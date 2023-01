Trwa konkurs Paradyż Designers. Stwórz wnętrze z płytkami od Mai Ganszyniec

Do 17 lutego architekci, projektanci oraz studenci mogą zaprezentować swój pomysł na ponadczasowe wnętrze i wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie Paradyż Designers. Wystarczy zaskoczyć jury twórczym zastosowaniem kolekcji płytek Neve Creative projektu Mai Ganszyniec.

Bogactwo subtelnych detali, synergia barw, modułowość, prostota i funkcjonalność, to cechy kolekcji Neve Creative, które pozwolą uczestnikom konkursu Paradyż Designers zaprezentować swój twórczy potencjał.

- Ta kolekcja ma gigantyczny atut: nie jest projektem zamkniętym, dlatego daje duże pole do popisu dla architektów – podkreśla Paweł Sokół, Prezes Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, architekt wnętrz. - Wszystko zależy od tego jak będziemy ją interpretować. Z uwagi na mały format, można w ciekawy sposób wykorzystać fugi, które z powrotem wracają do łask i uzyskać kontrast pomiędzy płytką a fugą. Ważnym elementem podkreślającym i dopełniającym tę kolekcję jest także światło.

W konkursie Paradyż Designers mogą wziąć udział profesjonaliści wykonujący zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz oraz studenci wyższych uczelni na kierunku związanym z architekturą, czy też architekturą wnętrz. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac. Uczestnicy konkursu będą walczyć o nagrody o łącznej wartości 110 tys. zł. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.paradyz.com/konkurs. Zgłoszenia należy przysłać do 17 lutego 2023 roku. Prace konkursowe oceni dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem projektantki Mai Ganszyniec, a wyniki zostaną ogłoszone 9 marca 2023 roku.

Stworzona przez Maję Ganszyniec i Studio Ganszyniec kolekcja płytek Neve Creative łączy stylistykę lat 60. XX wieku ze współczesnym wzornictwem. W odpowiedzi na potrzeby teraźniejszości, takie jak indywidualizm i zrównoważone podejście do projektowania pozwala kreować niebanalne i ponadczasowe wnętrza, które przez lata pobudzają wyobraźnię i zaspokajają estetyczne oczekiwania.

- Punktem wyjścia do stworzenia kolekcji Neve Creative była redefinicja dekoracji, które w tradycyjnym ujęciu wnętrz, rządziły się dotąd ściśle określonymi zasadami. Był to sztywny schemat, w którym pomieszczenia miały swoją funkcję, a dekoracja z definicji była dodatkiem do spokojnej, stonowanej całości. Współczesne podejście do projektowania wnętrz podlega zmianom i wpływom trendów społecznych. Coraz trudniej więc zdecydować się na „ten” jeden, ponadczasowy motyw, z którym będziemy żyć przez lata, aż do kolejnego remontu. Wnętrza są teraz swobodne, płynne, dekoracje ścian i podłóg tworzą przyjazne tło w otwartej przestrzeni dla pozostałych elementów mobilnych – mebli, dodatków – wyjaśnia Maja Ganszyniec.