenie uniwersalnych aranżacji. Japońska oszczędność i pozorna surowość, przełamana skandynawskimi dodatkami pozwoli stworzyć wnętrze, w którym z przyjemnością można spędzać długie zimowe wieczory.

Kolory roku

W tym roku wyjątkowo Instytut Pantone wybrał dwa kolory: Ultimate Grey i Illuminate Yellow. Pierwszy z nich symbolizuje siłę, odporność i ukojenie. Drugi: nadzieję i optymizm. Ich połączenie ma być odpowiedzią na to, czego potrzebujemy najbardziej w trudnych okolicznościach, które przyniósł ostatni czas. Z pewnością te odcienie będą nam towarzyszyć w najbliższych miesiącach, zarówno w postaci wielkoformatowej, jak i w formie detali.