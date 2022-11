Trzop Architekci zaprojektowali nową siedzibę Canpack w Krakowie

Nowoczesna, proekologiczna, dostosowana do pracy o różnych charakterze, silnie podkreślająca tożsamość firmy i z malowniczym widokiem na starówkę – taka jest nowa siedziba firmy Canpack w Krakowie. Za projektem wnętrz stoją Trzop Architekci.

Nawiązując do profilu działania firmy, architekci wykorzystali w projekcie materiały używane do produkcji opakowań, takie jak stal, aluminium i szkło.

Szczególną uwagę zwraca klatka schodowa wyglądem przypominająca… puszkę.

Do dyspozycji pracowników są przestrzenie dostosowane do pracy o różnym charakterze: od open space’ów przez budki telefoniczne po pokoje do pracy projektowej.

Biuro jest ekologiczne dzięki wprowadzeniu roślinności i zastosowaniu materiałów z recyklingu.

Nieformalna przestrzeń do pracy

Do dyspozycji pracowników są przestrzenie dostosowane do pracy o różnym charakterze. Znajdziemy tutaj zarówno typowe open space’y, jak i pokoje do pracy cichej, małe salki i budki telefoniczne, a także stworzone z myślą o pracy w większych zespołach, pokoje do pracy projektowej. Nowoczesna przestrzeń naszpikowana jest nowoczesnymi rozwiązaniami AV i w zakresie ergonomii pracy.

W projekcie postawiono na stworzenie nieformalnego charakteru przestrzeni biurowych, co architektom udało się osiągnąć poprzez zaplanowanie nietypowych miejsc spotkań. Najważniejszą z nich, stanowiącą serce projektu jest kantyna, z której rozciąga się malowniczy widok na panoramę krakowskiej starówki. Tutaj pracownicy mogą nie tylko zjeść posiłek, ale także spędzić wspólnie czas oglądając mecz ulubionej drużyny czy skorzystać ze strefy kreatywnej.

Do dyspozycji pracowników są przestrzenie dostosowane do pracy o różnym charakterze.

Energooszczędność

Ważnym aspektem projektowania biura była ekologia. Architekci wprowadzili do wnętrz żywą roślinność i postawili na materiały z odzysku. Przykładem są chociażby wykładziny i panele akustyczne, do których produkcji użyto materiałów z recyklingu. Dodatkowo o ekologię w biurze pomagają zadbać nowoczesne technologie.

Biuro jest proekologiczne dzięki wprowadzeniu roślinności i zastosowaniu materiałów z recyklingu.

– Szczególną uwagę przy projekcie oświetlenia zwracaliśmy na energooszczędność, używając wyłącznie ledowych źródeł światła. Również sterowanie lamp w odpowiednio podzielonych grupach jak i czujki ruchu sprzyja mniejszemu zużyciu prądu – wylicza arch. Bartosz Trzop, założyciel i prezes zarządu, Trzop Architekci.

Tożsamość firmy

Do kantyny wiodą schody zamknięte w wewnętrzną klatkę schodową, która wyglądem nawiązuje do flagowego projektu firmy Canpack, czyli puszki. Przez całe biuro przewijają się zresztą nawiązania do produkowanych przez firmę opakowań: dominują szkło, stal i aluminium. Klatka-puszka jest dodatkowo podświetlana w różnych kolorach, co wspólnie z jej centralnym położeniem czyni z niej wizytówkę projektu, nawiązującą silnie do tożsamości firmy.

Biuro otwarte na gości

Wizytówką biura jest również sama recepcja, która na pierwszy rzut oka może wydać się surowa i ascetyczna, z dużą ilością stali, bieli i szarości. System kolorowego oświetlenia pozwala jednak za dotknięciem jednego przycisku przemienić ją w barwne pomieszczenie, dostosowując kolor i charakter wnętrza do odwiedzających ją gości.

Za dotknięciem jednego przycisku recepcję można przemienić w barwne pomieszczenie, dostosowując kolor i charakter wnętrza do odwiedzających ją gości.

Specjalną strefą w biurze jest Experience Center, do której goście mogą się przedostać bezpośrednio z poziomu recepcji. Experience Center to miejsce, które łączy cechy przestrzeni ekspozycyjnej i warsztatowej. Tutaj goście odwiedzający biuro Canpack mogą nie tylko obejrzeć produkty firmy i poznać ich historię, ale także przetestować różne możliwości projektowania tych produktów.