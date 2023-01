Trendy aranżacyjne na 2023 rok: co będzie modne we wnętrzach?

Wraz z początkiem nowego roku przyszedł czas na wytypowanie trendów, które w 2023 r. będą królowały we wnętrzach. 2023 rok to czas prawdziwie kreatywnych. Doskonale odnajdą się oni w przełamującym wszelkie stereotypy połączeniu stylu boho z mocno charakternymi, loftowymi nurtami.

Trendy aranżacyjne na 2023 rok zostały wyznaczone.

Wśród dominujących trendów wnętrzarskich są m.in. botanika w domu, przełamanie kolory i faktur.

Nadal minimalizm we wnętrzach jest w modzie.

Design w 2023 roku zdefiniowany jest przede wszystkim kontynuowanym od jakiegoś czasu minimalistycznym podejścia do urządzania wnętrz. To również zamiłowanie do surowości inspirowanej architekturą, spokój odnaleziony w motywach natury, czy kontrastowe aranżacje z wykorzystaniem drewna.

Podobnie jak w poprzednich sezonach, tak również w 2023 roku możemy czuć pełną swobodę w doborze mebli i dodatków w naszych domach, inspirując się wieloma trendami – najważniejsze, aby w tej eklektycznej mieszance stylów zachować zdrowy umiar, np. bazując na ustalonej palecie kolorów - twierdzą eksperci Salonów Agata ds. aranżacji wnętrz

Botanika w domu

Drobne, roślinne motywy kojarzą nam się głównie z wnętrzami uroczych, angielskich, wiejskich domków. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby znalazły się one także w czterech kątach. Wszystko za sprawą akcesoriów z botanicznym printem, które w tym roku będą wiodły prawdziwy prym wśród designerskich dodatków. Wśród nich najmodniejsze będą poszewki dekoracyjne, pościele, obrazy i dywany. Tym, którym zależy na intensywniejszym efekcie, do gustu przypadną tapety dekoracyjne. Stworzą idealne tło na przykład dla drewnianych mebli w rustykalnym stylu.

Przełam kolor i fakturę

2023 rok to bez wątpienia czas tych niezdecydowanych oraz prawdziwie kreatywnych. Doskonale odnajdą się oni w przełamującym wszelkie stereotypy połączeniu stylu boho z mocno charakternymi, loftowymi nurtami. Jak uzyskać mariaż tych na pozór różnych motywów? Wystarczy meble w odcieniach drewna przełamać czarnymi elementami.

Ten zabieg stworzy kontrastowy efekt – prosty, ale bardzo oryginalny i efektowny. By ocieplić tak stworzoną aranżację, wystarczy dodać trochę roślin w plecionych donicach.

Brutalnie? Oryginalnie!

„Brutalizm” to styl w architekturze, który definiują modernistyczne bryły, obecność stali, surowych materiałów, takich jak cegła, szkło czy beton, a także odsłonięte instalacje – czy wszystko to brzmi nieco znajomo?

Inspiracje takim kierunkiem czerpiemy już od jakiegoś czasu, obserwując industrialne przestrzenie. W domowych wnętrzach pojawiły się już ściany z surowej cegły, metalowe szprosy i elementy mebli, a także lampy na kablach. Być może w nadchodzących miesiącach poczujemy się jeszcze odważniej we wprowadzaniu surowości do swoich wnętrz, zarówno za sprawą materiałów czy kolorystyki - twierdzą eksperci Salonów Agata ds. aranżacji wnętrz

Marmur już nie tylko na płytkach

W ostatnich sezonach styliści zdążyli przekonać nas już do motywu marmuru w formie charakterystycznych dla samego materiału pęknięć, obecnych w naszych kuchniach czy łazienkach, w postaci blatów oraz płytek na ścianach czy podłogach.

Teraz czas pójść o krok dalej – ten elegancki motyw pojawia się bowiem w formie stolików kawowych, dywanów, lamp, a nawet drobnych akcesoriów, takich jak kubki czy zegary. Spodoba się w szczególności osobom ceniącym klasykę i naturalne barwy we wnętrzach.

Prostota wciąż w modzie

Wspólnym mianownikiem wymienionych kierunków aranżacyjnych, jest dążenie do upraszczania przestrzeni wokół nas. W obliczu kultury masowej, setek komunikatów, nadmiaru bodźców oraz wielu burzliwych wydarzeń 2022 roku nie dziwi to, że w domach stawiamy na prostotę i minimalizm. Przede wszystkim chcemy, by panował w nich spokój, a także harmonia. Tworzeniu takiego klimatu sprzyjają obłe bryły mebli, stonowane barwy oraz monokolorystyczne przestrzenie.

Różnorodność tegorocznych trendów sprawia, że każdy znajdzie ten ulubiony, dopasowany do siebie i swojego stylu. Te obiecujące, oryginalne połączenia, będą intrygować i inspirować przez kolejne dwanaście miesięcy. Pamiętajmy jednak, by przy projektowaniu własnych czterech kątów wziąć pod uwagę osobiste preferencje. W końcu dom to ostoja, która ma spełniać nasze wymagania i potrzeby.