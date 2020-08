Tutaj nuda nie ma wstępu! Wnętrza akademika według MIXD

Strefa fitness, pralnia, gaming room, sala cichej nauki, przestrzeń coworkingowa, wspólna kuchnia – to wszystko będzie do dyspozycji studentów mieszkających w gdańskim Student Depot. Projekt wnętrz przestrzeni wspólnych stworzyło studio MIXD.

Już we wrześniu 2020 przywita pierwszych mieszkańców prywatny dom studencki sieci Student Depot powstający w Gdańsku. Przestrzenie wspólne tego obiektu to projekt studio MIXD – koncentrujący się na stylu życia młodych ludzi, ich pragnieniu doświadczania, zabawy i przebywania w inspirującej, pełnej życia przestrzeni.

Zlokalizowany w niedalekim sąsiedztwie Uniwersytetu Gdańskiego i zaledwie 2 km od plaży akademik Student Depot pomieści niemal 400 studentów. Będą oni mieli do dyspozycji jedno- i dwuosobowe pokoje z aneksem kuchennym i szybkim łączem internetowym. Wiele atrakcji i udogodnień znajdzie się też w przestrzeniach wspólnych obiektu: strefa fitness, pralnia, gaming room, sala cichej nauki, przestrzeń coworkingowa, wspólna kuchnia. Jolanta Bubel ze Student Depot podkreśla że ten bogaty program obiektu opiera się na know-how marki, która ma już ponad 6 lat doświadczenia na rynku prywatnych akademików w Polsce. – Doskonale znamy potrzeby studentów, a MIXD udało przełożyć się je świetnie na projekt wnętrz. Nasza współpraca była bardzo owocna.

Spotkajmy się w lobby

Jak mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny studio MIXD, koncepcja projektowa przestrzeni wspólnych Student Depot Gdańsk opiera się na przestrzeni ożywionej, up beatowej, stwarzającej świetne warunki do spotkań, imprez i różnych form spędzania czasu wolnego. Już w lobby wiele się dzieje – mamy tu miejsca do spotkań oraz mini audytorium z ogromnym ekranem, idealnym do wspólnego oglądania meczów, sportowych transmisji, koncertów czy rozgrywania turniejów gier komputerowych. Ta przestrzeń płynnie łączy się z dużą, przystosowaną do wspólnego spędzania czasu i jedzenia kantyną – wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ściany i kolumny zdobią grafiki opracowane przez MIXD we współpracy z artystami z grupy Kolektyf – wielobarwne, graficzne, bardzo „plakatowe”.

Nuda nie ma wstępu

Poszczególne przestrzenie akademika Student Depot dość mocno się od siebie różnią, nie ma tu miejsca na nudę czy monotonię. Gaming room łączy fanów konsoli z zapalonymi wielbicielami planszówek – jest też miejsce dla tych, którzy chcą tylko kibicować rozgrywkom lub po prostu spotkać znajomych. – Świat gier on-line i offline jest dla młodych ludzi niezwykle ważny: tu poznają przyjaciół, zdobywają nowe doświadczenia, rywalizują, uczą się. Dlatego stworzyliśmy dla wszelkiej maści gamerów osobne miejsce, gdzie mogą oddawać się swoim pasjom – mówi Piotr Kalinowski. Wnętrze – podobnie jak lobby – jest niezobowiązujące: pojawiają się tu pufy, podesty, poduchy, elementy z recyklingu.