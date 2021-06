Trwa wystawa rzeźb Oskara Zięty

„Steel Lifes. Oskar Zięta’s Vases” to tytuł wystawy najnowszych prac Oskara Zięty, którą można obejrzeć w przestrzeniach warszawskiego HE Concept Store oraz w pasażu Hotelu Europejskiego.

W gościnnych przestrzeniach warszawskiego HE Concept Store oraz w pasażu Hotelu Europejskiego prezentowane są najnowsze prace Oskara Zięty, artysty, projektanta procesów i architekta.

Wystawę można odwiedzać w dniach 13 maja - 12 czerwca 2021, od poniedziałku do soboty w godz. 11:00 – 19:00

To nowoczesne wazony, które w efekcie formowania stali powietrzem pod ciśnieniem zyskały rzeźbiarskie, organiczne kształty. Błyszcząca stal zestawiona z wielobarwnymi roślinami to metafora współistnienia technologii i natury w twórczości Zięty. Rozkwitanie i wzrost, czyli zmiana gabarytów określana przez Oskara Ziętę jako ekspansja wolumetryczna, to codzienność technologii FIDU - metody obróbki stali wykorzystywanej przez tego wszechstronnego projektanta w tworzeniu designu i sztuki. Partnerem wystawy jest Opoczno, najstarsza polska marka płyt ceramicznych i gresowych, która stworzyła na bazie jednego ze swoich najnowszych konceptów postumenty, eksponujące wazony Oskara Zięty.

Postumenty, na których eksponowane są najnowsze prace Oskara Zięty wykonane zostały przy użyciu płyt z kolekcji Silver Point, będącej częścią serii wielkoformatowych gresów Grand Concept Opoczno. Płyty z rysunkiem kamienia podkreślają piękno wazonów, nie zakłócając ich harmonijnej formy. - To kolejny już raz, gdy możemy być częścią wyjątkowych kreacji Zięta Studio. – mówi Małgorzata Matuzewicz, Brand Marketing Manager Opoczno. - Niezwykle cenimy Oskara Ziętę, jego twórczość i ogromne pokłady kreatywności. Cieszymy się, że zaprosił nas do kolejnego projektu. Dzięki temu nasza kolekcja Silver Point stałą się elementem wystawy, który w subtelny sposób eksponuje niezwykle efektowne realizacje w oryginalnych wnętrzach Hotelu Europejskiego.

Co jeszcze łączy te dwie marki? Zarówno Zięta Studio jak i Opoczno są tegorocznymi laureatami Red Dot Design Award. Prestiżową „czerwoną kropkę” otrzymały krzesło Ultra autorstwa Oskara Zięty oraz kolekcja Color Crush z serii Grand Concept Opoczno.