Tu łączy się tradycja i branża tech. Oto rozciągnięte na 4 kondygnacjach biuro we wrocławskiej Renomie

Globalny gracz technologiczny z USA na swoją siedzibę wybrał historyczny obiekt Domu Handlowego Renoma, istniejący na mapie Wrocławia od 1930 roku. Przedstawiamy projekt wnętrz spod kreski 3XA we współpracy ze Studio Bardzo.

Od ponad dwóch lat wrocławska Renoma, najstarszy w Polsce zabytkowy dom handlowy, przechodzi transformację z galerii handlowej w ekskluzywne centrum biurowo-usługowe.

Na zlecenie właściciela budynku, firmy Globalworth Poland, pracownia 3XA przygotowała projekt adaptacji istniejącego 4-kondygnacyjnego biura na potrzeby nowego najemcy.

Wielkopowierzchniowa przestrzeń (12 000 mkw.) miała z początku ulec niewielkiej metamorfozie. Odświeżenie miało dotyczyć jedynie podłóg i ścian, w zakresie wymiany wykładzin i malowania. Jednak już na etapie prac koncepcyjnych architektom z 3XA udało się przekonać inwestora do większej ingerencji w przestrzeń. Dzięki włączeniu w projekt aranżacji przestrzeni wspólnych dla pracowników, firma zrobiła ważny krok w budowaniu wizerunku pracodawcy na tym jakże konkurencyjnym obecnie rynku. Finalnie projekt wnętrz objął recepcje, strefy wspólne typu chill-out room, game-room , brainstorm rooms, e-club, a przede wszystkim kuchnie dla pracowników, rozsiane po 4 piętrach biurowca. W zakresie korytarzy, których na powierzchni ponad 12 tys. mkw. i czterech kondygnacjach jest niezwykle dużo, projektanci postawili na spersonalizowany wall design w formie autorskich grafik ściennych, a także przemyślany wayfinding system. Za projekt oznakowania wizualnego oraz wall design odpowiada Studio Bardzo z Wrocławia.

- Projektując zadaliśmy sobie pytanie jak połączyć tak odległe od siebie światy: branżę IT z jej innowacyjną technologią i zabytkową, historycznie ważną architekturą budynku Renomy - podkreśla Łukasz Reszka, CEO pracowni 3XA.

A trzeba pamiętać, że budynek to absolutnie wyjątkowy. Został wybudowany przez braci Wertheim jako jeden z domów towarowych ich berlińskiej firmy handlowej (Warenhaus Wertheim), a zaprojektował go znany berliński architekt Hermann Dernburg. Jego elewację tworzą obiegające cały budynek pasy okien oraz przechodzące poniżej i powyżej nich lśniące na złoto ceramiczne gzymsy, zatopione w ścianach ze szkliwionej i złoconej ceramiki. Wielką rolę w tej elewacji odgrywają detale. Plastycznie ukształtowaną fasadę zdobi 100 płaskorzeźb ludzkich głów autorstwa rzeźbiarza Ulricha Nitschke. Przedstawiają one twarze ludzi ze wszystkich kontynentów, przedstawicieli różnych grup etnicznych, a inspiracją do ich sportretowania były okładki popularnego wówczas podróżniczego periodyku Atlantis. Od prawie 100 lat rzeźby te są symbolem nie tylko międzynarodowości handlu, ale przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka, poszanowania jego osoby, pochodzenia i poglądów.

- Ten właśnie element portretowych rzeźb uczyniliśmy wizualnym łącznikiem między tradycją a branżą tech. Motyw głów z fasady budynku powtórzyliśmy we wnętrzach, w formie graficznych fresków - mówią architekci.

We współpracy ze Studio Bardzo powstały autorskie grafiki ścienne, na których historyczne postacie występują w technologicznych kontekstach. Wyrazista kolorystyka marki zaczerpnięta z brand manuala najemcy (żółty, czarny, szary i biały) wzbogacona została nawiązującym do lica budynku złotem. Odległy kontekst przedwojennego Wrocławia pojawił się w doborze materiałów - naturalnego drewna, żywej zieleni roślin. Dawnego ducha miasta można poczuć w kuchniach zaprojektowanych w stylu „retro french bistro”. Znalazły się tu siedziska zintegrowane z kawiarnianymi blatami, duże jadalniane stoły, meble miękkie, fotele, regały z roślinami i czasopismami. Klimatyczne oświetlenie tworzą lampy stojące i kinkiety. Z kolei największą wspólną przestrzeń - główną kuchnię (tzw. E-club) pełniącą rolę miejsca do firmowych spotkań – zaaranżowano w duchu „urban jungle”. Umeblowanie sali jest w pełni mobilne, pozwala na zmianę ustawienia stołów z układu jadalniano-wypoczynkowego na audytoryjny. W ten sposób, w centrum miasta, w historycznym budynku, którego ducha wyraża otwartość na inne kultury i narodowości, powstała rezonująca z nim przestrzeń współczesnego biura. Biura należącego do multikulturowej, wielojęzycznej społeczności IT.