Trendy wnętrzarskie 2023 roku. Co będzie na topie?

Co będzie modne w 2023 roku? Nadal powrót do natury, ale też art déco i sztuka kontrastu. Zmieni się zaś rola światła. Przedstawiamy najnowsze trendy na 2023 rok.

Od dłuższego czasu możemy zauważyć, że jedną z najważniejszych wartości staje się komfort, funkcjonalność i świadomy wybór. Chcemy, aby wnętrze tworzyło idealną przestrzeń i oazę dla naszego ciała i umysłu. W dalszym ciągu stawiamy na minimalizm, ale przełamujemy go odważnymi dodatkami w różnych stylach i barwach.

Powrót do natury

Niezmiennie na topie pozostają kolory natury, takie jak beże, drewno czy zieleń. Również w 2023 roku podczas wyboru mebli będziemy stawiać na naturalne surowce - drewno, cegłę, kamień, terakotę, stal czy mosiądz.

Naturalne materiały w połączeniu z ocieplającymi wnętrze tekstyliami i dodatkami w surowym stylu dają nam poczucie przytulności, którego szukamy w domowy zaciszu. Obecnie mieszkania są traktowane jako miejsca, w których nie tylko śpimy, ale przede wszystkim żyjemy i często też pracujemy, dlatego wnętrza powinny być jasne i przyjazne - mówi Michał Kichler, manager ds. doradztwa technicznego i szkoleń Häfele.

Art déco i sztuka kontrastu

Minimalizm w eleganckim stylu i odwołania do modernizmu. Trend art déco powraca na salony w wielkim stylu. Widać to przede wszystkim w połączeniu jasnych naturalnych barw przełamanych mocnym kolorem dodatków i mebli, w złotych akcentach oraz w miękkich i wyoblonych liniach.

Decydując się na ten trend, obowiązkowym elementem są złote i matowe dodatki. Mogą one występować jako oprawy świetlne lub uchwyty do mebli. Hitem są tu zdecydowanie te w formie łuków, delikatnie zakrzywione. Wybierając strukturę, spoglądamy na matowe lub szczotkowane złoto. Ma być prosto, ale stylowo – przekonuje Michał Kichler.

Styl art déco to przede wszystkim wybór miłośników unikatowych mebli i dodatków. Liczy się tu jednak nie cena, ale jakość wykonania, która widoczna jest w najmniejszych detalach. Jak więc oswoić ten styl? – Przede wszystkim warto dobrać kontrastujące połączenia, np. mat-połysk czy biel-czerń –mówi Michał Kichler. Dodaje też, że sztuka kontrastu działa na korzyść wnętrza.

Zmiana roli światła

W 2023 stawiamy na wygodę i spokój, dodatkowo przykładamy większą wagę do własnych potrzeb i samopoczucia, a oświetlenie, jako nieodłączny element wyposażenia wnętrza, może nam w tym pomóc. Poza podstawową funkcją, jaką jest doświetlanie przestrzeni, spełnia również bardzo ważną rolę w budowaniu nastroju w pomieszczeniu. Odpowiednio dobrane światło oraz jego temperatura barwowa znacząco wpływają na nasz nastrój i samopoczucie. Dodatkowo sprawiają, że wnętrze wygląda wyjątkowo i okazale. Rosnące znaczenie światła zaczęli doceniać zarówno klienci indywidualni, ale także producenci mebli i architekci wnętrz.

Obecnie mamy do czynienia ze zmianą roli światła. Akcent jest postawiony przede wszystkim na doświetlenie konkretnych przestrzeni w pomieszczeniach – mówi Michał Kichler i wyjaśnia, że najchętniej dobierane jest oświetlenie, które buduje nastrój, ale jednocześnie pozostaje zgodne z obowiązującymi trendami, w tym tak modnym art déco.

– Światło ma mieć ambientowy charakter. Efekt? Widzimy tylko świetlną łunę, a nie konkretne źródło światła. Jest to możliwe m.in. dzięki asymetrycznym profilom do taśm LED, które elegancko doświetlają meble – tłumaczy ekspert.

Trend, który obserwowaliśmy w 2022 roku i który z powodzeniem pozostanie na salonach w kolejnym, to szklane witryny pasujące zarówno do art déco jak i nadal popularnego loftowego designu. Jaki jest sekret stylowej witryny? Odpowiednie doświetlenie, które pozwala podkreślić wnętrza z książkami, wracającymi do łask kryształami czy rękodziełem.