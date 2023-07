Trzy, dziewięc, a może... czternaście? Ile pięter mają biura w Polsce?

Trzy, cztery, pięć, dziewięć, a nawet 14 pięter - tyle zajmują biura niektórych firm! Tym razem przygotowaliśmy nieco inne zestawienie projektów biurowych, w którym skupiamy się na siedzibach, które rozciągają się na kilka kondygnacji.

Biuro DXC Technology w Warszawie: 3 piętra

Pracownia Bit Creative stworzyła w warszawskim biurowcu Skyliner przestrzeń pracy dla firmy DXC Technology w oparciu o ideę "agile". Siedziba firmy znajduje się na trzech piętrach budynku zajmuje ok. 4500 mkw. Przestrzeń została podzielona na wiele elastycznych przestrzeni roboczych, a także sal konferencyjnych. Biuro zaprojektowano z myślą o pracy hybrydowej - znajdziemy tu wiele przestrzeni do pracy w mniejszych zespołach.

Biuro DXC Technology w Skylinerze, fot. fotomohito

Design biura nawiązuje do działalności firmy. Główny trzon projektu stanowią neutralne barwy i materiały, których uzupełnienie stanowią brandowe akcenty kolorystyczne. Chłodny industrialny styl został przełamany dużą ilością zieleni i drewna. Uzupełnienie aranżacji stanowią nowoczesne meble i rozwiązania akustyczne na ścianach i suficie. Przestrzeń zaprojektowano w oparciu o takie materiały, jak cegła czy wełna drzewna, które urozmaicono detalami w postaci szkła ornamentowego czy falistej blachy. Całość uzupełnia duża ilość naturalnej zieleni.

Biuro MSD Poland w Warszawie: 4 piętra

Na czterech piętrach Warsaw Trade Tower w 2022 r. powstała zupełnie nowa aranżacja biura spółki MSD Polska. Na łącznej powierzchni 5.000 mkw. stworzono nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami. Biuro jest przykładem trendu, który zyskuje na popularności od czasu pandemii. Mowa tu o odchodzeniu od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub indywidualnej.

Biuro MSD Poland w Warsaw Trade Tower, fot. mat. prasowe

Za koordynację całego procesu odpowiadała firma Sodexo przy wsparciu partnera – firmy Workplace w zakresie project management, architektura/design oraz change management. Profesjonalne zarządzanie projektem umożliwiło przeprowadzenie prac remontowych w zaledwie cztery miesiące.

Biuro McCormick w Łodzi: 6 pięter

McCormick, właściciel polskich marek Kamis i Galeo, zajmuje 6 pieter w wieży Monopolis 2.0, inwestycji zlokalizowanej na terenie dawnych zakładów Monopolu Wódczanego w Łodzi. Zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni o powierzchni 5300 mkw. powierzono firmie Tétris.

- Znajdziemy tu piętro zielone, waniliowe, lawendowe czy czerwone kojarzące się z papryką. Chcieliśmy, aby przy powtarzających się aranżacjach, każde z pięter miało swój, wyróżniający się charakter - opowiada Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Biuro McCormick w Monopolis w Łodzi, fot. Kinga Skalik Fotografia

Nazwy ziół przypisane zostały również do licznych sal konferencyjnych i mniejszych sal spotkań. Do zaakcentowania ich we wnętrzach wykorzystano grafiki w postaci tapet oraz ilustracje stylizowane na historyczne ryciny. Większość miejsc do pracy znajduje się na open space, ale pomyślano tu o wygodzie, aranżacjach meblowych wprowadzających naturalny dystans i poczucie komfortu.

Biuro Google w Warszawie: 14 pięter

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej otworzył jesienią 2021 roku największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Centrum Google zajmie 14 pięter (od 18 do 31). Inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających będzie taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna.

Nowe centrum Google w budynku The Warsaw Hub. fot. Jacek Waszkiewicz

Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także nowoczesny i strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych. Kompleks wyposażono w zaawansowane rozwiązania technologiczne, a zintegrowane systemy zarządzania budynkiem są zarządzane przez infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i obsługiwaną przez Google Cloud Platform. Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina.

Biuro Keywords Studios w Katowicach: 10 pięter

W połowie 2022 roku Keywords Studios przeniósł swoje katowickie biuro do nowo oddanego do użytku kompleksu wielofunkcyjnego Global Office Park, a po kilku miesiącach zdecydował się na zwiększenie powierzchni najmu – w sumie zajmuje tam dziś ponad 13 tys. mkw. – Myśl przewodnia Keywords Studios to „Imagine More”, dlatego chcieliśmy wyjść poza schemat postrzegania biura wyłącznie jako miejsca pracy – mówi Marek Moskalik, Communication Coordinator w Keywords Studios.

Biuro Keywords Studios w Global Office Park w Katowicach, fot. Szymon Polański

Na 10 piętrach biura Keywords Studios w Global Office Park znajdują się tak niestandardowe elementy biura jak zjeżdżalnia, kino, siłownia, najnowsze konsole, automaty do gier, planszówki.

Biuro PwC SDC w Katowicach: 9 pięter

Architekci z pracowni The Design Group zaprojektowali wnętrza siedziby jednej z największych firm z branży BPO/SSC - PwC Service Delivery Center. Biuro jest zlokalizowane na dziewięciu piętrach katowickiego biurowca .KTW II spod kreski Medusa Group i zajmuje blisko 13 tys. mkw. We wnętrzach połączono nowoczesność z industrialnością, tradycje regionu z jego biznesowym charakterem.

