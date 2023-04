Trwa modernizacja biurowca Saski Crescent. Zaglądamy do gotowej przestrzeni pokazowej!

Podczas gdy niemal cały budynek poddawany jest transformacji, na blisko 500 mkw. powstał showroom, będący wizytówką nowej koncepcji Saski Crescent. Za projektem showroomu stoi Paul Ayre.

Trwa kompleksowa modernizacja położonego w centrum Warszawy, biurowca Saski Crescent należącego do CA Immo. Rozpoczęta w I kwartale tego roku przebudowa zakłada zwiększenie efektywności energetycznej budynku i nadanie mu nowoczesnego butikowego charakteru. Zapowiedzią zmian jest otwarta w marcu przestrzeń pokazowa. Eleganckie i jednocześnie odważne wnętrza odzwierciedlają najnowsze trendy w designie oraz technologiach budynkowych, inspirując do tworzenia elastycznego oraz przyjaznego środowiska pracy.

Podczas gdy niemal cały budynek poddawany jest transformacji, na blisko 500 mkw. powstał showroom, będący wizytówką nowej koncepcji Saski Crescent. Na wskroś nowoczesna oraz funkcjonalna przestrzeń pokazuje najnowsze możliwości w zakresie adaptacji powierzchni biurowych i już dziś repozycjonuje ten obiekt na tle innych warszawskich nieruchomości klasy A.

W showroomie uwzględniono: sale konferencyjne, stanowiska wspierające różne formy organizacji pracy, strefę relaksu oraz kawiarnię z efektownym barem. Pomieszczenia nadają miejscu prestiżowy, artystyczny i wyrazisty klimat. We wnętrzu dominują: antracyt, miedź, drewno i wszechobecna zieleń, a wszystko to przełamane jest mocnymi akcentami kolorystycznymi.

Projektem showrommu CA Immo zwraca też uwagę na ergonomię środowiska pracy i aktualne potrzeby pracowników biurowych. Ciepły charakter wnętrza oraz rozpiętość dostępnych rozwiązań – mobilne budki telefoniczne czy miejsca skupienia, równie istotne co przestrzenie odpoczynku i współpracy, pozwalają poczuć się tu komfortowo i dopasować stanowisko pracy do indywidualnych przyzwyczajeń, nabytych przez ostatnie lata pracy hybrydowej.

Za projekt zarówno showroomu, jak i nowych przestrzeni wspólnych w budynku odpowiada Paul Ayre i kierowane przez niego biuro architektoniczne vsf-creative.

Oprócz odświeżenia Saski Crescent na poziomie funkcjonalno-wizualnym, CA Immo mocno inwestuje w rozwiązania wpływające na środowisko naturalne i koszty eksploatacyjne. Efektem ma być do 30 proc. redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) budynku, w wyniku czego jej zużycie będzie o 40 proc. niższe od średniej europejskiej określonej przez deepki ESG Index (index-esg.com). Kierunek zmian zgodny jest ze strategią całej Grupy CA Immo, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i minimalizowaniu śladu węglowego portfela inwestycyjnego.

Dla przykładu w ramach prowadzonych prac zostanie zmodernizowany system sterownia automatyką budynku. Unowocześnieniu będą poddane również centrale wentylacyjne. Właściciel nieruchomości planuje zainstalować energooszczędne szybkie windy z centralnym system zarządzania i rozbudować zaplecze rowerowe.

Dostępne na rynku systemy i materiały dają właściwie nieograniczone możliwości w zakresie aranżacji przestrzeni biurowej. W showroomie pokazaliśmy całe spektrum rozwiązań, które możemy odpowiednio dopasowywać do oczekiwań i budżetu najemców. To, co pozostanie bez zmian, to core budynku – wysoka jakość wdrożonych technologii i ich efektywność środowiskowa oraz kosztowa. Naszym celem jest, by Saski Crescent zachwycał swoją energooszczędnością i designem nie tylko przez chwilę, a pozostał konkurencyjny w ujęciu długoterminowym – Aleksandra Niziołek, Technical Asset Manager w CA Immo.