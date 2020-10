Trendy na rynku flex. Następuje pewien odwrót

W pierwszej połowie 2020 r. rynki w regionie EMEA o najniższym poziomie dostępności elastycznych przestrzeni biurowych zanotowały największe tempo ich wzrostu. Tu bowiem powstała większość nowych coworków - wynika z raportu „Flex Forward”, przygotowanego przez Colliers International. Jakie trendy zaobserwowano na rynku flex? - (...) Zmienia się struktura popytu na elastyczne przestrzenie biurowe. Następuje odwrót od ścisłego centrum w kierunku innych części miast, co może sugerować, że mamy do czynienia z wczesnym etapem decentralizacji - zauważa Istvan Toth, dyrektor i analityk danych w firmie Colliers International na region EMEA.

W pierwszej połowie 2020 r. w miastach takich, jak Hamburg, Wiedeń, Moskwa i Sankt Petersburg, znacząco wzrósł popyt na elastyczne przestrzenie biurowe - stanowił on nawet 30% łącznego zapotrzebowania na biura. Pomimo, że niektórzy z dotychczasowych najemców przestrzeni coworkingowych zrezygnowali z tego rodzaju wynajmu, na rynek trafiło 162 000 mkw. nowych elastycznych przestrzeni biurowych, dzięki czemu udział flexów w całkowitym wolumenie powierzchni biurowej w regionie EMEA osiągnął średni poziom bliski 2%.

- W dobie pandemii biuro znalazło się w centrum uwagi, ponieważ nagle okazało się, że pracownicy na całym świecie musieli pracować w nowych warunkach, zwykle przy kuchennym stole albo w wytyczonej w domu przestrzeni do pracy. O ile segment elastycznych przestrzeni biurowych nie uniknął konsekwencji pandemii, o tyle opinie o jego upadku są zdecydowanie przedwczesne. Najemcy szukają nowoczesnych, elastycznych rozwiązań, które umożliwią im stawienie czoła zarówno krótko-, jak i średnioterminowym wyzwaniom. Ponadto wynajmujący coraz częściej pytają, jak mogą rozszerzyć swoje portfele nieruchomości o ten segment rynku, co wskazuje na perspektywę dalszego jego wzrostu w najbliższym roku – mówi Tom Sleigh, szef działu doradztwa ds. elastycznych przestrzeni biurowych w Colliers International.

W ciągu ostatnich pięciu lat podaż elastycznych przestrzeni biurowych w regionie wzrosła trzykrotnie. Największymi graczami pozostają WeWork i IWG, jednak do walki o czołową pozycję na tym rynku włączyło się również wielu międzynarodowych operatorów i właścicieli nieruchomości, którzy stworzyli własne przestrzenie coworkingowe. Na 42 rynkach przeanalizowanych w raporcie działa ponad 1300 operatorów udostępniających przestrzenie biurowe w ponad 3300 lokalizacjach.

Trendy na rynku flex

- W ciągu przeanalizowanych przez nas ostatnich 18 miesięcy zaobserwowaliśmy dwa kluczowe trendy na rynku elastycznych powierzchni biurowych, które pokazują zdolność tego sektora do reagowania na zmieniające się warunki i okoliczności. Po pierwsze, operatorzy, którzy są w stanie zapewnić swoim klientom prywatne miejsce pracy, radzą sobie dobrze, natomiast ci, którzy udostępniają jedynie tradycyjną przestrzeń coworkingową, mają problemy z przekonaniem najemców, że przestrzeń ta jest bezpieczna w kontekście pandemii COVID-19. Po drugie, zmienia się struktura popytu na elastyczne przestrzenie biurowe. Następuje odwrót od ścisłego centrum w kierunku innych części miast, co może sugerować, że mamy do czynienia z wczesnym etapem decentralizacji. Wynika to z faktu, że miasta coraz częściej zmagają się problemami, takimi jak przeludnienie czy utrudnione dojazdy do pracy – mówi Istvan Toth, dyrektor i analityk danych w firmie Colliers International na region EMEA.