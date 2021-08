Tu design gra pierwsze skrzypce. Medicover Stomatologia z wnętrzami na wzór hotelu

Przyszedł czas na rozwijanie patient experience w centrach stomatologicznych. Staranne projektowanie wnętrz customer friendly i podkreślanie znaczenia relacji międzyludzkich stają się kluczowym aspektem tworzenia centrum stomatologicznego Medicover Stomatologia.

Customer experience hoteli premium staje się nowym benchmarkiem dla patient experience centrów Medicover Stomatologia. Marka w swoim rozwoju coraz odważniej sięga po najlepsze doświadczenia innych branż – co zaskakujące – także tych niezwiązanych z medycyną. Powód?

– Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w oczekiwaniach pacjentów-konsumentów. Wciąż najważniejsze są jakość leczenia czy dostęp do najnowszych technologii, rośnie natomiast rola patient experience, czyli całości doświadczeń, jakie towarzyszą wizycie u dentysty. Liczy się już pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt z centrum, który powinien wyzwalać tylko pozytywne odczucia – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Pacjenci zwracają dziś uwagę m.in. na standard obsługi i to na każdym etapie leczenia, także na jakość relacji z lekarzem, personalizację usług, a nawet na design miejsca, w którym są leczeni. Z naszych badań wynika, że już dla co piątego pacjenta istotne jest indywidualne podejście lekarza do pacjenta. Tyle samo osób oczekuje, że zarówno lekarz, jak i centrum stomatologiczne zapewnią im maksymalny komfort podczas wizyty.

Skąd te zmiany? Rozwój rynku stomatologicznego w Polsce wpłynął na przemodelowanie oczekiwań pacjentów. Lekarze są coraz lepiej wykształceni i nieustannie podnoszą kwalifikacje. Z dostępem do najnowocześniejszych technologii też nie ma problemu, natomiast w dziedzinie relacji z pacjentem wciąż pozostało wiele do nadrobienia. To właśnie skłoniło Stomatologię Medicover do sięgnięcia po doświadczenia branży hotelarskiej, która customer experience doprowadziła do perfekcji przez dekady doskonalenia swoich usług.

– Rynek stomatologiczny nie jest jeszcze tak postępowy w kwestii nawiązywania relacji z klientem, jak branża hotelowa z gośćmi. Szukając najlepszych praktyk, nie możemy zamykać się wyłącznie we własnej branży, w schematach, które już wypracowano. Konieczne jest szukanie inspiracji i rozwiązań poza stomatologią. Sięgnięcie po praktyki znane w hotelach to pionierskie podejście, które ma szansę nie tylko zaspokoić oczekiwania pacjenta, ale także zmienić podejście Polaków do samego leczenia – mówi Wioletta Januszczyk.

Potencjał jest ogromny. Jak zauważa Joanna Zienkiewicz, patient experience manager z Medicover Stomatologia, rynek hotelowy ma wiele do zaoferowania współczesnej dentystyce i pacjentowi.

– Paradoksalnie projektowanie customer experience nie jest tak powszechne w świecie usług, także usług medycznych. Wciąż kojarzy się z rynkiem dóbr luksusowych. To, co robi obecnie Medicover Stomatologia, to zupełnie nowe podejście oparte na idei, w której Pacjent – jako jednostka ze swoimi unikalnymi potrzebami – stawiany jest w centrum zainteresowania – mówi.