Biuro PwC SDC w .KTW II w Katowicach, fot. mat. prasowe

Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Mając na uwadze historię i architekturę tych budowanych ponad sto lat temu osiedli dla pracowników kopalni, zdecydowali się uczynić cegłę jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza. Inspiracją dla aranżacji stało się również historyczne powiązanie mieszkańców Śląska z kopalniami węgla. Design biura w naturalny sposób został zatem połączony z kolorem czarnym.

Biuro OTCF w Krakowie: 4 piętra

Firma OTCF, właściciel sportowej marki 4F, skonsolidowała swoje dotychczasowe biura w Krakowie oraz Wieliczce i otworzyła główną siedzibę w kompleksie The Park Kraków. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci. Z racji profilu jaki prezentuje spółka OTCF, specjalizująca się w tworzeniu i produkcji odzieży sportowej dla zawodowców i amatorów, główną inspiracją do stworzenia koncepcji wnętrza dla siedziby firmy nie mogło być nic innego jak największa sportowa impreza świata, czyli Igrzyska Olimpijskie.

Biuro OTCF w The Park Kraków, fot. mat. prasowe

Kolorystyka dominująca w projekcie wykorzystuje 5 kolorów z kół olimpijskich. Jako element spójny wykorzystano kolor czarny, w połączeniu na każdym z 4 pięter z kolejnymi kolorami: zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Wybrany kolor piętra pojawia się w formie delikatnych akcentów między innymi w profilach aluminiowych ścian szklanych czy też w pasach imitujących bieżnię na posadzkach w głównych ciągach komunikacyjnych biura. Charakterystyczną i wyróżniającą się część stanowi showroom do prezentacji wszystkich nowych kolekcji 4F i pozostałych marek z portfolio firmy.

Biuro Greenberg Traurig w Warszawie: 3 piętra

Pracownia Barnaby Grzeleckiego Bit Creative zaprojektowała przestrzeń biura kancelarii Greenberg Traurig, zlokalizowanego w najwyższym budynku UE, Varso Tower w Warszawie. Zajmujące trzy piętra biuro o powierzchni 5 tys. m kw. przyciąga uwagę elegancką wielofunkcyjną strefą wejściową i gabinetowym układem większości pomieszczeń.

Biuro Greenberg Traurig w Varso Tower, fot. fotomohito

Jak podkreśla arch. Barnaba Grzelecki, kluczowym elementem projektu była strefa wejściowa, która w tym biurze pełni trzy funkcje jednocześnie: kuluarową, konferencyjną i eventową. W części pracowniczej biura przeważa układ gabinetowy. Stanowiska pracy, które znalazły się na open space wydzielają designerskie meble i roślinność, a podział przestrzeni został zaprojektowany tak, aby zapewnić pracownikom komfort akustyczny. Do ich dyspozycji są także 1-2 osobowe pokoje do pracy indywidualnej.

Do dyspozycji pracowników na każdym piętrze znajdują się także pomieszczenia socjalne, takie jak duża kuchnia zlokalizowana na najwyższym piętrze, a na dwóch niższych po dwa coffee pointy w formie aneksów kuchennych. Do dyspozycji pracowników biura jest także m.in. ogólnodostępna biblioteka z czytelnią.

Biuro Allegro w Poznaniu: 10 pięter

Stworzony przez The Design Group projekt siedziby Allegro w kompleksie Nowy Rynek obejmował 10 pięter, ok. 25 tys. mkw. i prawie 3 tys. stanowisk pracy. Wnętrza są nowoczesne, a zarazem przytulne, zachęcające do powrotu do pracy w biurze.

fotomohito_tdg_allegro_poznan_046_9307.jpg

Biuro jest doświetlone światłem naturalnym i przestronne. Ergonomię i użyteczność wspierają też inteligentne systemy oświetlenia, elektrycznie regulowane biurka typu Stand Up i najnowsze systemy do video-konferencji zintegrowane z systemem rezerwacji sal. Każde piętro jest w innym odcieniu z 4 wybranych kolorów, co ułatwia orientację. Kształt koła pojawia się np. w przeszkleniach i elementach akustyczych. Fornirowane szczeble inspirowane fasadą biurowca widnieją w strefie powitalnej każdego piętra.

Z kolei odniesienia do legend są na ręcznie malowanych muralach. Mocno przykładano uwagę do akustyki - na każdym open space i w salkach znaleźć można grube filcowe kotary dopasowane do kodu kolorystycznego piętra, baffle i wykładziny z podkładem akustycznym. Jest tu wiele przestrzeni wspierających integrację i współpracę np. jungle roomy, strefy creative czy amfiteatry.

Biuro Moderny w Warszawie: 3 pietra

Siedziba Moderny w Warsaw Unit, której wnętrza zaprojektowała pracownia Massive Design to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Biuro charakteryzuje nie tylko ponadczasowa elegancja, ale też starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna. Została ona dopasowana do potrzeb organizacji i ułożona zgodnie z wypracowanymi podczas warsztatów projektowych zasadami, zgodnymi z zaleceniami Well v.2, gdzie celem, do osiągnięcia, jest najwyższa możliwa ocena dla biura w Polsce.

Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. Połączone zostały przestrzenie socjalne i integracyjne biura, w tym zlokalizowana na środkowym piętrze, mogąca pomieścić niemal 200 osób, wielofunkcyjna przestrzeń „Town Hall”.

Siedziba Moderny w Warsaw Unit, fot. Szymon Polański

Całość wystroju wnętrz została wypracowana podczas warsztatów projektowych, gdzie największy nacisk położono na dobór naturalnej, ciepłej kolorystyki, uzupełnionej o odpowiednie rozplanowanie żywej zieleni. Oprócz ogrodu wertykalnego, na powierzchni możemy spotkać starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni wolnostojącej, jak i zabudowanej w ramach specjalnych regałów, ale też w postaci kilku zielonych ścian – wszystko, aby poprawić jakość powietrza i samopoczucie personelu.