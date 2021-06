Trzy najlepsze rozwiązania podłogowe do przedszkola i żłobka

Podłogi do placówek edukacyjnych wymagają podłóg bezpiecznych i higienicznych, a jednocześnie trwałych i łatwych w utrzymaniu w czystości. Nie bez znaczenia jest również kolorystyka, wzór, struktura i skład samego produktu. Forbo Flooring Polska prezentuje 3 rozwiązania podłogowe, które sprawdziły się w placówkach edukacyjnych dla najmłodszych.

Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszy się naturalna podłoga Marmoleum. Wykładzina ta to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań podłogowych. Jej skład to w 97 proc. surowce naturalne, takie jak olej lniany, mączka drzewna, wapień, żywica czy juta. Marmoleum nie zawiera plastiku, ftalanów ani styrenu, zapewniając bezpieczną i niskoemisyjną podłogę. Co więcej Marmoleum posiada właściwości bakteriostatyczne. Jako gładka, elastyczna i nieporowata podłoga stanowi też dobrą podstawę do łatwej pielęgnacji, konserwacji i dezynfekcji. Jest też przyjazna dla alergików. Niemniej ważnym aspektem jest kolorystyka oraz faktura materiału. W portfolio Forbo znajduje się ponad 300 kolorów do wyboru o zróżnicowanej strukturze i dostępności w rolce lub formacie modułowym, który dopasować można do każdego wnętrza.

Kolejnym rozwiązaniem są podłogi akustyczne. Jest to propozycja do pomieszczeń, w których chcemy zminimalizować hałas. Forbo oferuje wykładzinę Sarlon, produkowaną od ponad 40-stu lat, która skutecznie tłumi hałas u źródła – czyli od podłogi. Redukcja dźwięków uderzeniowych wykładziny Sarlon wynosi w zależności od kolekcji od 15 dB do 19 dB, co znacząco poprawia komfort i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Sarlon nie zawiera ftalanów i oferuje wielobarwną paletę kolorów zaprojektowaną z myślą o żłobkach i przedszkolach.

Trzecim, popularnym w Polsce rozwiązaniem, jest klasyczna wykładzina PCW. Takie rozwiązanie cechuje się przede wszystkim wysoką trwałością i łatwością w czyszczeniu. Szczególnie polecić można wykładzinę homogeniczną (jednorodną) Forbo Sphera, która jest bardzo wytrzymała i odporna na zużycie, a dzięki temu, że nie zawiera ftalanów jest całkowicie bezpieczna. Zastosowana powłoki zabezpieczającej Smart Top sprawia, że wykładzina jest łatwa w pielęgnacji i nie wymaga żadnych zabiegów konserwujących. Łatwo poddaje się obróbce, dzięki czemu możliwe jest wycięcie podczas instalacji fantazyjnych wzorów, takich jak motyle, żaby, kwiaty, które są idealną ozdobą w placówkach edukacyjnych.