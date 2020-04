Trendy wnętrzarskie: postaw na kolor rose gold

Różowe złoto – często określane również jako kolor miedziany – już od dłuższego czasu znajduje entuzjastów zwłaszcza w świecie mody, ale także coraz częściej aranżacji wnętrz. W jakim towarzystwie wypada najlepiej i z czym je łączyć?

REKLAMA

Różowe złoto – często określane również jako kolor miedziany – już od dłuższego czasu znajduje entuzjastów zwłaszcza w świecie mody – zegarki, bransoletki czy naszyjniki w tej kolorystyce przyciągają uwagę i nie pozwalają przejść obok siebie obojętnie. Z prostej przyczyny – jest nieco bardziej ekstrawaganckie i intrygujące niż złoto, a przy tym zdecydowanie bardziej eleganckie niż srebro. Miedziana barwa ożywia stylizacje, dodaje im awangardy i luksusu. Do tego stopnia, że oryginalny odcień zaczął cieszyć się powodzeniem nie tylko w modzie.

Choć aranżacyjnie kojarzy nam się z dodatkami w salonach, coraz śmielej wchodzi również do innych pomieszczeń – łazienek i kuchni w postaci baterii oraz zlewozmywaków. Stanowi świetny kontrast m.in. do białych, szarych oraz czarnych elementów wystroju, wspaniale wypada również w jednokolorowym zestawieniu. Rozwiązania w kolorze różowego złota to propozycja dla tych, którzy dotychczas decydowali się na błysk w postaci czystego złota lub chromu, jednak chcących spróbować czegoś nowego, o nieco cieplejszym odcieniu.

W tym sezonie różowe złoto tworzy świetny duet z kolorem roku 2020 według Pantone – granatu w odcieniu classic blue. Równie dobrze wypadnie w towarzystwie ciemnej, butelkowej zieleni. W obu zestawieniach stanowić będzie charakterystyczny, wyróżniający się element. Różowe złoto przyciąga wzrok, dlatego warto zastosować je jako silny akcent w wersji solo. Chcąc podbić jego efekt, zastosuj dodatki w takim samym odcieniu.

– Jeżeli decydujemy się na mocny akcent w postaci różowego złota warto, aby maksymalnie go wykorzystać w jednym punkcie. W przeciwnym razie możemy uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, czyniąc pomieszczenie przytłaczającym i przesadzonym, a dzięki naszej serii Pola możemy również zachować ten sam akcent w syfonach, które również występują w takim samym kolorze jak baterie – mówi Barbara Stempniak, product manager Laveo.

Rozwiązania z kolorze rose gold świetnie sprawdzą się np. w pomieszczeniach utrzymanych w tonacji czerni w stylu all black – ocieplą wnętrze i nadadzą mu niebanalny charakter. Kolejną ciekawą aranżacją jest przełamanie pomieszczenia zachowanego w monokolorze, np. totalnej bieli, za pomocą różowozłotego elementu. Dzięki niecodziennej kolorystyce zdecydowanie łatwiej będzie wnieść do kuchni pierwiastek ekstrawagancji i nonszalancji – zarówno, jako element kontrastujący w aranżacji lub taki, który ją równoważy. Różowe złoto świetnie sprawdzi się więc nie tylko w pastelowo różowej kuchni czy łazience, ale doskonale podkreśli również wnętrza, w których dominują na przykład głęboki błękit czy ciemna zieleń.

Różowe złoto to nie tylko ciepła barwa, ale przede wszystkim szlachetny połysk. Idealnie sprawdzi się w towarzystwie matu – wzajemnie uwypuklą to, co w nich najlepsze. Świetnie komponuje się również z wieloma materiałami, tworząc wyjątkowe zestawienia. Wspólnie mogą stworzyć wyrafinowaną, ale i nowoczesną aranżację.