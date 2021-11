Trendy w projektowaniu biur: wciąż jesteśmy na początku rewolucji

Wciąż jesteśmy świadkami transformacji, która wpływa na zmiany w funkcjach przestrzeni biurowych i w podejściu do nich, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. To z kolei przekłada się na pojawianie się nowych trendów w projektowaniu biur.

Pandemia Covid-19 wyzwoliła rewolucję w projektowani biur w Polsce.

Przy ustalaniu koncepcji biura coraz częściej projektanci współpracują między innymi z działami HR – co nie było kiedyś powszechnie stosowane.

Pandemia wprowadziła nas w erę koncentracji na potrzebach pracowników. Pracodawcy coraz chętniej i częściej inwestują w well-being, a biuro jest obecnie istotnym elementem employer brandingu.

Domowy klimat jest zatem jednym z najsilniejszych trendów w biurowej modzie.

Przez ostatnie 18 miesięcy sytuacja w biurach zmieniała się kilkukrotnie – od przechodzenia na pracę zdalną, przez częściowe powroty do pracy stacjonarnej, po wypracowywanie formatów hybrydowych. Warto też pamiętać, że docelowy model pracy zależy od specyfiki każdej firmy i tworzącego jej struktury zespołu. Eksperci od fit-outu z Tétris podkreślają, że to dopiero początek czekającej nas rewolucji.

Bezpieczeństwo i komfort na pierwszym planie

Początek pandemii Covid-19 zachwiał poczuciem bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich – a na takich głównie opierało się nasze biurowe życie. Większość korporacji przeszła na pracę zdalną, ale nikt nie miał wątpliwości, że jest to sytuacja przejściowa i prędzej czy później wrócimy do biur.

– Wraz z pojawieniem się pandemii firmy zaczęły zwracać się do nas z pytaniami, jak mogą lepiej zadbać o zdrowie pracowników, jak sprawić, że poczują się oni komfortowo. Będąc wtedy na początku drogi, eksperymentowaliśmy i uczyliśmy się najlepszych praktyk razem z naszymi zleceniodawcami. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że mamy ten temat dobrze rozpracowany – mówi Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Zmiany w projektowaniu biur wynikają obecnie najczęściej z nowej organizacji biura. Jak podkreślają projektanci Design x Build Tétris, teraz przy ustalaniu koncepcji współpracują między innymi z działami HR – co nie było kiedyś powszechnie stosowane. Istotne stało się dokładne poznanie nowych zwyczajów panujących w firmie – którzy pracownicy pracują z biura na stałe, jaki procent załogi jest w biurze każdego dnia, jakie zespoły współpracują ze sobą, a także jakiego rodzaju zadania są realizowane w biurze, a jakie w modelu łączącym osoby pracujące stacjonarnie i zdalnie. To pozwala na przygotowanie dopasowanego do potrzeb firmy i jej pracowników space planu.