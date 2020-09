Trendy w aranżacja wnętrz: kolor, faktura, kształt

Jakie są najmodniejsze trendy w aranżacja wnętrz i czy rzeczywiście do odważnych świat należy?

REKLAMA

Wielu inwestorów komercyjnych czy indywidualnych stawia na stonowane kolory takie jak biel, jasny beż, czy modny w tym sezonie ciepły brąz i pomarańcz. Zauważalne są odniesienia do natury poprzez użycie naturalnych materiałów, roślinnych dodatków. Niektórzy podążają za panującymi trendami, inni wybierają to, co uniwersalne. Jednak zdarzają się także odważne realizacje – takie, w których zestawienia kolorystyczne nie są oczywiste, lecz oryginalne. - Inwestorzy są różni, a my staramy się podchodzić indywidualnie do każdego z nich. Niektórzy rzeczywiście chętniej stawiają na biel we wnętrzu, minimalizm czy styl skandynawski. Jednak nie brakuje zwolenników żywej kolorystyki i oryginalnego podejścia do tematu - podkreśla Dawid Forysiak, właściciel Moovin Group.

Geometryczne wzory

Meble o zaokrąglonych kantach lub giętej linii czy ostre linie i kąty proste? Odpowiedź brzmi: to zależy! Mimo, że tendencja na aranżację wnętrza w tym roku idzie w stronę pierwszej opcji, to wybór zawsze zależy od naszych osobistych preferencji i tego, co najbardziej nam się podoba. Jedni stawiają na minimalizm i nieco surowszą stylistykę, drudzy wolą przytulniejsze wnętrza, miękkie kanapy i obłe kształty. Modne w tym roku są geometryczne wzory, wyraziste tekstury i funkcjonalne dodatki. Geometrię łączy się często z odważnymi barwami np. w formie dekoracji.

Dopełnieniem aranżacji mogą być dodatki takie jak lampy, obrazy, wazony, czy produkty kamienne o ciekawych barwach. Bez względu na to, w jakim stylu zostanie zaaranżowane wnętrze, najważniejsze, by zawsze pamiętać o zachowaniu umiaru, czyli wywarzonym zestawieniu wszystkich elementów.