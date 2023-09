Trendy na jesień 2023 według IKEA. Czeka nas moc koloru

Co będzie trendy jesienią 2023 we wnętrzach? IKEA zna odpowiedź na to pytanie. Nowości będą dostępne w sprzedaży już 1 października.

IKEA zaprezentowała wnętrzarskie trendy na jesień 2023.

Szwedzki gigant postawił na moc koloru.

Jesień nadciąga, a wraz z nią czas dłuższych wieczorów, domowych spotkań z bliskimi i chwil wytchnienia. To także idealny moment na to, aby nadać wnętrzom nowej energii i niepowtarzalnego charakteru. IKEA w nowościach na ten sezon przygotowała propozycje, dzięki którym każdy z nas stworzy w swoim domu inspirującą przestrzeń, w której nie tylko będzie można odpocząć, ale także czerpać energię ze wzorów i kolorów.

Październikowe nowości IKEA można podzielić na dwie wyraźne stylistyki, ale właśnie w połączeniu tych światów tkwi niezwykła siła. Dlatego śmiało możemy eksperymentować, tworząc niepowtarzalne aranżacje wnętrz, które odzwierciedlą nasze nastroje i osobowość. Teraz to my jesteśmy projektantami przestrzeni, które nie tylko spełniają codzienne funkcje, ale także przynoszą radość i inspirację.

Dom pełen ożywczych barw

Gdy wieczory stają się dłuższe, wprowadzamy do domu więcej światła. Ponadczasowa lampa wisząca BUNKEFLO o zaokrąglonych kształtach to idealne rozwiązanie dla wszystkich ceniących klasykę, ale z nutką szaleństwa. Intensywny czerwony kolor i metalowy klosz z ozdobnym detalem z litej brzozy wprowadzą przytulność i ciepło - idealne, aby spotkania w gronie rodziny i bliskich, nawet w długie jesienne wieczory, trwały w najlepsze, bez przejmowania się szarością za oknem.

IKEA zaprezentowała wnętrzarskie trendy na jesień 2023, fot. mat. pras.

Jesień to również czas, w którym szukamy ciepła i puszystych materiałów. Ręcznie tkany kremowy dywan UNDERVISNING, którego czarne linie tworzą diamentowy wzór zakończony na obu końcach odważną czerwoną krawędzią, pozwoli wprowadzić do domu przytulny klimat. Wełna, z której został wykonany, zapewni przyjemne uczucie pod stopami w chłodniejsze wieczory. Będzie również idealnym miejscem na wspólne zabawy z dziećmi lub spotkanie przy planszówkach ze znajomymi. Nie bójmy się czerwieni – to między innymi ona wprowadza ciepło, zwłaszcza w połączeniu z neutralnymi odcieniami inspirowanymi naturą oraz naturalnymi materiałami, takimi jak jasne drewno.

Twój azyl w sypialni z serią MAJSMOTT

Kiedy wraz z październikiem nadejdą pierwsze szare dni to będzie idealny moment na pobudzenie naszej domowej przestrzeni. Seria tekstyliów MAJSMOTT pełna jest skandynawskiego uroku i śmiałego, a jednocześnie prostego wzornictwo inspirowanego naturą. Poszewka na poduszkę MAJSMOTT to jakby małe dzieło sztuki, które możemy położyć na kanapie lub fotelu. Pełen wyrazu, nieokiełznany wzór w liście w odcieniach złamanej bieli i czerni lub czerwieni wniesie do twojego wnętrza śmiały, graficzny akcent. Dzięki temu nawet w szare i jesienne dni będziemy mogli cieszyć się feerią barw we wnętrzu, czerpiąc energię na jesienne aktywności. Poszewki z tej serii wykonano w 100 proc. z bawełny, która jest łatwym w pielęgnacji materiałem, dzięki zamkowi na suwak pokrycie łatwo zdjąć i uprać.

Beżowo-białe zasłony MAJSMOTT wypełnią pokój prostym, ale jednocześnie odważnym wzorem liści, które zdają się wirować na tkaninie niczym w tańcu na wietrze. Florystyczne elementy we wnętrzu wprowadzą inspirującą atmosferę ożywienia, która podczas słoty nie pozwoli nam się poddać jesiennej szarości. Doskonałym dopełnieniem tej atmosfery będzie wzorzysta pościel i wykonana z miękkiego i oddychającego materiału - mieszkanki bawełny i wiskozy. Nadruk ze wzorem liści sprawia, że każdy sen jest wyjątkowy, a odpoczynek staje się czystą przyjemnością.

Szwedzki gigant postawił na moc koloru, fot. mat. pras.

Gdzie smak spotyka styl

Jesienna aura może stać się idealną okazją do wspólnego ucztowania. Jadalnia jest sercem każdego domu, to tutaj odbywają się najcenniejsze spotkania z najbliższymi. Zbierzmy zatem przyjaciół i rodzinę wokół stołu starannie nakrytego zastawą SANDSKÄDDA w ziemistych odcieniach. Podczas jej projektowania inspirowano się ceramiką toczoną na kole, dzięki czemu ma rustykalny, rzemieślniczy wygląd, który nadaje stołowi ciepły, tradycyjny charakter. Wszystkie elementy zastawy można przechowywać jeden na drugim, aby nie zajmowały dużo miejsca. Można je również myć w zmywarce, dzięki czemu łatwo cieszyć się nimi podczas codziennych posiłków. Wyjątkowym dopełnieniem będzie ręcznie wykonany bieżniki SLÄTTIKA z bogatą kolorystyką i motywami szwedzkiej sztuki ludowej. Czerwone drewniane krzesła PINNTORP dodadzą stołowi odrobinę pikanterii i idealnie wpasują się w folkowy styl, łącząc tradycję z nowoczesnością. Czerwień to kolor tego sezonu, energetyczny i gorący.