Trudna lekcja digitalizacji

Wraz z pojawieniem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 firmy zostały wystawione na poważną próbę przetrwania. Znaczna ich część przeszła na tryb pracy zdalnej. Nie wszystkie były jednak do tego odpowiednio przygotowane. Według najnowszych badań Gartner, aż dla 55 proc. pracowników największym wyzwaniem home office były czynności związane z aspektem technologicznym. Czy pandemia nauczy polski biznes, że warto inwestować w cyfryzację przedsiębiorstwa?

Model pracy zdalnej coraz wyraźniej zdobywa popularność w polskim biznesie. W ciągu ostatnich 12 lat odsetek osób pracujących w ten sposób wzrósł o 159 proc. Home office jednak wciąż borykał się z wieloma trudnościami – od braku zaufania pracodawcy do pracowników po kwestie technologiczne. Te ostatnie często decydowały o tym, że praca zdalna nie była możliwa. W obecnych realiach społeczno-ekonomicznych związanych z pandemią SARS-CoV-2 format home office dla wielu firm okazał się konieczny, a przedsiębiorstwa w trybie przyspieszonym zostały zmuszone do wdrożenia rozwiązań, które pozwoliły na dalszą realizację ich celów biznesowych.

- Oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej to z pewnością bardzo trudna decyzja. Wymaga ustalenia nowych systemów pracy, odpowiedniego raportowania działań pracowników, a co najważniejsze utrzymania poziomu realizacji usług dla klientów. Dla niektórych firm barierę stanowi dostęp do zasobów informacji, które w Polsce często znajdują się w gabinetach działu księgowego, czy segregatorach pracowników w postaci umów, kontraktów, czy wniosków. Liczba takich wolumenów najczęściej uniemożliwia ich transport do domów lub jest niezgodna z przepisami prawa - mówi Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska.

Test na przetrwanie

Rzeczywistość, w której musiał odnaleźć się biznes na całym świecie, pokazała, że tylko te firmy, które już wcześniej podjęły kroki w stronę cyfryzacji dokumentacji były w stanie prowadzić swój biznes w sposób nieprzerwany. To natomiast zapewniło im przewagę konkurencyjną i zminimalizowało straty w tym trudnym momencie. Sytuacja, w której pracownicy nie mają dostępu do biura może skutkować nie tylko brakiem wglądu do potrzebnej dokumentacji, umów, ale nawet niezapłaconymi fakturami.



Jeszcze kilka miesięcy temu, mimo stopniowej digitalizacji firm w kraju, nasze wewnętrzne dane jasno pokazywały – polski biznes boi się utraty papierowej dokumentacji. Pracownicy chętniej i częściej korzystali z papierowych dokumentów, a praca na ich wersji elektronicznej stanowiła wyjątek. Dla przykładu na początku tego roku od jednego z naszych klientów odebraliśmy dokumentację papierową do archiwizacji, która ułożona obok siebie miałaby długość ok. 7 km. Każdego dnia, zamiast digitalizować dokumenty, dostarczaliśmy około 200 teczek w wersji papierowej. W dużej mierze wynikało to ze wciąż istniejącego przeświadczenia, że tylko papier ma moc prawną. Obecna sytuacja związana z pandemią znacznie przyspieszyła chęć digitalizacji firm (...). Możemy spodziewać się „boomu” digitalizacyjnego - tłumaczy Sylwia Pyśkiewicz, prezes Iron Mountain.