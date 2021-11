Tu bije serce holenderskiego designu. Z wizytą w Dronten

Marka HKliving założona została przez Emiela Hetsena i Sandera Klavera w 2008 roku. To właśnie inicjały ich nazwisk posłużyły do stworzenia nazwy firmy. HKliving to meble, oświetlenie, dekoracje, które są kwintesencją holenderskiego podejścia do designu i wzornictwa: praktyczne, ekologiczne, dobrze zaprojektowane i piękne w swojej prostocie. W kolekcjach HKliving widoczne są nawiązania do przeszłości, często zauważyć można echa retro lub vintage. Dziś zaglądamy do siedziby marki w Dronden.

Już od prawie 13 lat miłośnikom designu z całego świata z holenderskim wzornictwem kojarzą się produkty HKliving. Kolekcje marki dostępne są aż w 70 krajach za pośrednictwem sieci 3000 sprzedawców. Centra dystrybucyjne firmy znajdują się w USA, na Bliskim Wschodzie oraz w środkowej Holandii, w Dronten. Tam też znajduje się główna siedziba firmy i tam dziś Państwa zapraszamy z wizytą.



Siedziba marki – House of HKliving robi wrażenie już z zewnątrz. Nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek z betonu, metalu i szkła, zaprojektowała pracownia architektoniczna De Tekenwarkplaats. Wewnątrz – biura pracowników oraz ogromny, robiący niezapomniane wrażenie showroom marki, w którym zwiedzający mogą zobaczyć wszystkie, podzielone tematycznie kolekcje zajmujące cały parter. Miejscami ekspozycja przypomina prawdziwy, pięknie urządzony dom, bo przecież HKliving ma w swojej ofercie wszystko, co jest do tego niezbędne.



Przechadzając się po House of HKliving, odwiedzamy wygodnie zaaranżowane salony z komfortowymi sofami i malowniczo porozrzucanymi na nich poduchami, z pledami tylko czekającymi, by otulić się nimi w jesienny chłodny wieczór. Na stolikach kawowych – albumy, bibeloty, świeże kwiaty w wazonach z nowej kolekcji. A my nie możemy opanować się, by nie głaskać tapicerek miękkich sof i foteli: weluru, sztruksu, buclee. W jadalniach urządzonych w showroomie, na stołach ceramiczne naczynia w stylu lat 70. zdają się czekać, by domownicy wrócili do domu i by podano bruine bonensoep – tradycyjną holenderską zupę z czerwonej fasolki. Wnętrza showroomu urządzone są także szafami i komodami oraz siedziskami z rattanu, tak charakterystycznymi dla holenderskiej marki.

Domową atmosferę showroomu tworzą również znakomicie dobrane dodatki i dekoracje. Ściany zdobią plakaty, grafiki i płaskorzeźby. Podłogi – kolorowe dywany, które odpowiadają za przytulny klimat. W donicach ustawionych na blatach i meblach – bujne rośliny.

Właściciele HKliving są przekonani, że właśnie na takiej ekspozycji produkty marki prezentują się najlepiej. Dlatego w Dronten zobaczymy wszystkie nowe kolekcje, między innymi: prawdziwy hit w stylu vintage – Doris for HKliving, powściągliwą w formie ceramikę Kyoto i Athena, inspirowaną starożytnością. Całość zalana jest naturalnym światłem padającym z olbrzymich przeszkleń, za którymi kołyszą się wysokie trawy. Gdy zapada zmierzch, salon rozświetlają lampy z oferty. Wiklinowe abażury rzucają wokół tajemnicze cienie, lampy stojące i lampiony tworzą nastrój.



Schody o czarnej, metalowej konstrukcji prowadzą na piętro. Tam znajduje się openspace ze stanowiskami pracy a na dole stoi ogromny drewniany stół, przy którym wszyscy pracownicy wspólnie spożywają lunch. Domowa atmosfera w HKliving House nie panuje tylko na ekspozycji. Markę tę tworzy naprawdę zgrany zespół. Podobnie jest w polskim przedstawicielstwie marki HKliving w Warszawie. W uroczym showroomie przy ulicy Angorskiej na Saskiej Kępie czeka na Was ekspozycja mebli, oświetlenia i dodatków, a także zespół gotowy, by odpowiedzieć na wszelkie pytania.